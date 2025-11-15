El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Wynton Marsalis, en Vitoria en 2009. Igor Aizpuru
Ecos de jazz

La margarita Marsalis

El trompetista y docente puso en jaque a sus colegas veteranos con su devoción por los clásicos del jazz

Eduardo Roldán

Sábado, 15 de noviembre 2025, 09:53

Corría el año 1980 y un estudiante de la Juilliard llegado de Nueva Orléans que no había cumplido aún los veinte fue elegido por Art ... Blakey para integrar su mítico combo de los Jazz Messengers en el puesto de la trompeta. La elección fue recibida con escepticismo, pero muy pronto el muchacho disipó las dudas más recalcitrantes: poseía un dominio del instrumento como no se recordaba, quizá, desde Dizzy Gillespie (sin su exhibicionismo extrovertido), y un conocimiento enciclopédico de sus antecesores, desde King Oliver hasta Miles Davis. No obstante, de a poco el deslumbramiento se empezó a ver salpicado por voces críticas –la del propio Miles una de ellas– que reprochaban al joven prodigio sus maneras tradicionalistas, su atrincheramiento en las formas más añejas del jazz –el blues de doce compases, el standard de treinta y dos– y su desdén por la vanguardia y los sonidos contemporáneos, como si todo lo que vino después de Ornette Coleman, en particular el movimiento de la fusión, no tuviera cabida bajo el paraguas del jazz. Desde entonces, críticos y aficionados vienen deshojando la margarita Marsalis, si Wynton es bueno o no para el jazz, si Wynton sí o Wynton no, Wynton sí, Wynton no…

