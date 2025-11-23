El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Retrato al óleo del escritor Benito Pérez Galdós.

'El caballero encantado' del Pérez Galdós más cervantino vuelve a cabalgar

La editorial Nocturna recupera esta obra del gran escritor canario, una novela alejada de su estilo realista

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 16:25

Desde el título hasta su final, 'El caballero encantado' es la novela más cervantina de Benito Pérez Galdós (Las Palmas, 1843-Madrid, 1920). Escrita en sus últimos años, cuando se sentía más libre y con menos ataduras, el autor que rozó el Premio Nobel de Literatura abandonó en ella el estilo realista sobre el que había asentado su brillante carrera para acercarse a la modernidad y a la fantasía, eso sí, sin dejar de lado la crítica social. Vinculada a los temas de la Generación del 98 y considerada precursora de 'Luces de Bohemia', de Valle-Inclán, la editorial Nocturna recupera ahora en una nueva edición la novela más desconocida de Pérez Galdós.

Ambientada en la Soria de Antonio Machado, pero con una carga de profundidad contra la decadencia de Castilla alejada de cualquier idealización, el escritor se imagina a un marqués de la alta nobleza, Carlos de Tarsis, que, pese a explotar a los campesinos de sus haciendas, acaba malgastando su fortuna en viajes, juego y mujeres. Para salir de la quiebra, trata de concertar algún matrimonio de conveniencia, sin conseguirlo. Entonces sufre un encantamiento que lo convertirá en Gil, un jornalero que realiza los trabajos más sacrificados del campo. Ahí descubrirá la realidad de un mundo que era totalmente desconocido y expiará sus pecados para vivir de esa forma una transformación auténtica.

Con Carlos de Tarsis, Pérez Galdós se vale de elementos fantásticos y recursos como la inclusión de piezas teatrales dentro del texto, como El Quijote que él admiraba tanto desde que lo leyó en su adolescencia, para profundizar en la sátira a los poderosos y en la crisis de España, siguiendo, con sus propias preocupaciones, la corriente de los noventayochistas. Los ecos de las novelas de caballerías resuenan en esta obra, que pese a su valor literario, fue incomprendida en su época por un público que esperaba de Pérez Galdós más libros como 'Fortunata y Jacinta' y no experimentos narrativos. Con el tiempo, sin embargo, los estudiosos del escritor han resaltado las virtudes de 'El caballero encantado' y la han situado como una de sus novelas más interesantes.

