Carlos Villar Flor, junto a su libro publicado por Menoscuarto. J. Rodríguez

Carlos Villar Flor

Escritor
«Graham Greene comenzó a venir a España como espía y luego, por su personaje Monseñor Quijote»

Profesor de literatura inglesa en la Universidad de La Rioja ha llevado a la ficción su ensayo sobre la relación entre el inglés y su amigo el cura español

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 10:30

Su quinta novela es un trasvase de su quehacer académico a la ficción. Carlos Villar Flor firma una historia policiaca y una crónica de viajes, ... contadas con los recursos del misterio, titulada 'Tras las huellas de Greene' (Menoscuarto). El profesor de literatura inglesa del sigloXX de la Universidad de La Rioja publicó hace cinco años el ensayo 'Viajes con mi cura: Las andanzas de Graham Greene por España y Portugal'. Ahora acerca al gran público la historia como un aventura literaria.

