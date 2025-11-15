Corría el año 1980 y un estudiante de la Juilliard llegado de Nueva Orléans que no había cumplido aún los veinte fue elegido por Art ... Blakey para integrar su mítico combo de los Jazz Messengers en el puesto de la trompeta. La elección fue recibida con escepticismo, pero muy pronto el muchacho disipó las dudas más recalcitrantes: poseía un dominio del instrumento como no se recordaba, quizá, desde Dizzy Gillespie (sin su exhibicionismo extrovertido), y un conocimiento enciclopédico de sus antecesores, desde King Oliver hasta Miles Davis. No obstante, de a poco el deslumbramiento se empezó a ver salpicado por voces críticas –la del propio Miles una de ellas– que reprochaban al joven prodigio sus maneras tradicionalistas, su atrincheramiento en las formas más añejas del jazz –el blues de doce compases, el standard de treinta y dos– y su desdén por la vanguardia y los sonidos contemporáneos, como si todo lo que vino después de Ornette Coleman, en particular el movimiento de la fusión, no tuviera cabida bajo el paraguas del jazz. Desde entonces, críticos y aficionados vienen deshojando la margarita Marsalis, si Wynton es bueno o no para el jazz, si Wynton sí o Wynton no, Wynton sí, Wynton no…

Para acotar el debate, no se puede obviar la labor de Marsalis como educador. Comenzando su vinculación con el Lincoln Center ya en la década de los ochenta en el área de música clásica –Marsalis es considerado casi unánimemente el mejor trompetista clásico de la historia–, en el 91 fue nombrado director artístico de la orquesta de jazz de la venerable institución, y en el 96, del programa general de jazz. Sigue ahí, y nada hace pensar que a estas alturas vaya a cambiar. Inspirado por su mentor Art Blakey, pero con unos horizontes mucho más amplios, Marsalis no ha dejado de enseñar y promocionar a jóvenes valores, que luego le han podido salir un poco díscolos, como el tal vez más talentoso de ellos, Roy Hargrove. El caso de Hargrove personifica/unifica los dos polos del debate. En la discografía del trompetista tejano hay bop, hay música acústica armónicamente más avanzada y libre, y hay también instrumentos electrificados e incluso mezclas de hip-hop. Quiere decirse que la influencia revisionista de Marsalis llega hasta donde llega. John Coltrane sentenció: «Cuanto más nos acercamos al blues, más nos acercamos a la verdad», pero eso no significa, y el propio Coltrane es ejemplo máximo de ello, que solo haya una manera de concebir el blues. Y esto es lo que parece que Marsalis no comparte, o no siempre comparte.

¿Pero significa esto que se trata de un músico apolillado, de solo un instrumentista pulcro? En absoluto, y este el error que cometen quienes lo niegan, el de que la teoría les ciegue la práctica. Los principios estéticos de Marsalis pueden discutirse, pueden parecer limitados, pero dentro de esos principios, de esa propuesta, hay un territorio de una fertilidad vastísima, y es en ese territorio, desde ese territorio que hay que juzgar al Marsalis intérprete de jazz (también al compositor, pero es el intérprete el que más dardos recibe). Y como intérprete no es solo un imitador competente, como le reprochó Keith Jarrett, sino un solista de imaginación fértil, con un sonido personal, de una afinación y una redondez difícilmente comparables, capaz de extraer de la trompeta todos los recursos que posee. Cierto que si lo que el oyente busca es agresividad, filo rugoso, equilibrios en el borde del abismo, no es en Marsalis donde va a encontrarlo (aunque hay una grabación, 'Live at Blues Alley', que desmiente esto); en Marsalis encontrará una música que serena, una música que alegra, de la que al salir se sentirá reconfortado, reconciliado de algún modo con el momento.

Es probable que lo que más daño haya hecho a Marsalis no sean las críticas recibidas sino la acerbada, cejijunta defensa de sus acérrimos, capitaneados por Stanley Crouch, su gurú ideológico, para quien el jazz, como el célebre documental de Ken Burns dejó patente, es una música que, esencialmente, terminó con el free. Cosa desde luego falsa –el jazz sigue hoy muy vivo–, y que no debería, por reacción, hacer que uno adoptase la postura contraria. Para escuchar, para apreciar el arte en general, hay que vaciarse de entrada, quitarse los anteojos o las orejeras preconcebidas, y pocos casos hay, si alguno, en que esto quede más patente que en el de Marsalis. Si uno se los quita, descubrirá una música hermosa, plácida y genuina, porque también se puede ser genuino respetando la tradición.