El escritor Pablo Batalla. Javier Valladares

Arneses, mosquetones y políticas

Pablo Batalla vincula ideologías y montañismo en 'La bandera en la cumbre'

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 22:12

El piolet tiene mucho más vínculo a la política que aquel que recuerda la historia del asesinato de Trotsky a manos de Ramón Mercader. Y ... es que todo acto de subir a una montaña es político, y ha sido cooptado a lo largo de los siglos por diferentes ideologías y religiones con ostentación de su propio activismo, como desafío, como evasión, como deporte o como mero huir de la «polis». Pero nadie puede huir de la política, y eso defiende 'La bandera en la cumbre', el nuevo libro del escritor Pablo Batalla que se presenta este 20 de noviembre en la librería Letras Corsarias de Salamanca.

