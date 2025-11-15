El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Logo Patrocinio
'Juego de cartas', de la pintora portuguesa Maria Helena Vieira da Silva.
Un ángulo me basta

Panorámica de lo eterno femenino

Miradas poliédricas a la condición de la mujer en nuestro tiempo

Fermín Hererro

Sábado, 15 de noviembre 2025, 09:54

Comenta

Guadalupe Arbona (1965), profesora de Escritura Creativa en la Complutense, se prodiga poco, es autora de una novela y de dos tomos de diarios, si ... bien en el terreno crítico ha publicado numerosos estudios. Es especialista en Flannery O'Connor y en José Jiménez Lozano, del que usa un poema conmovedor, 'Nieve', para cerrar la última de las historias, 'La pianista india', que nos ofrece en su primer libro de cuentos, 'Cuando ellas' (Pre-Textos), reunión de cuatro relatos centrados en mujeres de muy diversa procedencia y condición. Su estilo se basa en la frase breve y la sintaxis sencilla, en busca de una naturalidad expresiva muy conseguida, a fin siempre de mantener en el desarrollo de los argumentos una emoción, si contenida, honda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos detenidos por agredir de forma brutal a un hombre en Peñafiel
  2. 2 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  3. 3

    Muere Luis Martín, histórico del Nuevo Mester de Juglaría
  4. 4 Un autobús urbano parado obstaculiza varios minutos el tráfico en López Gómez
  5. 5 Detenido el exhibicionista de Parquesol por actos de índole sexual frente a una menor
  6. 6 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  7. 7 Dos guardias civiles se lanzan al Canal en Rioseco y salvan a un anciano de ahogarse
  8. 8

    El espíritu jinete toma Valladolid para celebrar a cielo abierto el 175 aniversario de la Academia de Caballería
  9. 9 Oreja, empanadillas de carrilleras y unas patatas especiales en un clásico bar del Pinar de Antequera
  10. 10

    El incendio de San Rafael deja cuatro heridos y obliga a desalojar a un centenar de vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Panorámica de lo eterno femenino

Panorámica de lo eterno femenino