La gesta marítima que completó el mapamundi El vallisoletano Óscar del Amo ilustra 'La vuelta al mundo de Magallanes y Elcano' que GeoPlaneta dirige al público juvenil

Los quinientos años de la gesta que completó el mapamundi llegan al público más joven con 'La vuelta al mundo de Magallanes y Elcano', que publica GeoPlaneta. Primero fue el libro oficial con el que los Reyes obsequiaron a todas la embajadas y visitas y ahora esta versión para chavales. El texto es de María Dolores Higueras, la misma autora en ambos casos, quien dirigió el Museo Naval, y las ilustraciones las firma el vallisoletano Óscar del Amo.

«Estaba trabajando en una infografía sobre esta aventura, porque me gusta mucho la época y me llamaba la atención ese viaje. Como hago otras cosas para Lunwerg, se la mostré y surgió la idea del libro para público juvenil», explica Del Amo. «Este es el trabajo que más facilidades he tenido con la documentación, para cualquier duda tenía a mano a Lola Higueras que en seguida me las aclaraba y me enviaba fotos, mapas y dibujos».

Desde las guardas, con el mapa de esa «aventura apasionante», hasta la última página con la especificación de cada parte del barco, todos los dibujos están llenos de información sobre el mundo de 1519. «Por ejemplo tenía que dibujar a personajes históricos como Magallanes y Elcano de los que apenas hay tres retratos. Recrear la fauna de cada parada del viaje, los indígenas, las naves de época, todo eso lo iba revisando Higueras, porque aunque fuera para niños, había que ser riguroso con el contenido histórico».

Acostumbrado a recrear otros siglos para el público joven, Óscar del Amo se permite sus licencias y llena de humor algunas escenas. «Los animales que les acompañaban en la travesía –ratones, cucarachas, algún gusano– son un guiño en mis dibujos. He intentado parcelar la información, sacar muchos detalles pequeños que a la vez dan información». Las cinco naos que partieron de Sevilla buscaban la ruta de las especias, querían llegar a las Molucas siempre hacia Occidente y lo lograron. En el camino Magallanes, el líder portugués, incumplió algunas capitulaciones, sufrió la rebelión de sus capitanes y fue perdiendo tripulación y barcos. Astrolabios, correderas y agujas de marear asistieron a aquellos marineros en el viaje y Del Amo los registra con ánimo didáctico, principal intención de este álbum que busca lectores a partir de siete años.