El primer día sin Franco

Circulaba por la España de 1975 una historia según la cual cada vez que cierto grupo de oposición al régimen franquista se reunía, su líder ... comenzaba el encuentro con la frase: «Cuando muera Franco…». A lo cual alguien apostillaba invariablemente: «Bueno, si es que se muere». Después de casi 40 años de dictadura, el 20 de noviembre de 1975 a las 10 de la mañana Carlos Arias Navarro apareció ante las cámaras de Televisión Española para anunciar que, lo que la prensa llamaba eufemísticamente «el hecho biológico», por fin había sucedido. No por esperado, el acontecimiento causó menos conmoción. Pocas veces una sociedad tiene la impresión de estar viviendo un momento auténticamente histórico, un cambio de época.

Los últimos tiempos del franquismo se habían caracterizado por un creciente deterioro del régimen, paralelo al que experimentaba la salud del dictador, de tal modo que los problemas se habían acumulado a la espera del inevitable desenlace. Tras los años de desarrollo económico, la crisis del petróleo de 1973 afectó directamente a España. La economía se ralentizó, y la conflictividad laboral fue en aumento. El sindicalismo vertical se mostraba incapaz de abordar esta situación, mientras crecían los sindicatos de clase. Aquel mismo 20 de noviembre la plana mayor de Comisiones Obreras continuaba en la cárcel fruto de la sentencia del famoso 'Proceso 1001'. Crecían las protestas entre los universitarios, para quienes el sesentayochismo aparecía como una variante del antifranquismo.

En el País Vasco, los seguidores de ETA optaron por la violencia para conseguir sus objetivos, entre los que, bajo la coartada del combate contra Franco, incluían la lucha contra el capitalismo y la ruptura con España. Apenas dos años antes del 20-N ETA había asestado su golpe más espectacular, asesinando al almirante Luis Carrero Blanco, supuesto futuro guardián de las esencias del franquismo. Este hecho otorgó a los terroristas una aureola de prestigio que tardaría mucho en extinguirse. En Cataluña, el nacionalismo también planteaba sus exigencias, de forma pacífica pero no por ello menos insistente. Igual que en el País Vasco, la emigración masiva de la década de los sesenta había despertado un fuerte sentimiento identitario. En ambas regiones la Iglesia católica se fue alineando con las posturas nacionalistas hasta el punto de que las relaciones con el estado franquista, oficialmente confesional, se habían ido enrareciendo con episodios como el arresto del Obispo de Bilbao, Antonio Añoveros. Pero también en el resto de España la tensión con la jerarquía católica, encabezada desde 1969 por el Cardenal Tarancón, no había dejado de aumentar. En línea con el Vaticano posconciliar, la Iglesia en España se alejaba del régimen, del cual fuera un pilar indudable desde la guerra civil.

Tampoco en el plano exterior la situación pintaba bien aquel 20 de noviembre. Las últimas cinco ejecuciones, por delitos de terrorismo, llevadas a cabo en septiembre habían desatado una amplia movilización en muchos países europeos, recordando los peores momentos de aislamiento internacional de los años cuarenta. La respuesta del dictador en su último discurso público alertando sobre el peligro de la conspiración «masónica izquierdista» en contubernio con la «subversión comunista-terrorista» puso de relieve una vez más lo anacrónico del régimen. Por si fuera poco, con Franco ya agonizando, se había firmado el Acuerdo Tripartito de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania por el que nuestro país abandonaba el Sáhara. Era el resultado de la presión ejercida por la llamada Marcha Verde impulsada desde Rabat con el fin de ocupar el territorio.

«Atado y bien atado»

Todos estos problemas no eran, sin embargo, mas que el telón de fondo de la cuestión esencial que preocupaba a los españoles. A fin de cuentas el rumbo que tomara ahora el país sería la clave para la solución de los conflictos pendientes. El dictador había hecho célebre la frase de que todo estaba «atado y bien atado» y la designación de Juan Carlos de Borbón, como «sucesor a título de Rey», previa jura de los Principios Fundamentales del Movimiento en 1969, parecía ser la garantía de que aquello fuese así. Pero ahora Franco ya no estaba y las opciones que se abrían eran en síntesis tres. La primera, consistía en no hacer nada, es decir continuar el franquismo sin Franco, y la encarnaba el propio presidente Arias, quien tras su famoso discurso del 'espíritu del 12 de febrero' de 1974, había dado marcha atrás en su primera intención aperturista y aparecía encastillado junto a lo que la prensa llamaba 'el búnker'. La segunda opción era la que promovía la oposición más radical al régimen, y se resumía en el término 'ruptura'.

Consideraban inaceptable la monarquía y abogaban por la creación de un Gobierno Provisional que abriera un proceso constituyente, sin descartar por supuesto la instauración de una Tercera república. Esta era la teoría, porque en la práctica la oposición estaba dividida y hasta el propio Santiago Carrillo había entablado ya diálogo con enviados del todavía Príncipe de España. La tercera vía era la 'reforma', entendiendo por tal el inicio de un proceso de transición pacífica a la democracia a través de las propias leyes franquistas, mediante un pacto entre los sectores más moderados del régimen y los más moderados de la oposición. Esta opción tenía dos objetivos esenciales y complementarios. Por un lado, la reconciliación entre los españoles, promoviendo la superación (que no el olvido) de la guerra civil. Y por otro, el logro de un sistema democrático en forma de monarquía parlamentaria que nos alineara con los países europeos mas avanzados.

Todo por decidir

Aquel 20 de noviembre, el primer día sin Franco, no estaba ni mucho menos claro cuál era el camino que iba a iniciar España, ni quiénes, aparte del Rey que juró su cargo apenas dos jornadas después, iban a ser las personas encargadas de liderar el proceso. Ante los españoles aparecía el blanco lienzo de la Historia sobre el cual ellos mismos deberían dibujar su futuro.

José-Vidal Pelaz López es coautor del libro 'Consolidar la democracia: El gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, (1981-1982)', Marcial Pons, Madrid, 2025.