Ángeles Caballero: «Tenemos que narrarnos con la mayor naturalidad del mundo»

En 2023, Ángeles Caballero debutó con notable éxito entre el público y la crítica en su libro 'Los parques de atracciones también cierran', evocación del ... mundo y del cuidado de sus padres a través de su mirada singular, donde la tristeza convivía con cierto humor entre la ternura y la candidez sin cinismos ni ingenuidades. Dos años después, la autora y periodista regresa con 'Orfidal y Caballero', editada, como la obra anterior, por Arpa, en la que con mayor colmillo y comedia colecciona conceptos que le trasladan ansiedad e inquietud (Orfidal) o que la caracterizan y divierten (Caballero). La autora presenta este jueves el libro en Valladolid, en la librería Oletvm.

«El proceso del libro ha sido muy parecido al de 'Los parques de atracciones también cierran'», anticipa. «Suelo escribir de manera anárquica, sin orden establecido, creando bloques de reflexiones que luego son corregidas y que, de cara al libro, toca ordenar, eliminar reiteraciones...». Con la película 'Del revés (Inside Out)' en mente, resolvió Caballero agrupar las diferentes ocurrencias por las emociones que le suscitan: «Hoy pienso que es de un egocentrismo atroz haber recogido todo lo positivo bajo mi apellido», ríe, «pero también ahí se encuentra todo aquello que heredé de mis padres, la escuela de la risa y de la guasa a la que vamos aquellas personas que somos tendentes a cierto drama pero nos gusta relajarlo con sentido del humor y haciendo el payaso».

Si 'Los parques de atracciones también cierran' era una mirada a aquel mundo a través de los ojos de sus padres, con el dolor y la tristeza por el duelo como atmósfera respirable de sus páginas, aquí Caballero vuelve a depositar sus ojos esta vez sobre la sociedad de la que forma parte ella como mujer madura y madre de sus hijos adolescentes, dando paso en su lugar a «más colmillo y más mala leche». Hay una evolución de un libro a otro, aunque la periodista no se atreve a decir si lo hay en ella como escritora: «Es un juicio que corresponde a los lectores», cede.

Radiografía, pues, de ella misma y del planeta en este 2025, con todo sabe que 'Orfidal y Caballero' responde a un momento vital y emocional muy concreto: «Soy una persona que nunca habla con sentencias, que matiza constantemente lo que dice y lo que piensa». A pesar de ello, se reconoce «cierto exhibicionismo» a la hora de mostrar emociones y sombras, pero tiene a su vez diagnosticado el respaldo de sus incondicionales: «Hablar de cuidados como gran pegamento, de mujeres que entran en la perimenopausia, de madres de adolescentes... Sé que no salvo vidas ni hagi historias, pero es fenomenal compartir algo y ver que conecta con gente interesada en lo que soy y en lo que escribo, en mis agobios, en mis inseguridades, en mis sentimientos...», enumera.

Ostentar contradicciones

Con la naturalidad por bandera, Caballero considera el mejor elogio que le digan que, cuando escribe, parece que hable en voz alta: «Intento escribir sin trampas, sin trajes que no me corresponden ni vistiéndome de nada con lo que no me siente cómoda». Una sencillez con la que no solo emergen las contradicciones, sino que se ostentan:

«Me veo a mí misma y a mis contradicciones, y me salen de una manera natural», confirma. En el libro se lee a una Ángeles Caballero feminista y consciente de las desigualdades de género que disfruta asumiendo los cuidados de la familia y abrazando los quehaceres domésticos («Me tranquiliza escuchar la lavadora centrifugar mientras escribo»), que baja la cabeza ante lo que le incomoda y que responde a los trolls de Internet.

Hay, en todo ello, una amarga aceptación de la madurez, que fiel a sus contradicciones comienza a aceptar y, también, a abrazar: «Tengo un proceso lento de aceptación con mis taras, pero soy coqueta, siempre me he cuidado y le he dado una gran importancia a la fachada». Con el tiempo, también ha ganado «en cierta seguridad», lo cual le ha ayudado a abrirse camino. Al final, señala, «tenemos que narrarnos con la mayor naturalidad del mundo, y es importante que, con la vida que llevamos, nos demos cuenta de que tener privilegios no implica no tener derecho a quejarte de otras cosas».