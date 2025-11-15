El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La flautista salmantina Clara Andrada. J. C. Castillo
El marcapáginas de

Qué lee Clara Andrada

La flautista salmantina recomienda un clásico, un ensayo musical y un ensayo de desarrollo personal

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 09:55

La flautista salmantina Clara Andrada ocupó la silla de flauta solista de al Orquesta Sinfónica de Castilla y León a comienzos de octubre. La solista ... de la Orquesta de al Radio de Baviera volvió al Miguel Delibes para colaborar con su primera Sinfónica y nos dejó sus recomendaciones literarias. «Me cuesta seleccionar», advirtió. Para comenzar con un clásico. «Elijo a Stefan Zweig y sus 'Momentos estelares de la humanidad', en el que con un ritmo muy ligero cuenta cómo varios genios alcanzaron la excelencia que les hizo pasar a la historia. No sé si tiene que ver con la búsqueda de la excelencia en nuestro trabajo y la fascinación por seguir soñando con intentar hacer el mundo un poco mejor».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

