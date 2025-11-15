Panorámica de lo eterno femenino

Guadalupe Arbona (1965), profesora de Escritura Creativa en la Complutense, se prodiga poco, es autora de una novela y de dos tomos de diarios, si ... bien en el terreno crítico ha publicado numerosos estudios. Es especialista en Flannery O'Connor y en José Jiménez Lozano, del que usa un poema conmovedor, 'Nieve', para cerrar la última de las historias, 'La pianista india', que nos ofrece en su primer libro de cuentos, 'Cuando ellas' (Pre-Textos), reunión de cuatro relatos centrados en mujeres de muy diversa procedencia y condición. Su estilo se basa en la frase breve y la sintaxis sencilla, en busca de una naturalidad expresiva muy conseguida, a fin siempre de mantener en el desarrollo de los argumentos una emoción, si contenida, honda.

El relato inicial, 'El quiosco verde', nos presenta a una mujer solitaria, derrotada por la vida, inadaptada a la vida social imperante en Occidente, tal vez en todo el planeta con la globalización galopante, basada en la prisa, la competencia y el empoderamiento individual y de grupo en detrimento del prójimo, todo ello bajo la tiranía de un materialismo ramplón y atroz. Y aun así, esta «niña asilvestrada», de una dulzura enternecedora, mira de forma compasiva a sus convecinos, tal y como hace la propia autora con sus criaturas narrativas: Neela, la pianista nacida 'dalit', cerca de Calcuta, salvada por una monja polaca, que recorre el mundo como afamada intérprete; Getta, una enfermera vocacional, que tras huir de las matanzas en Kenia, al asistir al descuartizamiento con hachas y cuchillos de sus padres, huye a Uganda, donde intenta convencer a jóvenes infectadas por un virus, «caen como chinches», de que e mediquen; Elisa, una juez ejemplar, pulcra, aséptica, tiesa, fría, con «voluntad de hierro», pero, agobiada por un perfeccionismo exagerado, con un corazoncito frágil, que regula gracias a su arma infalible: la resistencia.

'Cuando ellas' Guadalupe Arbona. Pre-Textos. 146 páginas. 20 euros.

Igual que entre las escritoras sureñas como O'Connor, Eudora Welty o Carson McCullers guardo especial aprecio a Willa Cather, una de mis muchas debilidades dentro de maravillosa estirpe de la poesía femenina norteamericana, descontando a la manoseada Emily Dickinson, ahora me vienen a la cabeza Jane Kenyon, Lorine Niedecker, Elizabeth Bishop, Lucille Clifton, Carolyn Forché, Denise Levertov, May Sarton, Adrienne Rich, Sharon Olds o Louise Glück, cada una con su voz peculiar, es Mary Oliver, que nunca quiso ser sabia, como los antiguos poetas chinos de los que fue devota, ni «modesta ni respetable», sino «atrevida y traviesa», habitante de «las nubes y de la esperanza», siempre deseosa de sentirse junto a «los lirios del campo y las aguas en calma», pues apostó claramente por lo campestre, contra el poder omnímodo del dinero. Lumen, en edición bilingüe y con traductor de campanillas, el crítico y poeta Andreu Jaume, nos ofrece 'Devociones', más que obra reunida, como se subtitula, escogida, en orden inverso a su publicación en libros exentos, por la propia autora poco antes de morir, cerca de ochocientas páginas, caudalosas, de una trayectoria amplísima, de la que es imposible dar cuenta, por extensión y profundidad, en este rincón lector, del que es asidua.

Ahí está, muy de mañana, solitaria en el bosque, con unos cuantos guijarros «de color blanco, negro, de múltiples colores» en el bolsillo, recién recogidos en la playa, tras un paseo bajo la lluvia con sus adorados perros. Lejos de sí misma, de sus «confinamientos», del tráfico y de la ambición, lejos de este mundo mezquino, enfocado hacia «las razones y las pruebas», convencida de que «lo sagrado es visible, por completo», nos pide una y otra vez en sus poemas que volvamos el rostro y pongamos toda la atención en la naturaleza, hasta fusionarse con ella, y en nuestros adentros. Ya el primer poema es un llamamiento a la celebración de la vida, en el despertar de un día cualquiera, sin necesidad de recurrir a la creencia religiosa dogmática. El segundo, en su afán de exaltar a cualquier ser creado, pues todos somos consecuencia de un milagro, está dedicado a las crías de un pajarillo, un cardenal, que acaban de romper el cascarón de sus huevos y pían «pidiendo comida».

'Devociones' Mary Oliver. Lumen. 774 páginas. 28,90 euros.

Oliver creció en una familia disfuncional y sufrió de niña abusos sexuales. Pero, mujer emancipada desde muy joven, cuando se hizo cargo del legado de la poeta Edna St. Vincent Millay, escapó al destino de mandil y sumisión de su pequeño pueblo natal de Ohio, para compartir la mayor parte de su existencia con la fotógrafa Molly Malone Cook. Juntas vivieron como pareja en Provincetown (Massachussetts), paisaje habitual de su poesía. Aunque, como señala Jaume en el prologuillo, «pocos poetas han revelado tan poco de sí mismos sin dejar de ser, al mismo tiempo, tan transparentes en su obra». Pero recordemos, a este respecto, el poema sobre su tía abuela Elizabeth Fortune, cuarenta años enclaustrada en un ático, o el de la mujer que limpia, arrodillada, la taza de un váter en el aeropuerto de Singapur.

Mujeres menos actuales, pero igual de luchadoras que las que retrata en sus cuentos Arbona son las que homenajea Gemma Ruiz Palà en 'Aulagas' (Consonni), novela traducida del catalán, al alimón, por Concha Cardeñoso Sáenz de Miera y la propia autora, publicada hace una década y que recupera la editorial bilbaína tras la repercusión de 'Nuestras madres', comentada aquí en su día. En concreto, la narración, dedicada a su madre, se centra en tres mujeres, su bisabuela, su abuela y su tía abuela, en las que se inspiró para levantar su historia. La novelista, con crudeza no exenta de ternura, da voz, relato se diría ahora, a esas tres vidas «pequeñas, por insignificantes y corrientes» que se agarran siempre en precario al mundo, tratando de imponer su ley a pesar de los pesares, sobre todo pese a los hombres con los que se cruzan y que recogen, sin ganas, en sus hogares, unos flojeras en general, a los que les entra el canguelo hasta cuando los obligan a donar sangre.

'Aulagas' Gemma Ruiz Palá. Consonni. 320 páginas. 22,90 euros.

Como en su otra novela citada, la escritura es como urgente, atropellada, paratáctica, muy eficaz, jalonada de continuo por coloquialismos, giros y modismos que Ruiz Palà domina a la perfección. Como telón de fondo, la triste historia de España, desde la República con sus esperanzas frustradas, pasando por los estragos de la guerra y la durísima posguerra, hasta los años del desarrollismo en las fábricas textiles de Sabadell, el Manchester peninsular, de donde las empleadas salían con los huesos destrozados. Hacia el desenlace, un viaje a Verona y Venecia suaviza un tanto la sensación de desencanto y fraude de unas existencias amarradas a la ancestral esclavitud femenina y amasadas en la pobreza y las fatigas, primero rurales y luego urbanas. Desde lo individual se traza un fresco sociológico de la clase obrera durante el convulso siglo anterior por tierras catalanas.