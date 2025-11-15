Crónica de las tribus urbanas de Madrid

Primero fue libro, luego cómic. Los 'Macarras interseculares' (Astiberri) de Iñaki Domínguez tienen el trazo de Marina Cochet que ha dibujado las pandillas juveniles de ... Madrid desde los sesenta hasta el final de siglo XX. El color ha sido su gran aliado a la hora de diferenciar etapas y barrios.

'Macarras interseculares' Iñaki Domínguez, Marina Cochet.Astiberri. 10 páginas. 20 euros.

Domínguez firma una crónica del 'macarrismo' madrileño, de la diversión nocturna juvenil, las drogas, los garitos, la música, en las zonas que fueron poniéndose de moda. El juego, la prostitución, la violencia y el desafío a las fuerzas del orden público acompañan las andanzas de estas tribus urbanas.

Comienza en la Costa Fleming, que comprendía los aledaños de la Castellana entre Plaza Castilla y el Bernabéu. La llegada de los americanos a las bases militares sembró esa zona de barras americanas, con locales sucedáneos de prostitución. Lavapiés y Chamberí fueron la cuna de la hierba y acogieron la contracultura foránea que animó la capital en los setenta. La droga iraní sembró los descampados de heroinómanos. Mods, heavies, pijos, bacaladeros, skinheads y hiphoperos se suceden en este relato que Domínguez cuenta como un reportaje sociológico que retrata la música, la inmigración y la evolución de los barrios de Madrid.