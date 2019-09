Otra historia de los libros Una ilustración para 'La novela de Genji', de Utagawa Toyokuni. El profesor burgalés Ignacio Galaz Ballesteros publica su segundo volumen de 'Literatura universal para lectores curiosos' VICTORIA M. NIÑO Valladolid Lunes, 16 septiembre 2019, 12:07

Hijo de profesor de literatura y docente él mismo, Ignacio Galaz Ballesteros nunca estuvo satisfecho con los manuales de su disciplina. En cuanto tuvo ocasión, comenzó a escribir el suyo propio.Así nació 'Literatura universal para lectores curiosos' de la que ha publicado este verano su segundo volumen, 'Edad Media'. Comenzó autoeditándose y ahora Editorial Sonora se ha hecho cargo del proyecto de cuatro entregas, relanzando la primera.

El enfoque universal hace que Galaz se detenga en los autores españoles cuando la referencia es obligada al igual que el resto de clásicos europeos. «Pero abordo textos que han sido un descubrimiento para mí y que no figuran en los nuestros libros quizá por su lejanía geográfica», explica el divulgador que huye del tono académico y se dirige al lector «con lenguaje conversacional, no quería que fuera un ladrillo. No pretendo que sea un manual canónico ni exhaustivo».

De los textos de la antigüedad a los de la Edad Media, Galaz reconoce que siempre le interesó mucho este período que «tradicionalmente se ha considerado una brecha entre los clásicos grecolatinos y las invasiones bárbaras y el renacimiento. Sin embargo hay muchos textos valiosos, sobre todo en Oriente».

Dentro de la «literatura sapiencial y religiosa son interesantes las aportaciones de los libros de las tres religiones monoteístas por su alto contenido literario, sobre todo la Biblia. Pero también las 'Mil y una noches' y una perla que me encantó, el poeta Abu Nuwas».

Un «alcohólico civilizado»

Este volumen comienza con 'El itinerario de Egeria', una gallega en tierra santa que le sirve para detenerse en un fenómeno extendido del siglo IV, el retiro en el desierto, los eremitas. Los manuscritos de viajes son documentos históricos y literarios muy valiosos. La casida, estrofa de la poesía preislámica, el consuelo que encontró Boecio en la filosofía que le permitió soportar la cárcel escribiendo o los dichos de Mahoma son paradas antes de llegar al poeta de Bagdad, «un alcohólico civilizado» que escribe, entre otras cosas, sobre el cultivo de viñedos entre los musulmanes.

Galaz celebra haber encontrado buenas traducciones del árabe clásico así como del japonés. «El capítulo dedicado a la literatura nipona medieval recoge mi deslumbramiento con esta civilización y su refinamiento. Conocí 'La historia de Genji', un novelón escrito por una mujer, Murasaki Shikibu, en el siglo XI. Cuenta la vida del príncipe Genji. es una ficción y a la vez una brillante exposición de cómo vivían la altas esferas del Japón feudal que se detiene en el significado de los colores, en las telas, en los gestos. Habla de una civilización a años luz de la nuestra en ese momento», recuerda Ignacio Galaz, un lector curioso antes que nada, que celebra las buenas traducciones de sellos como Pre-Textos y Siruela.

Aunque mundos paralelos y alejados, Oriente y Occidente tuvieron dos vías de intercambio, «las Cruzadas y el comercio. De puerto en puerto iban las mercancías, y también las historias y los libros». El hilo argumental primigenio es la literatura, pero su libro es también un recorrido histórico en que el autor se para a explicar términos como la patrística y la escolástica, las rutas más frecuentadas o los inventos que cambian la vida de los autores. «Doy saltos en el tiempo y hago digresiones a mi gusto, no tengo ninguna prisa. El próximo volumen abordará del XIV al XVI y el último los siglos VII y XVIII. No creo que tenga fuerzas suficientes para atravesar los densos XIXy XX para llegar a nuestros días».