Las críticas injustas a 'Vera', el libro de Juan del Val que ha ganado el Premio Planeta

Víctor Vela Valladolid Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:18 Comenta Compartir

Las novelas de esta semana vienen precedidas del inmenso ruido mediático (y en redes sociales) que siempre consiguen los ganadores del premio Planeta.

'Vera, una historia de amor', Juan del Val

«Era muy deprimente aquella obligación de tener que pasárselo bien. A veces no hay nada más triste que estar de fiesta» (219)

'Vera, una historia de amor' Juan del Val

Planeta 360 páginas. 21,90 euros.

Creo, sinceramente, que se ha sido muy injusto con Juan del Val. Cuando a mediados de octubre se anunció su nombre como ganador del Premio Planeta, las redes sociales ya lo criticaron sin haber leído siquiera la novela. Parte del mundillo literario y de los lectores con twitter se enfadaron porque cómo alguien así puede hacerse con el Planeta. No estamos hablando del Cervantes o del Nacional de Narrativa. Es el Planeta, y no vamos a descubrir a estas alturas que se trata de un premio más comercial que literario, donde se está más pendiente de las ventas posibles que de las alabanzas probables. Hace un par de años se criticó también el premio a Sonsoles Ónega porque tanto ella como Del Val pertenecen a la esfera de la empresa que otorga el galardón. Si jugamos al juego del Planeta, podemos llegarlo a comprender (asumir o defender ya es otra cosa). Bien. El caso es que, al desvelarse el nombre del ganador de este año, arreciaron las críticas contra Juan del Val. En estas situaciones, siempre es mejor esperar a la novela, por si llega alguna sorpresa. Pues bien, una vez leída, podemos decir sin temor a ser injustos que 'Vera, una historia de amor' es un auténtico despropósito.

No tiene estructura definida, un hilo conductor claro, un clímax interesante, unas tramas elaboradas o cerradas. Parece escrita a golpe de ocurrencia, con personajes secundarios que entran y salen sin sentido y unos protagonistas que en los primeros capítulos prometen mucho más de lo que finalmente dan. Ni siquiera hay giros resultones (más allá de un equívoco de personas en un ataque en el portal). La escritura es pobre, está repleta de frases huecas («eso es bonito y triste al mismo tiempo», 125; «es una chica normal, ni guapa ni fea», 344), y diálogos que no llevan a ninguna parte. Uno tiene la sensación de que no ha habido un proceso serio de reescritura y que la primera idea (buena, mala o regulera) se ha quedado en el papel. Las páginas están salpicadas de escenas eróticas, copichuelas con los amigos y hay una decisión muy sencilla a la hora de quitarse de en medio al personaje que sobra.

Y todo, para contar la historia de Vera, una mujer sevillana de la alta sociedad, 45 años, ojos azules, aficionada a la pintura y apasionada «del flamenco, la música italiana, la clásica y los caballos». Está casada desde hace 24 con un tipo castrante del que se quiere separar, convencida de que puede escapar de un círculo de dominio que primero ejerció su padre y luego el marqués. Porque su marido, Borja Manuel Laguía de Villareguela es marqués. De Villaecijilla. Eso, y presidente de tres consejos de administración, dueño de pequeños centros comerciales, con participación en clínicas de medicina estética y devoto de la hermandad del Gran Poder. La cosa es que Vera ha decidido separarse y busca piso para escapar de la finca que ha habitado hasta ahora. En ese proceso conoce a Antonio, 35 años, guapetón, originario de Puente Vallecas, con un pasado chungo que ahora quiere redimir. Es el chico de la inmobiliaria. Y los mundos de Vera y Antonio se cruzan en esa búsqueda de un futuro libre y mejor. No hay que ser un lince para saber que la chispa prenderá. A partir de ahí, el marido (Borja) se vuelve más malo y el de la inmobiliaria más buenorro e interesante todavía. Por ahí pululan otros secundarios (los sirvientes, los sicarios, la hermana 22 años más pequeña de Vera, el hermano casi idéntico de Antonio, la amiga de ella que apunta en una libreta sus ligues, la madre de él) para llenar páginas (tampoco muchas) de una novela de letra grande y trazo grueso.

Criticar 'Vera, una historia de amor' antes de haberla leído me parecía muy injusto. Hacerlo después de terminarla no lo veo tan extraño. Sobre todo, porque ni siquiera estoy convencido de que esta novela tenga el tirón comercial que se busca con el premio. Supongo que el boca a oído (de los lectores normales y cotidianos del Premio Planeta) desanimará a muchas personas de comprarlo.

'Cuando el viento hable', Ángela Banzas

«En la vida, como en cualquier guerra, lo peor no es lo que hacen los demás, sino lo que somos capaz de hacer nosotros por sobrevivir» (215)

'Cuando el viento hable' Ángela Banzas

Planeta 360 páginas. 21,90 euros.

Sofía es una joven criada por sus abuelos en una aldea gallega, después de que la madre muriera al poco de nacer la niña y de que el padre, un librero atrapado por la melancolía, se encerrara con sus libros en un rincón del hogar. El padre, de vez en cuando, sale de su pozo para inculcarle a Sofía el amor por los libros y la pasión por la imaginación (esa herramienta impagable para «ver la lluvia y el sol sin necesidad de ventanas», 175, y para «ser dueña de tus miedos y capitana de tus alegrías», 176). Ese interés por la ficción (esta afición por el '¿y qué pasó después?') es también combustible para asomarse a ese otro lado de la realidad lleno de leyendas y mentiras. Sofía, cada vez que parece a punto de morir (atragantada por unas vainas de guisantes, ahogada tras caer a un río) tiene visiones sobre una niña con «dos negras sombras bajo sus párpados y un camisón blanco que cubre un cuerpo esquelético» (44). ¿Por qué tiene Sofía estas visiones? ¿Y quién es esa niña que se le aparece como un espectro?

Estas preguntas encontrarán respuesta (aunque tardarán en llegar) en 'Cuando el viento hable', una novela enrevesadilla en la que el lector tarda en hacer pie. El embrollo es tan lioso y tarda tanto en resolverse que es fácil perderse en la trama si no se está muy atento porque la autora tarda tal vez demasiado en desenredar el ovillo. La novela dispara en muchas direcciones y le cuesta centrar el tiro. Por aquí hay historias de revanchas y ajustes de cuentas en la Guerra Civil. De secretos familiares con partos secretos y niños entregados al nacer. De mujeres que huyen de casa después de ser violadas por el señorito. De apellidos cambiados para sobrevivir. De secuestros infantiles y hospitales del horror. En el fondo, está la historia de la sangre dorada, un tipo sanguíneo extremadamente raro que puede salvar vidas, pero que pone en peligro a quien la porta. Hay un personaje que necesitará esta sangre para sobrevivir, otro personaje dispuesto a lo que sea para conseguirla y otros que pagarán muy caro tener esta sangre y, por lo tanto, ser capaces de curar a quien lo necesita.

Es difícil hablar de la novela finalista del Planeta sin desvelar mucho más sobre la trama, pero cabría decir que, por si fuera poco, también hay de por medio experimentos eugenésicos de unos tipos para «mejorar la raza» (202), al defender que hay personas con defectos «que provocan una menor inteligencia, lo que favorece el republicanismo, el comunismo, el anarquismo» (290). En el fondo, esta es una novela sobre los silencios en la familia, sobre los horribles secretos de la guerra y sobre cómo el amor nos lleva a sacar lo mejor, pero también lo peor de uno mismo.

Reporta un error