Jiménez Lozano, libertad de vida y de escritura

Recibir, mover, agradecer y hacer circular el don de la escritura, como decía el crítico Lewis Hyde con respecto a su propio trabajo literario. Y, ... sobre estos propósitos, descubrir que el modo «singular y propio» con el que hace esto mismo José Jiménez Lozano no es otro que el «inacabamiento deliberado» de su obra, «para que su aventura literaria halle un hueco en el ánimo del lector».

Esto dice, entre otras cosas, la profesora y escritora Guadalupe Arbona, avezada estudiosa de la obra y la figura del escritor de Langa y Alcazarén, en su último libro: 'José Jiménez Lozano, una voz libre en la cultura española', publicado por Fragua. La obra «inacabada», acabada más tarde en la lectura de cada lector, y elaborada siempre bajo los preceptos que presidieron el trabajo de este castellano universal desde el principio: la libertad de escritura y de conciencia, la mirada hacia los más frágiles, la búsqueda de la verdad y la belleza y la atención a «las preguntas y exigencias más radicales del ser humano», en palabras de Arbona.

José Jiménez Lozano, una voz libre en la cultura española Guadalupe Arbona. Fragua.

La evocación de esa voz a través de un ensayo (igualmente «inacabado») que se ilumina, a modo de ejemplo, con la reconstrucción del retrato de la figura de la Magdalena, a través de su aparición fragmentaria en diferentes momentos de la obra del maestro: una figura «llena de un amor ausente» que afirma el amor sobre la propia interrogación sobre el amor, de la misma manera que la obra de Jiménez Lozano afirma la presencia del hombre en el cosmos sobre la misma interrogación del sentido de esta presencia.

Genio y figura a su vez retratado de manera fragmentaria, en unas cuantas preguntas, en este ensayo de la autora de 'La perplejidad del héroe'. Una nueva aproximación justa y cabal a la obra inabarcable de nuestro premio Cervantes.