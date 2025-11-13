La Casa Revilla acogerá las I Jornadas de Poesía Joven Lo días 20 y 21 reunirá a seis poetas que debatirán sobre tradición y vanguardia

Pedro Ojeda, coordinador de Valladolid Letraherido, y José Ignacio de Uribe, gerente de la Fundación Municipal de Cultura, durante la presentación.

La Fundación de Cultura celebrará las primeras Jornadas de Poesía Joven, un nuevo programa de encuentro y reflexión en torno al verso contemporáneo y el impacto de las nuevas generaciones de escritores.

El encuentro, que se celebrará el jueves 20 y el viernes 21 de noviembre en la Casa Revilla con el título 'Jóvenes y poetas. La nueva Edad de Plata' y bajo la coordinación de Pedro Ojeda y el poeta leonés Juan Álvarez Iglesias; reunirá a seis jóvenes autores españoles con los lectores vallisoletanos en torno a conversaciones y presentaciones editoriales.

El programa arrancará el jueves 20 a las 18:00 h con una conversación entre los coordinadores de las jornadas, titulada '¿La nueva Edad de Plata de la poesía española? Los jóvenes y poetas al primer cuarto del siglo XXI'. En ella se analizará el panorama lírico contemporáneo con especial atención al cruce entre diferentes generaciones que marca la actualidad literaria española, la relación entre los poetas de finales del siglo XX y los nuevos escritores y las tendencias que se han configurado en los albores del XXI.

A las 19:00 h, el poeta sevillano Fernando Camacho y el madrileño Juan de Salas –finalista del Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández– abordarán el tema 'Tradición y vanguardia en la joven Edad de Plata', una reflexión sobre la influencia de los poetas del pasado siglo en la creación más reciente y los elementos de ruptura.

La jornada se cerrará a las 20:00 h con la presentación editorial de Otra cortesía, de Javier Yániz Ciriza. Se trata del segundo poemario del joven navarro, finalista del II Premio de Poesía Joven Pablo García Baena y en Encuentros de Arte Joven por su libro debut.

El viernes 21 la programación continuará a las 17:00 h con la presentación del libro Vomitei Deus, antología de la obra de la joven gallega Branca Trigo.

A las 18:00 h, a Trigo se unirá la asturiana Sofía Castañón (ganadora de los premios Asturias Joven, Pablo García Baena y Nené Losada, por su obra poética) para conversar sobre la tendencia creciente de reivindicar el verso en otras lenguas, especialmente intensa entre los jóvenes, en el diálogo 'Mayoría silenciosa. Poetas de lenguas cooficiales'.

Como colofón, a las 19:00 h se celebrará una 'Pachanga poética' en la que Juan Álvarez Iglesias, Sofía Castañón, Branca Trigo y Javier Yániz Ciriza recitarán algunos de sus poemas.

Todos los actos de las I Jornadas de Poesía Joven tendrán lugar en la Sala Francisco Cossío de la Casa Revilla con entrada libre hasta completar el aforo.

Estas jornadas se enmarcan dentro del programa Valladolid Letraherido de la FMC; y cuenta con el patrocinio del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, cuyo apoyo en las actividades literarias de la FMC es constante.