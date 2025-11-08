'Lo que no se ve' de Cristina Fernández Cubas y otras historias sobre la identidad

Víctor Vela Valladolid Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:24 Comenta Compartir

Las sugerencias literarias de esta semana incluyen el último libro de relatos de una maestra del género, Cristina Fernández Cubas, y dos historias que, desde el otro lado del Atlántico, hablan sobre identidad: 'La edad infinita', de Miriam Reyes, y 'Los nombres de mi padre', de Daniel Saldaña París.

'La edad infinita', Miriam Reyes

«No solo nos toma por sorpresa lo que sucede de pronto, sino también lo que sucede tan lentamente que un día deja de percibirse» (38)

'La edad infinita' Miriam Reyes

Tránsito 184 páginas. 18,95 euros

Hay un párrafo luminoso en el que Miriam Reyes explica lo que significa emigrar. Ha hecho la maleta, cogido un avión y atravesado el océano, pero lo más importante no es que haya dejado atrás un país, ni siquiera una casa familiar. Lo que en realidad ha perdido en el tránsito es «el abrazo de los abuelos» (10). Estamos en el año 1983. La protagonista de esta historia es una niña de ocho años que tiene que dejar la casa de los abuelos que le han criado en un pueblo de Galicia en ausencia de sus padres, una pareja que viajó hasta Venezuela con la idea de prosperar. Pasado el tiempo, la niña vuela para reencontrarse con sus progenitores y comienza así un largo periodo de extrañeza. Su vida cambia por completo. «De golpe tiene un pasado» (16) y para recordarlo comienza a escribir. De la noche a la mañana, se ha convertido en una extranjera, todavía sin un «nosotros» al que apelar (24). Al llegar a Venezuela, esa cría que se adentra en la adolescencia siente que sus padres «no tienen prisa por cambiar, tienen prisa por hacer dinero e irse» (44). Son barro cocido, piensa, difícil de moldear. Han hecho un grupo de amigos españoles que conservan sus tradiciones casi al margen de la sociedad en la que ahora están. Y ella, en cambio, se siente «barro sin cocer», ese material para el que «solo hace falta un poco de agua para moldear». Los adultos parecen conducirse por una nostalgia que ella no termina de comprender (71), porque en lugar de tradiciones o cosas, objetos extraños, palabras o lugares, «lo que extraña es el amor de personas concretas, su compañía y su cuidado» (71). Ese duelo migratorio está presente en la novela. Y se vuelve paradoja en el momento en el que esa prosperidad que se buscó en los años 80 y 90 desaparece y entonces hay que emprender el camino de vuelta, salir de Venezuela para buscar fuera (en España, de vuelta a Galicia) un futuro mejor. 'La edad infinita' es un libro hermoso que habla sobre migraciones, sobre lo que gana y se pierde por el camino y sobjre cómo moverse de lugar (marcharse de un país) puede afectar a las relaciones familiares y al concepto de identidad que cada uno se va construyendo.

'Los nombres de mi padre', Daniel Saldaña París

«La tormenta solo aparece si uno repara en la calma, si la nombra» (38)

Los nombres de mi padre Daniel Saldaña París

Anagrama 224 páginas. 18,90 euros

Y más sobre la identidad y los viajes. «Para decidir quién soy, necesito fabricarme un origen», dice en la página 85 el narrador de 'Los nombres de mi padre'. Por eso, emprende un largo viaje, desde México hasta Nueva York, para encontrarse con las ramas de una familia que nunca supo si existió. Su madre está enferma, golpeada por una enfermedad terminal que parece a punto de poner fin a su vida. Y antes del adiós, decide compartir con su hijo algunos secretos familiares. «Sentí una especie de vértigo, imaginándome todo lo que se perdería con la muerte de mi madre, las historias que no me había contado, o que me había contado mientras yo, con fastidio, hacía cualquier cosa, ignorándola» (37). Entre esas historias está la de su padre... y la de Miguel Carnero, un hombre que en aquella juventud revolucionaria fue amigo de la familia y que, por una conversación equívoca con su madre, Camilo (el protagonista) piensa que pudo ser en realidad su padre biológico. Así que, viaja a Nueva York (a la aventura) para intentar desentrañar su pasado y buscar a la hija de Miguel (la que en ese caso sería su hermanastra). Por el camino dibujará la semblanza de Miguel, un arquitecto de la constructora Austroplan, propiedad de Karl Fiebenger, un austriaco que tuvo contactos con el partido nazi y que, por eso, estará en el punto de mira de Miguel.

Esta es la peripecia de la novela. Hombre que busca al que cree que es su padre real y a quien comienza a conocer a través de las personas que lo trataron. Pero, de fondo, palpita un libro que habla sobre la identidad, sobre qué es aquello que nos conforma en lo que somos y de qué no podemos renunciar sin dejar de ser quienes creemos ser. Habla, sobre todo, de que aquello que somos es imposible que se resuma en una sucesión de hechos y vicisitudes, porque siempre somos mucho más de lo que hacemos (o de lo que ven los demás). Hay un momento estupendo cuando se reflexiona, en una librería, en torno a esa idea junto a una estantería donde se acumulan varios libros de biografías. «Tomos y más tomos dedicados cada uno a una vida. Pero, ¿se puede entender la vida de una persona? El conjunto de testimonios y documentos que pueda reunir sobre Carnero (el supuesto padre), ¿bastaría para entenderlo, para entender de paso a mi madre, sus decisiones?» (73). Otra frase al hilo de esto: «¿Qué determina, si algo, la genética? ¿Determina quién soy, cómo miro el mundo, cómo retengo la respiración mientras la luz avanza sobre la cama?» (16). Y otra más: «También mi vida podría resumirse en una serie de trabajos, relaciones y convicciones fluctuantes, pero eso no bastaba para explicar quién soy» (170). En torno a estas ideas gravita 'Los nombre de mi padre', la historia de una búsqueda que, además, tiene giro final.

'Lo que no se ve', Cristina Fernández Cubas

«Aventuró lo que pudo haber sido transitar por los caminos que no tomó o detenerse en las esquinas en las que no se detuvo. Pero no quiso demorarse en esas vidas ajenas que en ningún momento llegaron a ser suyas» (158)

'Lo que no se ve' Cristina Fernández Cubas

Tusquets 168 páginas. 18,90 euros.

Entre los muchos momentos brillantes que atesoran los relatos que forman 'Lo que no se ve', el volumen de cuentos con el que Cristina Fernández Cubas regresa a las librerías después de diez años, me quedo con uno incluido en '¿De qué se habla en las fiestas?'. Dos personas se miran a los ojos y un rayo de tristeza y decepción recorre esa mirada. Se trata de un fantástico relato sobre el acoso escolar donde la violencia no es explícita. Aquí no hay peleas, broncas subidas de tono, burlas con mayúsculas. Todo es mucho más sutil, hasta ese gesto final que desemboca en una mirada que rompe para siempre un atisbo de amistad. Los cuentos de Fernández Cubas están llenos de esos indicios que provocan incendios y rupturas. En 'Il Buco', mi relato preferido, una pareja de viaje en Italia descubren que tienen menos en común de lo que en apariencia parecía. Ella solo quiere ver desfiles de moda. Él, catedrales. Ese agujero del título se convertirá en abismo entre ellos. Un abismo que también se abre bajo los pies de los protagonistas de 'Momonio', un cuento de terror sobre un grupo de amigos que coincide en la facultad de Derecho durante sus años de universidad que verán como, después de invocar al diablo, su vida cambiará para siempre, como si estuvieran atrapados en una maldición a la que son incapaces de poner nombre (tan solo, una justificación para lo que les pasará después). Y además, un relato entre hermanas (en un juego de espejos y ficciones) que lanza guiños a '¿Qué fue de Baby Jane?', otro sobre todas las vidas imposibles que pudimos tener (a partir de un accidente de tráfico) o la tensa relación entre dos hermanas (de nuevo las hermanas) que se miden respecto a lo que son y no pueden ser.

