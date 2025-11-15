Aquí y ahora; lo único que tenemos

Antes de abrir el libro de Tania Padilla, con la sola lectura del título pensaba que me encontraría un diario del año 2024. La sorpresa ... fue agradable cuando vi que eran pequeños ensayos, de variada extensión, que hablaban de su vida. Ni diario ni autoficción sino ensayos sobre sí misma. Habrá quien diga que el ensayo es siempre sobre uno mismo. En realidad el ensayo es sobre un tema externo armado desde la idiosincrática manera de mirar el mundo que tiene el escritor a pesar de lo que Montaigne dejara escrito en los suyos. Si entendemos la mirada subjetiva como la que construye el mundo (y esto es más bien una interpretación romántica) el ensayo es siempre sobre el autor. Padilla parte de esta concepción: escribe sobre ella ya sean sus gustos, disgustos, amores o pasiones. Según cuenta, el origen del libro está en un bloqueo en la escritura de una novela que intentó solventar lanzándose a escribir de su vida.

'Presente' Tania Padilla. Sr. Scott. 141 páginas.

En vez de utilizar la cronología escogió la división por temas. Así, tenemos que primero habla de la escritura. Es el ensayo que más me ha gustado y el que más breve se me ha hecho aunque en realidad no lo sea. Viene luego su vida universitaria con sus contradicciones y lo que le disgusta de ella. Percibe la incongruencia entre ser escritora y profesora de literatura, entre el momento creativo y la laguna burocrática en la que ha de navegar si quiere ascender en su carrera meritocrática universitaria.

Le siguen temas más íntimos: sus amores en primer lugar. Con gran delicadeza y seguridad escribe cómo fue yendo desde el amor exclusivo que le resultaba insatisfactorio hasta otro en el que hay dos personas. Cuenta cómo los articula en su vida y cómo cada uno tiene sus particularidades. Es consciente, por haberlo vivido, de la dificultad del poliamor, de la presencia acechante de los celos, pero también sabe que existe la compersión o capacidad de disfrute con lo que la otra persona disfruta como si le ocurriera a uno mismo. Ahonda más en la intimidad al hablar de la depresión que sufre y la medicación que ha de tomar. No resulta fácil escribir, sabiendo que uno va a tener lectores, que siempre se ha sentido una persona defectuosa. De esa conciencia, parece decirnos, surge el resto de su vida, como si la conciencia de la enfermedad le indicara un camino poco transitado en la vida. Junto a la enfermedad, habla de las contradicciones internas.

Otra de las contradicciones es su sentimiento religioso que coexiste con otro ateo. Esto viene a propósito de sus divagaciones sobre la meditación, práctica en la que encuentra un acomodo de la identidad, o un acallamiento de la conciencia; en resumidas cuentas una paz interior en la que cree hallar algo similar al sentimiento de lo sagrado.

El título tiene que ver con ese propósito de la meditación: acabar con las proyecciones sobre el futuro y centrarse en lo único que tenemos, el aquí y el ahora. Presente es un libro interesante, escrito con la ligereza que exigen los temas. Es también un libro que habla no solo de la autora sino de tantas otras mujeres jóvenes que se sienten como ella y que buscan caminos poco explorados en la sociedad.