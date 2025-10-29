El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Javier Castillo, a las puertas de Oletvm en la plaza del Salvador, con sus lectores formando cola para la firma de ejemplares.

Javier Castillo, a las puertas de Oletvm en la plaza del Salvador, con sus lectores formando cola para la firma de ejemplares. Carlos Espeso

Una cola de doscientas personas recibe al escritor Javier Castillo en Valladolid

Sus seguidores esperaron frente a la librería Oletvm, donde firmó su novela 'El susurro del fuego'

Jesús Bombín

Jesús Bombín

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:10

Comenta

Como una estrella de la canción. El escritor malagueño Javier Castillo se planta a la puerta de la librería Oletvm en la plaza del Salvador ... y comienza a saludar uno por uno a los doscientos lectores que hacen una cola que llega hasta el pasaje Gutiérrez. Todos con un libro en el regazo, 'El susurro del fuego' (Suma), la última intriga de las ocho que lleva escritas este autor superventas secundado por más de dos millones y medio de lectores. «A Valladolid he venido con cada uno de mis libros, la última vez en la Feria del Libro, en junio. Venir aquí y ser recibido de esta manera es una alegría, una fiesta, por eso siempre intento que la ciudad esté siempre entre mis lugares de firmas, me tratan con mucho cariño».

elnortedecastilla Una cola de doscientas personas recibe al escritor Javier Castillo en Valladolid