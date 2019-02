Javier García y Rodrigo Reglero firman su primera novela negra a cuatro manos Javier García y Rodrigo Reglero, con su novela, en Oletvm. / Alberto Mingueza Los vallisoletanos presentaron en Oletvm 'El caso del asesino del fotograma y la chica del tatuaje en la muñeca' VICTORIA M. NIÑO Valladolid Sábado, 23 febrero 2019, 20:45

El título es tan largo que hay quien les dice que parece el prólogo. 'Elcaso del asesino del fotograma y la chica del tatuaje en la muñeca' es la segunda novela que firman a cuatro manos Javier García y Rodrigo Reglero, dos amigos que se estrenaron con una histórica, 'Nunca llovió que no escampó' y ahora han sumado su pasión por la novela policíaca y el cine negro en esta primera entrega de una trilogía de género.

«Nos gustan los años ochenta porque fue un tiempo de transición, complicado, de sombras y luces. Me gusta la música de entonces, que he escuchado porque mis hermanas mayores la ponían en casa», explica Reglero, que viene del mundo del teatro y se considera el que más flota del dúo. «Javier me pone los pies en el suelo», dice de su compañero, que es periodista. El aludido reconoce que es fácil escribir con un amigo. «Partimos de una estructura y nos repartimos los capítulos, luego compartimos, corregimos, rehacemos». Han encontrado en la autoedición, primero en Círculo Rojo y ahora en Punto Rojo, el camino para que los demás lean lo que a ellos les apasiona. «No queremos ser famosos con esto«, bromean.