El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Logo Patrocinio
Un joven lee la edición especial del 'Ideal' el 20-N de 1975, en Almería. J. J. Mullor

El primer día sin Franco

El jueves se cumplen 50 años de la muerte del dictador que rigió el destino de España durante casi 40 años, una jornada en la que los españoles se asomaron a un cambio de era. El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid contextualiza aquel día

José-Vidal Pelaz López

Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:43

Comenta

Circulaba por la España de 1975 una historia según la cual cada vez que cierto grupo de oposición al régimen franquista se reunía, su líder ... comenzaba el encuentro con la frase: «Cuando muera Franco…». A lo cual alguien apostillaba invariablemente: «Bueno, si es que se muere». Después de casi 40 años de dictadura, el 20 de noviembre de 1975 a las 10 de la mañana Carlos Arias Navarro apareció ante las cámaras de Televisión Española para anunciar que, lo que la prensa llamaba eufemísticamente «el hecho biológico», por fin había sucedido. No por esperado, el acontecimiento causó menos conmoción. Pocas veces una sociedad tiene la impresión de estar viviendo un momento auténticamente histórico, un cambio de época.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos detenidos por agredir de forma brutal a un hombre en Peñafiel
  2. 2

    Muere Luis Martín, histórico del Nuevo Mester de Juglaría
  3. 3 Un autobús urbano parado obstaculiza varios minutos el tráfico en López Gómez
  4. 4 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  5. 5 Detenido el exhibicionista de Parquesol por actos de índole sexual frente a una menor
  6. 6 Oreja, empanadillas de carrilleras y unas patatas especiales en un clásico bar del Pinar de Antequera
  7. 7 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  8. 8 Dos guardias civiles se lanzan al Canal en Rioseco y salvan a un anciano de ahogarse
  9. 9

    El espíritu jinete toma Valladolid para celebrar a cielo abierto el 175 aniversario de la Academia de Caballería
  10. 10

    El incendio de San Rafael deja cuatro heridos y obliga a desalojar a un centenar de vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El primer día sin Franco

El primer día sin Franco