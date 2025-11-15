Qué lee Clara Andrada

La flautista salmantina Clara Andrada ocupó la silla de flauta solista de al Orquesta Sinfónica de Castilla y León a comienzos de octubre. La solista ... de la Orquesta de al Radio de Baviera volvió al Miguel Delibes para colaborar con su primera Sinfónica y nos dejó sus recomendaciones literarias. «Me cuesta seleccionar», advirtió. Para comenzar con un clásico. «Elijo a Stefan Zweig y sus 'Momentos estelares de la humanidad', en el que con un ritmo muy ligero cuenta cómo varios genios alcanzaron la excelencia que les hizo pasar a la historia. No sé si tiene que ver con la búsqueda de la excelencia en nuestro trabajo y la fascinación por seguir soñando con intentar hacer el mundo un poco mejor».

'Momentos estelares de la humanidad' Stefan Zweig. Acantilado. 312 páginas. 20 euros

La segunda recomendación de la intérprete es el libro que está leyendo: «Es de desarrollo personal, 'Dejar ir', del doctor David Hawkins.Es fácil de leer. Habla mucho de soltar y no apegarse mucho a las cosas. Invita a recordar que el camino que nos lleva a la verdad es el amor y creo que en este mundo cada vez más materialista, desapegarnos de las cosas nos puede venir muy bien».

'La música es más que palabras' Nikolaus Harnoncourt. Paidós. 384 páginas. 29 euros.

Por último, se queda en su universo artístico con 'La música es más que palabras', de Nikolaus Harnoncourt, «para abrir el abanico de lo que suelo leer». Andrada considera que es un «director e intérprete que me ha marcado en mi carrera. Apartir de él, ha cambiado la interpretación musical. El libro reúne algunos de los discursos que hacía. Los que hemos tenido la suerte de trabajar con él hemos escuchado algunos en sus ensayos, en los que se aprendía mucho. Este libro se centra en la música romántica y toma prestado el título de una cita de Robert Schumann».