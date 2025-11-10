El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El escritor Antonio Colinas.

Antonio Colinas será 'cronista del siglo XXI' en Valladolid

El poeta leonés conversará este martes con Angélica Tanarro en otra sesión del ciclo que organiza la Fundación Delibes

El Norte

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:33

Cuando se cumple medio siglo de la publicación de 'Sepulcro en Tarquinia', su autor, Antonio Colinas, vuelve al estrado este martes como 'Cronista del Siglo XXI'. El poeta leonés conversará con Angélica Tanarro a partir de las 19:30h, el Círculo de Recreo, en una nueva sesión del ciclo que organiza la Fundación Miguel Delibes.

El poemario que le valió el Premio Nacional de al Crítica en 1975 ha vuelto a ser editado por Siruela para conmemorar el aniversario y devolver a la actualidad su lenguaje simbolista en el que convergen la Italia clásica y sus raíces leonesas.

Periodista cultural, traductor y ensayista, su vida y obra transitó por Bérgamo (Italia), Ibiza, Salamanca con parada en con veranos en el zamorano Valle de Vidriales, donde vivían los abuelos.

Antonio Colinas (La Bañeza, León, 1946) reconoce tres constantes es su poesía: la música, la luz y la naturaleza. «La crítica siempre ha destacado lo musical, lo órfico de mis poemas y lo he procurado cuidar. De ahí la afición al alejandrino, al endecasílabo, aunque mis últimos poemarios sean en verso libre. La música es siempre hermana de la poesía», nos decía en la última entrevista por la donación de sus archivos a La Bañeza. En cuanto a la luz, «por un lado es algo físico; cobriza en nuestra tierra, fogosa en el Mediterráneo. También está la luz del conocimiento. Concibo la poesía como una vía de conocimiento escrita para que el lector piensa y sienta, la luz que desea ir más allá con las palabras». De todo ello hablará esta tarde en Valladolid.

