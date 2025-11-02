La encrucijada de la CIA en el siglo XXI El escritor Tim Weiner analiza en el libro 'La misión' los retos de la temida institución, que se enfrenta a un futuro incierto con Trump

Álvaro Soto Madrid Domingo, 2 de noviembre 2025, 15:26 | Actualizado 15:31h. Comenta Compartir

Probablemente no hay una institución en el mundo más temida que la Central Intelligence Agency de los Estados Unidos. Evocar el nombre de la CIA generaba temblores en los líderes de todo el mundo, desde Suramérica hasta Asia, y la leyenda decía que algunos dictadores tenían debajo de su almohada un micrófono puesto por los americanos. La CIA nació después de la Segunda Guerra Mundial como un servicio de espionaje que evitara otro Pearl Harbour, pero aquella primera misión se transformó en los años siguientes en algo muy diferente. Y ahora, con Donald Trump en la presidencia del país más poderoso del mundo, la CIA afronta una nueva encrucijada. El periodista del New York Times y escritor Tim Weiner, uno de los grandes expertos en esta organización, acaba de publicar en España 'La misión', un libro que analiza el papel de la CIA en el siglo XXI.

A juicio de Weiner, Trump «está destruyendo la arquitectura de seguridad nacional que se creó en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para proteger al país y a los aliados contra amenazas externas y, sobre todo, contra el imperialismo soviético». En esa arquitectura de seguridad juega un papel clave la CIA, aunque la agencia se enfrenta a un futuro muy complicado.

Ampliar Tim Weiner.

«Trump es el presidente, pero se cree un rey, el emperador del Imperio Americano. Y solo hay una fuerza que pueda detener a Trump, que pueda evitar que mande derrocar al presidente de Panamá para quedarse con el canal o que exija asesinar al presidente de Venezuela, o sabotear al Gobierno de Dinamarca para apoderarse de Groenlandia. Todo eso solo lo puede evitar un director de la CIA y unos funcionarios de la CIA que le digan que no. Lo que pasa es que en la CIA no hay mucha tradición de decirle que no al presidente, pero ha pasado, puede que ocurra», cuenta el autor, ganador del Pulitzer por su trabajo sobre los programas secretos de Estados Unidos y autor, entre otras obras, de 'Legado de cenizas', sobre el nacimiento de la CIA.

En 'La misión', Weiner desvela los motivos por los que Trump tiene una especial inquina a la CIA y trata de destruirla desde dentro, poniendo al mando a personas de su máxima lealtad, pero sin preparación. «La CIA y también el FBI suministraron pruebas irrefutables de que el equipo Trump y el equipo Putin estaban del mismo lado en una operación secreta emprendida por Rusia para sabotear la democracia norteamericana y lograr que Trump fuera elegido en 2016. Y por eso Trump emprendió desde 2016 una yihad contra la CIA, purgando a los funcionarios que él consideraba que estaban en su contra».

A esta purga la llamaba Bill Burns, director de la CIA durante la Administración Biden, una «autoinmolación estratégica» que ha hecho que los servicios de inteligencia de Estados Unidos tengan «una capacidad cada vez más reducida de advertir potenciales amenazas». Y éxitos de la CIA como el de agosto de 2024, cuando pudo descubrir una trama del ISIS para atentar en Viena durante un concierto de Taylor Swift, no están ahora garantizados.

Desde el 11-S, la CIA sufrió una gran crisis de credibilidad, primero, por no haber sabido evitar los ataques, y después, por utilizar prisiones secretas, torturas y otros métodos ilegales y por los errores que condujeron a la guerra de Irak, dos décadas trágicas en las que murieron decenas de agentes y en las que hubo filtraciones como la de Wikileaks, y que desembocaron en la tormentosa salida de Afganistán. Ahora, la CIA se enfrenta, sin garantías de éxito, según Weiner, a las amenazas de Rusia, China o de los países enemigos de Oriente Medio como Irán.