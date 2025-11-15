El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El productor y músico Héctor Varela. Carlos Espeso

El nuevo pilar de la producción en Valladolid

Héctor Varela compagina su labor de financiación y logística de nuevos productos audiovisuales con la percusión en Dulzaro

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:16

Comenta

En la Gala Unesco de la 70 Seminci, el cortometrajista Javi Noriega de Lara cerró los agradecimientos dirigidos a su familia y equipo tras el ... corto 'Esta no es tu casa' con un nombre particular: «A Héctor Varela, el nuevo pilar de la producción en Valladolid». Lo cierto es que lo suyo no es estar delante de la cámara ni, si le apuran, tampoco detrás. Pero Varela (Valladolid, 1995) es una de esas personas sin las cuales una película no sería posible. Y no se habla del guion, ni de la iluminación, ni del sonido... y a la vez se habla de todas esas cosas. Porque ser productor es mucho más que el que mete dinero, el que trata de ahorrar lo máximo posible a un estudio multimillonario o el que es incapaz de ver el talento artístico si no le acompaña un rendimiento económico. En la distancia corta, la música cambia.

