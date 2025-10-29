Una cola de doscientas personas recibe al escritor Javier Castillo en Valladolid

Como una estrella de la canción. El escritor malagueño Javier Castillo se planta a la puerta de la librería Oletvm en la plaza del Salvador ... y comienza a saludar uno por uno a los doscientos lectores que hacen una cola que llega hasta el pasaje Gutiérrez. Todos con un libro en el regazo, 'El susurro del fuego' (Suma), la última intriga de las ocho que lleva escritas este autor superventas secundado por más de dos millones y medio de lectores. «A Valladolid he venido con cada uno de mis libros, la última vez en la Feria del Libro, en junio. Venir aquí y ser recibido de esta manera es una alegría, una fiesta, por eso siempre intento que la ciudad esté siempre entre mis lugares de firmas, me tratan con mucho cariño».

Media hora antes de hacer su aparición, los lectores aguardaban tranquilamente la llegada del autor de 38 años, cuyo bautizo literario fue con 'El día que se perdió la cordura', pista de salida al nacimiento de otras novelas como 'La chica de la nieve', 'El juego del alma' o 'El cuco de cristal'.

Ver 21 fotos El escritor recorrió lacola saludando a sus seguidores. Carlos Espeso

Siempre con narraciones que transcurren en ciudades de Estados Unidos, 'El susurro del fuego' es la primera de sus obras cuya trama se desarrolla en España, en concreto en Tenerife. «Un cambio geográfico que surgió de manera natural», explica Castillo. «Llevaba un tiempo queriendo escribir una novela ubicada en España, y en un viaje que hice a Canarias con mi familia vimos a una pareja de turistas. Él sufrió una bajada de azúcar, le atendimos como pudimos y en ese momento dije: 'ostras, ¿y si en un viaje en el que uno deposita muchísima ilusión pasa algo y acabas en el hospital?, ¿Y qué es lo peor que puede pasar en ese momento? De repente empezó a surgir esa historia de los hermanos Laura y Mario en su viaje a Canarias para celebrar el final de un tratamiento de cáncer. Ahí pensé: '¿Y si cuando él está en el hospital con esa pequeña recaída ella desaparece?'».

La fragilidad de la existencia y la asunción de la pequeñez del ser humano laten en una trama de las que urde Castillo, diestro en enganchar a miles de devoradores de sus páginas. «El truco para tener tantos lectores es tener empatía, esa conexión con lo que yo creo que son las emociones más primarias y escribir pensando en que la gente lo que quiere es una historia que le llegue al corazón y le mantenga pegado al libro; que consiga sobre todo abstraerle de este mundo tan caótico que tenemos y que sea una ventanita para ese otro lugar en el que ocurren cosas horribles pero que siempre tienen ese punto de esperanza entre líneas», cuenta un autor que dice haber leído «casi todo» de Stephen King, Stieg Larson y Joel Dicker.