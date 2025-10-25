La conquista del Oeste, venganza en la industria textil y un asesinato en el convento

Víctor Vela Valladolid Sábado, 25 de octubre 2025, 09:13 Comenta Compartir

Las librerías han recibido este otoño tres novelas superventas que, ambientadas en el pasado, transitan por el folletín, las historias de amor y venganza y los crímenes en lugares inesperados. Estas son las propuestas de lectura para esta semana.

'Corazón de oro', Luz Gabás

«Las pequeñas señales que terminan por provocar una guerra solo se identifican cuando los cañones ya han disparado la primera bala» (205)

Corazón de oro Luz Gabás

Planeta 560 páginas. 23,90 euros.

Una muerte y un malentendido, ocurrido en la Navidad de 1848, obligan a que el joven Lorién abandone a la carrera el pequeño pueblo del Pirineo oscense en el que ha vivido toda su vida. Allí deja a su familia, a su prometida y un futuro que se intuía tranquilo entre valles y ganado. La necesidad de dejar atrás una vida anterior le descubrirá un mundo mucho más ancho que alto (que las altas montañas de su aldea), con muchas más posibilidades de las que cabrían esperar en los estrechos desfiladeros del Pirineo... y con personas que podrían ser mucho más amigables (pero también más vengativas) que las que hasta ese momento había conocido. Ese joven que deja de forma precipitada su hogar descubrirá por casualidad que al otro lado del Atlántico, en una tierra llamada California, hay una locura enfebrecida en torno al oro, después de que hallaran pepitas en varios ríos de la zona. Eso ha llevado hasta allí a muchos cazafortunas, que se adentran por territorios inexplorados hasta alcanzar una tierra de sueños y esperanzas. Y Lorién emprenderá ese camino, que le llevará a conocer a numerosos compañeros de viaje y a una valiente e independiente vaquera de la que terminará enamorado (y eso que, en España, recordemos, había dejado a su amor). Luz Gabás, autora de títulos como 'Palmeras en la nieve', regresa a los Estados Unidos que ya convirtió en escenario de 'Lejos de Luisiana' para escribir una novela romántica, enmarcada en sucesos históricos, donde se reivindica el valor de la diferencia y el papel que las distintas culturas tienen para conformar una territorio. Esa tensión entre colonos y nativos, entre recién llegados y autóctonos está en buena parte del libro (en cómo se dictan las leyes o se establece justicia)... y la propia autora lo reconoce en la larga nota final. «Mientras buscaba en la vida de tantos hombres y mujeres que pasaron penurias en esos peligrosos viajes del siglo XIX, pensaba en los que ahora dejan sus hogares y sus familias, en tantos casos por necesidad, y en todo lo que tienen que soportar. Algunos incluso pierden la vida (...). De nosotros depende el gesto amable cotidiano, la sonrisa, la empatía. Solo de nosotros depende que nuestro corazón brille como el oro o se ennegrezca» (556). Este mensaje se presenta en una novela con escenas potentes (un piano enterrado en mitad del desierto, un tramposo juicio por violación), con un cuadrilátero amoroso, con un viaje de seiscientas leguas (cerca de 3.000 kilómetros) hacia el oeste, un destino «endemoniado por las rencillas y la avaricia» (232), y con un paisaje que embrutece a los seres humanos en un entorno de «codicia, soledad, alcohol, juego, miseria y miedo» (354). Con las armas más eficaces del folletín y una trama que camina siempre hacia adelante (sin ningún flashback), 'Corazón de oro' es una novela de aventuras con una historia de amor en el centro.

'La protegida', Rafael Tarradas Bultó

«Lo importante es no sentirse solo; estarlo no me parece un inconveniente» (567)

'La protegida' Rafael Tarradas Bultó

745 páginas. 22,90 euros.

Rafael Tarras Bultó se ha convertido, con puñado de novelas ('El heredero', 'El valle de los arcángeles', 'La voz de los valientes', 'El hijo del Reich' y ahora, 'La protegida') en un valor seguro para quienes buscan lecturas de evasión, historias de traiciones y venganzas, de amores imposibles, tramas con aires de folletín donde hay heroínas poderosas y seres malvados a los que el lector solo puede desear lo peor. No hay respiro en estas más de 600 páginas llenas de empresarios codiciosos, tipos capaces de asesinar para conseguir lo que desean y mansiones de lujo que contrastan con la vida humilde de quienes a diario tienen que trabajar. 'La protegida' está ambientada en torno a una de las muchas empresas textiles que florecieron en Barcelona durante la segunda mitad del siglo XIX. Gracias a ellas, se asentó una pujante burguesía (la Barcelona de los 200) que construía sus fortunas aupadas por una pujante industrialización y, a veces, también, a costa de la explotación de sus trabajadores. Los obreros encadenaban larguísimas jornadas de trabajo, sin apenas derechos y con pésimas condiciones laborales. Eso desata, en las primeras páginas del libro, una huelga que se cobra la vida de 'El mantequilla', un líder sindical que busca lo mejor para sus compañeros y que muere durante una de esas protestas. La hija de esta víctima es Sara Alcover, la protagonista de esta historia alimentada por los deseos de venganza. Sara se ha prometido a sí misma que destrozará a Lourdes Bofarull, la viuda heredera de la empresa en la que murió su padre. Lourdes, eso sí, comparte la propiedad con su cuñada, Carmen, una mujer entregada a las causas benéficas que descubrirá por casualidad a Sara y su incalculable valor: es capaz de diseñar las mejores telas. Eso servirá a Sara para escalar dentro de la empresa de la familia que quiere destruir... aunque por el camino se tope con Diego, el atractivo heredero del imperio. Y ya podemos intuir lo que puede pasar a continuación. Eso sí, no será un camino recto, porque entre medias hay subtramas de explotación laboral infantil, de negocios con la familia real (primero con Isabel II en el exilio y luego con su hija Eulalia), de sabotajes en la maquinaria, de competidores indeseables y de varios topos y espías en la colonia textil creada por Lourdes, donde vive Sara y en la que residen los trabajadores de la fábrica. Por el camino, bombas, asesinatos, traiciones y, como casi siempre en estos libros, personajes que no son lo que parecen.. o que son más indeseables de lo que se podía imaginar. Entre todos ellos, destaca Lourdes, llamada a ser la malvada de la historia, pero con unas frases lapidarias y certeras que te obligan a cogerle cariño. Rafael Tarradas Bultó ha elegido un escenario fantástico para esta novela que evoca a alguno de los grandes 'best seller' de los últimos años, convertidos además en material audiovisual (como 'El tiempo entre costuras' o 'Palmeras en la nieve'). Es, sin duda, su confirmación en el género. Eso sí, nos sigue poniendo de los nervios cada vez que se entrega al 'falso amigo' de sustituir «pretender» por «fingir», como en las páginas 58, 109, 124, 194, 225, 424, 427, 490. 593, 596 y más, porque no las apunté todas.

'La capitana', Susana Martín Gijón

«No deja de ser una vileza que en las guerras, que son cosa de hombres, los cuerpos de las mujeres supongan tan solo un producto más del saqueo, la venganza y el terror» (375)

'La capitana' Susana Martín Gijón

Alfaguara 440 páginas. 22,90 euros.

Dicen que le llamaban la capitana «por sus dotes de gobierno» (94), por esa capacidad que parecía innata para llevar adelante la vida cotidiana de un convento. Su nombre era Ana de Jesús, una de las grandes seguidoras y discípulas de Teresa de Jesús, la religiosa que en el siglo XVI encabezó una congregación religiosa que, ahora, en el tiempo en el que transcurre la novela (1585), está en el punto de mira de muchas voces desde dentro de la Iglesia. La reforma emprendida por la santa no es bien vista por todos y hay una pugna de poder en el que parece combatir sin armas el convento de Granada que guía Ana de Jesús. Allí, entre esas paredes de oración y devoción, ha aparecido el cuerpo de un hombre, con la cara tan hinchada que parece imposible su identificación y la verga tan dura que es, dicen, cosa del diablo. El problema es que este no será el único cadáver. Y Ana de Jesús deberá iniciar una investigación para descubrir quién es el asesino, por un lado, y aplacar una conspiración, porque tal vez los muertos aparecen en su convento para esparcir maledicencias sobre su misión entre la sociedad granadina. Este es el punto de partida de 'La capitana', el libro con el que Susana Martín Gijón profundiza en su apuesta por la novela histórica de misterio, después de 'La Babilonia, 1580' (y ambos textos se enlazan en un momento de esta narración). 'La capitana' traza muy bien el punto de partida, con esos cadáveres en un entorno que parece infranqueable, como es un convento de clausura. Pero muy pronto se descubrirá que hay muchas fallas, pasadizos y túneles por los que puede penetrar el pecado y la tentación. «Ahí está el mayor desafío, el más temible de los enemigos a los que se enfrenta: la tentación» (324). Y para desvelar el misterio, habrá que rastrear en el pasado, averiguar a quién pertenecían los terrenos sobre los que se construyó el convento y qué poderosas familias lo financian. De por medio, una historia de cristianos conversos, de drogas heredadas, la leyenda de la muerte de Juan de Austria y un mensaje final sobre la violencia histórica ejercida sobre las mujeres.

