Carmen Herrero debuta con el poemario 'Te presto mis alas' Carmen Herrero. / El Norte Presenta este miércoles en la Casa Revilla la obra, basada en una recopilación de sus reflexiones cotidianas durante diez años JESÚS BOMBÍN Valladolid Martes, 14 mayo 2019, 18:52

Carmen Herrero (Valladolid, 1967) había logrado hacerse con un grupo de lectores que llevaban tiempo siguiendo los escritos que colgaba en su blog y en Facebook. Reflexiones cotidianas sobre la amistad, la soledad, el amor, trabajo, amores, desamores... al final textos que han cuajado en su primer poemario, 'Te presto mis alas', publicado por la editorial Sial Pigmalión. Este miércoles 15 de mayo, a las 20:00 horas, presentará en la Casa Revilla esa recopilación de poemas «nacidos de la necesidad de ser compartidos, escritos durante diez años en los que he ido esparciendo esos textos a través de Internet». La obra será presentada por José María Paz Gago, catedrático de Literatura Comparada de la Universidad de La Coruña, autor también del prólogo, y por el poeta Alfredo Puy, además de Basilio Rodríguez Cañada, presidente del grupo editorial Sial Pigmalión.

Carmen Herrero es trabajadora de comercio y buena parte de su tiempo libre lo dedica a volcar por escrito imágenes y sensaciones con las que se topa en su día a día. «Me gusta reflexionar sobre todo lo que veo y siento a mi alrededor, aquel anciano que veías todos los días y de repente has dejado de verle, una persona que está a tu lado y sientes su soledad...». El libro aparece firmado por Leha, pseudónimo utilizado por Carmen Herrero en su blog 'Los sueños de Lehahiah'. «Los propios seguidores del blog acabaron llamándome Leha, y cuando abrí la cuenta en Facebook puse ese pseudónimo, nunca he mostrado una foto mía, nadie sabía mi nombre ni apellidos o datos que me pudiesen identificar como autora de esos textos. Muchos se han llevado una sorpresa cuando han sabido que era yo». El ánimo recibido por lectores y amigos y el apoyo de la editorial disiparon sus dudas y le han llevado a lanzarse a la publicación de su debut literario, que próximamente verá en los escaparates de las librerías.