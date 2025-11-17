Boris Rozas, el vallisoletano que triunfa en Estados Unidos con su último poemario El escritor resulta ganador en la categoría de poesía urbana de los Premios al Mejor Libro del año gracias a 'Rave'

El Norte Valladolid Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:46 Comenta Compartir

El escritor vallisoletano Boris Rozas ha sido galardonado en la vigesimosegunda edición de los Premios al Mejor Libro del año (Best Book Awards 2025) de Estados Unidos, uno de los certámenes internacionales más importantes del mundo para obras de autor, editoriales comerciales, y sellos independientes.

En concreto, el poeta vallisoletano resultó ganador en la categoría de poesía urbana ('urban poetry') gracias a su último poemario, 'Rave', editado en 2024 por el sello aragonés Olifante que dirige Trinidad Ruiz Marcellán. 'Rave' es un poemario moderno y desacomplejado que persigue la renovación estética del verso, ahondando en su construcción multidimensional.

El presidente y director ejecutivo de los premios, Jeffrey Keen, aseguró que el concurso de este año recibió miles de candidaturas de autores y editoriales de todo el mundo, que fueron posteriormente seleccionadas para la lista final. Así, los ganadores y finalistas se unen a un selecto grupo de galardonados anteriores, entre los que se incluyen el Papa Francisco, George Saunders, Vanessa Williams, Kitty Kelley, Anne Geddes, Daymond John y Mark Nepo, entre otros.

Boris Rozas, que actualmente se encuentra inmerso en un nuevo proyecto poético bilingüe que se lanzará a la par entre España y Estados Unidos, recalca la «importancia de estas distinciones» más allá de las fronteras de España ya que «alargan la vida útil de libros que no han tenido el recorrido suficiente para los lectores», además de consolidar la poesía española en un mercado «tan sumamente complejo» como es el norteamericano.