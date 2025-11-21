Arneses, mosquetones y políticas

El piolet tiene mucho más vínculo a la política que aquel que recuerda la historia del asesinato de Trotsky a manos de Ramón Mercader. Y ... es que todo acto de subir a una montaña es político, y ha sido cooptado a lo largo de los siglos por diferentes ideologías y religiones con ostentación de su propio activismo, como desafío, como evasión, como deporte o como mero huir de la «polis». Pero nadie puede huir de la política, y eso defiende 'La bandera en la cumbre', el nuevo libro del escritor Pablo Batalla que se presenta este 20 de noviembre en la librería Letras Corsarias de Salamanca.

«El germen del libro pasa por que echaba de menos historias del montañismo, que siempre nos las cuentan con un enfoque deportivo o romántico, pero consideraba que la política tenía mucho que ver con la montaña y la montaña con la política». Así, no elude el libro la aparente contradicción de lo que podría acometerse como una gesta personal, el coronar una cima, adquiera cierta trascendencia al acompañarla con un gesto simbólico de aquello en lo que creemos o en lo que militamos, simbolizado, con frecuencia, con un dibujo en un trapo y un palo: «La bandera no tiene utilidad inmediata, no es algo que pese mucho y sin embargo es una pieza indispensable en la mochila, por más que toda persona dedicada a la montaña intente apurar con las cosas que lleva».

Nombres como Edmund Hillary, Junko Tabei o Alison Hargreaves protagonizan las distintas historias que jalonan este libro, editado por Capitán Swing. Pero junto a los nombres propios, figuran también como «sherpas» de estas escaladas la socialdemocracia, el pacifismo, el comunismo o el fascismo.

«Hay un componente de elitismo, de formar parte de un grupo superior, que es algo que puede ser pernicioso o puede ser positivo», argumenta Batalla. Uno de sus capítulos más inspiradores es el del alpinismo anticapacitista, con testimonios de personas con discapacidad que cuentan «cómo sienten que el brazo les vuelve a crecer» y que viven «el orgullo y la satisfacción de que lo que hacen es algo que está al alcance de muy pocas personas, tengan o no discapacidad».

Ángel lejos del mundo

Además de estos activismos, el libro reserva capítulos para el ecologismo, el pacifismo o el feminismo: «Es este último un movimiento vivo, y se ve en el libro cómo hay tantas historias como feminismos», anticipa el autor. Pero también hay religiones como el cristianismo, el judaísmo o el islam («Las religiones también son política»), y corrientes tan actuales como el conservadurismo o el neoliberalismo: «Muchas veces el escalador se concibe como un ángel desprendido del mundo con enfoque político, pero en el fondo la política está presente en todo lo que implica a dos personas, desde las decisiones inconscientes de consumo a cómo se organiza internamente una expedición», señala.

En último término, y más allá de su reflejo en la política como instrumento de orden y cosmovisión del mundo, el montañismo ha llegado incluso a la esfera privada, donde en los perfiles de las apps de citas son un valor más de distinción (con frecuencia, masculino) junto a la moto, el ciclismo o la ausencia de una camiseta: «Ostentar el cuerpo fibroso y musculoso como argumento para ligar en estas aplicaciones es una forma más de elitismo físico», concede Batalla, que lo vincula con las trampas narcisistas de las redes sociales: «Hoy en la cumbre del Everest hay zonas donde la gente hace cola para fotografiarse en soledad y parecer que con su propia audacia ha conquistado la montaña sin ayudas», señala.

'La bandera en la cumbre' es, en última instancia, un libro de nuestro tiempo y, más concretamente, del final de un mundo y el comienzo de otro: «Estamos en el quicio de una época ante una realidad nueva para la que aún no tenemos nombres, y tiramos de lo viejo para nombrar lo nuevo con cada vez menos precisión», teoriza Batalla. Este momento político también se traduce, claro, en la montaña: «Ha terminado la era de los récords, en el «himalayismo» no se trata ya de llegar más alto sino de recorrer las cumbres a mayor velocidad, algo que nos habla del frenesí del presente y del fin de la modernidad», concluye.