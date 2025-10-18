El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos turistas, junto a la Casa Museo de Cervantes. José C. Castillo
Inauguración Casa Museo Delibes

Las casas de otros vecinos escritores

Cervantes y Zorrilla en Valladolid, Machado en Segovia y Unamuno en Salamanca forman la colonia de museos literarios en la región a la que se suma ahora Delibes

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:44

Comenta

Los hay tan célebres que tienen casa en varios lugares, tan ligados a un lugar que provocan peregrinaciones, tan viajeros que no dejaron huella inmobiliaria. ... Algunos escritores se convierten también en reclamos turísticos y sus casas, en santuarios literarios que no hay que perderse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

