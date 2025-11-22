De qué va lo último de Dan Brown y Javier Castillo... y quién es el puma misterioso

Víctor Vela Valladolid Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:50 Comenta Compartir

Esta semana viene cargada de adrenalina. Los libros de esta estantería están llenos de acción, giros y trucos literarios para invitar a pasar una página detrás de otra. Atención a los tres 'thrillers' de la semana, algunos de autores ya consagrados en el género.

'El último secreto', Dan Brown

«¿De dónde proceden nuestros pensamientos, nuestros talentos, nuestras ideas?» (159)

'El último secreto' Dan Brown

Planeta

Escribe Dan Brown, en el epílogo de 'El último secreto', que su última novela se llama así porque a lo largo de toda la trama juega con ese misterio eterno que todavía nadie ha podido desvelar. «Si te paras a pensarlo, el tema central del libro, lo que sucede cuando morimos, es el misterio que ha hecho reflexionar a todas las mentes humanas a lo largo de la historia. Es de verdad el último secreto» (821). O sea, ¿qué pasa con nosotros cuando morimos? ¿Se muere nuestra conciencia cuando el cuerpo muere? ¿O existe alguna posibilidad de que nuestra conciencia perviva más allá? Estas son las preguntas que sobrevuelan la última aventura de Robert Langdom. Dan Brown somete a su experto en símbolos a una nueva gincana, esta vez por Praga. Langdom ha viajado hasta allí para acompañar a Katherine Salomon, una compañera que presenta en un seminario sus últimas investigaciones sobre la ciencia noética. ¿Eso qué es? «Los materialistas creían que todos los fenómenos, incluida la conciencia, solo podían explicarse en términos de materia física o sus interacciones (...). Los noéticos creían que la conciencia no estaba creada por procesos cerebrales, sino que era un aspecto fundamental del universo -de forma similar al espacio, el tiempo o la energía-, y que ni tan siquiera se encontraba localizada dentro del cuerpo». (129). Un poco más adelante lo explica otra vez: «Imagina la conciencia como una nube infinita de ondas de radio. Tu cerebro viene a ser un receptor que sintoniza con su propia emisora» (322). O sea, «el cerebro no es más que un receptor inimaginablemente complejo y avanzado que escoge qué señales específicas quiere recibir de la nube de conciencia global existente» (324). O sea (otra vez), «la conciencia humana no emana del cerebro; de hecho, ni siquiera está localizada en el interior de la cabeza» (40). Bueno, pues este galimatías es el motivo de la investigación científica de Katherine Solomon... y el problema es que hay todo un entramado de espías e intereses gubernamentales detrás, dispuestos a hacerse con esta idea y experimentar en cuerpos humanos hasta qué punto se puede controlar la conciencia y si esta continúa después de la muerte. Y para eso, claro, hay que matar.

La primera mitad del libro es entretenidísima. Hay persecuciones, desapariciones, falsos aliados y, como es habitual en las novelas de Dan Brown, muchos códigos en apariencia indescifrables (luego son tonterías) que abren puertas y pasadizos secretos. La mayor parte de la acción transcurre en Praga, pero hay una subtrama muy resultona en Nueva York, en las instalaciones de la editorial Random House, donde el editor de Langdom y Solomon tiene que lidiar con una amenaza más: quieren hacer desaparecer el libro donde la investigadora presenta sus teorías. Las correrías de los personajes por Praga son adictivas en esta primera mitad, casi a tiempo real según vas leyendo, con saltos por los principales escenarios de Praga. En la segunda parte, sin embargo, el frenesí baja revoluciones, gran parte de la novela se desarrolla en unas supersecretas instalaciones subterráneas y las explicaciones teóricas se llevan muchas páginas. Esta caída de las revoluciones y los charcos explicativos complican un poco la trama hasta que vuelve a remontar un poco en el tramo final, aunque uno tiene la sensación (casi 800 páginas después) de que la cosa comenzó mucho mejor de lo que termina. Eso sí, en este mundillo del 'best seller', es verdad que Dan Brown domina los códigos con la pericia que le demandan los seguidores del género. Parece, además, que Langdom tiene tiempo y ganas para más misiones venideras (incluso aunque ya no queden últimos secretos por desvelar).

'El susurro del fuego', Javier Castillo

«Cuando la muerte se acerca, lo que hay que hacer es ahuyentarla con mucha vida» (225)

'El susurro del fuego' Javier Castillo

Suma de letras

El diagnóstico que recibe Mario, con tan solo 25 años, es demoledor. «Tienes cáncer. Osteosarcoma de Ewing. Un tipo de tumor que suele afectar al tejido óseo. Está creciendo con rapidez sobre el fémur de tu pierna izquierda y hay que intervenir lo antes posible», le dice el doctor. Y esta noticia, que llega nada más comenzar el libro (página 28), le cae como una losa con la que no podrá cargar solo. Afortunadamente, cuenta con la ayuda de Laura, su hermana gemela, con quien le une una estrecha relación, afianzada todavía más después de una desgracia familiar. Para levantar el ánimo de Mario y reforzar, tal vez, su tratamiento, Laura le pide que deje por unos días Madrid y vaya a disfrutar de Tenerife, donde ella trabaja como experta en un centro de investigación de las estrellas. Laura lo tiene todo planeado. Quiere embarcar a Mario en un juego de pistas como el que tantas veces practicaron cuando eran niños. Uno se esconde, el otro sale en su busca. «De niños, jugábamos mucho. Bajábamos las persianas del cuarto, dejábamos la habitación en la más absoluta oscuridad y uno de los dos debía encontrar al otro tanteando con las manos, guiándose por el resto de los sentidos» (126). El problema es que Mario cae enfermo, permanece durante tres días ingresado en el hospital... y en ese periodo de tiempo Laura desaparece sin que nadie sepa nada de ella. Hasta que... hasta que hallan el cadáver de Laura, en la zona del Mirador de las Narices del Teide. «Llevaba un vestido negro de pequeñas flores blancas estampadas con el escote rasgado, lo que dejaba a la luz el sujetador y parte del torso descubierto, que estaba salpicado de pequeños arañazos rojidos. Tenía un colgante, un diminuto crucifijo color plata (...), el cuello largo de color rosado y los labios tenían ya a un azul glaciar» (48). Cuando Mario recibe la noticia, se desmoraliza. Él, que sentía el cáncer como una amenaza de muerte, sigue vivo y su hermana, tan vitalista, acaba de ser (según parece) asesinada. El hermano que ha sobrevivido tendrá que reconstruir lo ocurrido en esos tres días (y buscar en sus recuerdos del pasado) para descubrir qué le ha pasado a su hermana.

Javier Castillo explora esta relación fraternal para construir 'El susurro del fuego', una novela mucho menos frenética y más intimista, con menos giros inesperados y un ritmo mucho más pausado de las obras anteriores del autor. Por ahí, resulta un tanto decepcionante. La acción transcurre (con saltos temporales) a veces de un modo demasiado moroso, tal vez porque la intención de Castillo no era aquí explotar los recursos del 'thriller', sino explorar unas vetas más íntimas de la historia. En el fondo, late un canto a la vida, a cómo hay que exprimirla hasta la última gota porque no sabemos en qué momento el fruto dejará de dar su zumo. «No se puede planear nada porque viene la vida y, pum, te golpea con lo que más te duele» (380). Pero, al mismo tiempo, no se puede dar nada por vencido porque también la vida te ofrece agradables sorpresas a la vuelta de la esquina. «Lo que no hayas hecho, lo que no hayas visto, lo que no hayas vivido se queda sin hacer», se dice en la página 289, como inspiradora lección. Y todo ello, con un viaje por los escenarios más emblemáticos de Tenerife. «Las islas lo tenían todo para esta historia -explica Javier Castillo en la nota final-: naturaleza única, paisajes de todo tipo, comida de ensueño y un misticismo en torno al fuego interior y la lava que navega bajo la superficie» (431).

'El puma', Alberto Val

«Siempre he pensado que los álbumes mienten: sólo recogen lo bonito. Nadie guarda fotos de un funeral, de una enfermedad o de un accidente» (250)

'El puma' Alberto Val

Destino

La primera novela de la inspectora Aguilera se titulaba 'La perra'. En las primeras páginas de esta segunda entrega se hace un resumen de lo que allí pasó, así que los lectores recién llegados a la saga no tendrán especiales dificultades para entrar en el universo de esta investigadora destinada en una comisaría de Canarias y que debe hacer frente a los bajos fondos de la isla (narcotráfico, asesinatos...) y a las zancadillas de una vida personal (un hijo con una enfermedad rara y un padre al conocer el diagnóstico decidió desaparecer). Esta nueva aventura se llama 'El puma' y apuesta de nuevo por un animal en el título, sin duda para subrayar ese instinto que puede empujar al ser humano a cometer las más horribles de las fechorías cuando se deja llevar por sus impulsos. «No hay monstruo peor que el que no puede ver venir», se dice en la página 208, casi a la mitad del libro, cuando ya es evidente que nada es lo que parece en esta historia que comienza con el asesinato de un antiguo guardia civil que se hizo famoso en las islas después de ganar una gala drag. Su pareja (y viudo) es el encargado de una suerte de zoológico-safari donde se exhibe todo tipo de animales (también exóticos) y que parece una tapadera para otro tipo de negocios ilegales. Por estas páginas desfilan traficantes de droga, contrabandistas de piezas únicas, cazadores (no solo de animales) y crueles torturadores que exhiben en la pared las cabezas de sus trofeos. La inspectora Aguilera empezará a tirar del hilo de ese guardia civil asesinado para descubrir una madeja en la que se enredan sicarios colombianos, ecos del pasado y jóvenes que atravesaron el océano en patera para encontrar en Europa un futuro mejor. Sin duda, habrá más entregas.