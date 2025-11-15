El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tania Padilla, en una imagen de archivo.

Aquí y ahora; lo único que tenemos

Tania Padilla firma 'Presente', divagación personal de agradable ligereza

Santiago Rodríguez Guerrero-Strachan

Sábado, 15 de noviembre 2025, 09:53

Comenta

