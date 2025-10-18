Las casas de otros vecinos escritores

Los hay tan célebres que tienen casa en varios lugares, tan ligados a un lugar que provocan peregrinaciones, tan viajeros que no dejaron huella inmobiliaria. ... Algunos escritores se convierten también en reclamos turísticos y sus casas, en santuarios literarios que no hay que perderse.

El universal Miguel de Cervantes inauguró el mapa inmobiliario-literario de Valladolid gracias a la intermediación de varios cervantistas y del presidente de la Hispanic Society of America, Archer Milton Huntington. La modesta edificación de la calle del Rastro donde el alcalaino vivió entre 1603 y 1606 fue salvada de ser derruida a principios del XX. En 1916 se abrió como Biblioteca Cervantina Popular y en 1947, como Casa Museo que depende del Ministerio de Cultura. El autor de las 'Novelas ejemplares' tiene otra casa visitable, la natal, en Alcalá de Henares, en cuya Universidad se entrega cada año el premio más importante de las letras en español que lleva el nombre del escritor.

Arriba, Casa de Machado en Segovia. Abajo, Casa de Cervantes y de Zorrilla, en Valladolid.

José Zorrilla nació en la casa sita en el número 1 de la calle Fray Luis de Granada de Valladolid en 1817. Allí pasó su infancia, allí regresó en 1866. Un siglo después, el Ayuntamiento de la ciudad adquirió el inmueble para convertirla en Casa-museo en la que recibir los enseres del poeta donados, entre otros, por su viuda.

La Casa del poeta romántico es un viaje al XIX, con su jardín, sus estancias privadas y su salón concebido para soirés y reuniones. También tiene una sala de exposiciones que lleva el nombre de Narciso Alonso Cortés, estudioso de Zorrilla y primer director de la Casa de Cervantes.

La Casa del creador de Don Juan Tenorio aloja también el Centro de Publicaciones y Programas de Promoción del Libro, del Ayuntamiento de Valladolid, junto con una librería institucional especializada en publicaciones de tema vallisoletano.

Su jardín acoge un intenso programa de actividades durante el verano, además de ser una de las sedes del Festival del Teatro y Artes de Calle que se celebra cada primavera en la ciudad.

Hogar de tantos

Jorge Guillén, poeta de la Generación del 27, nació en Valladolid en 1893 y murió en Málaga en 1984 después de un largo periplo vital que le llevó a estudiar en Madrid, Suiza, París, luego a ejercer la docencia en Murcia. Se exilia en la Guerra Civil a América donde ocupará diferentes cátedras. Málaga fue la ciudad elegida para su jubilación.

En 1992 se constituye la Fundación Jorge Guillén, que tiene su sede física en Parque de las Norias de Santa Victoria, número 1 aunque es su sede virtual la que se ha convertido en casa de una cuarentena de escritores sin museo y con obra digna de ser estudiada. En la actualidad acoge el legado de José Jiménez Lozano, Rosa Chacel, Francisco Pino o Elena Santiago, entre otros autores, además de la obra del propio Guillén.

La Castilla del 98

Salamanca y Segovia acogen las casas visitables en las que vivieron dos escritores de la conocida como Generación del 98. El bilbaíno Miguel de Unamuno logra la cátedra de griego en la Universidad de Salamanca en 1891, desde entonces vivirá allí. Su actual Museo es la Casa Rectoral, donde se traslada a vivir en 1900 cuando es nombrado rector y donde permanecerá hasta 1914, cuando es destituido. Después vivió en la calle Bordadores, pero será la vivienda institucional la que se convierta en parada obligatoria para lectores e investigadores del escritor. Allí legó su familia sus recuerdos. tanto la casa como el centro de estudios Miguel de Unamuno dependen de la USAL

Más modesta es la Casa de Machado en Segovia, a donde llegó en 1919 para ocupar la cátedra de francés del Instituto General y Técnico. Se hospedó en la pensión de Luisa Torrego, en la calle de los Desamparados y su habitación es otro de los hitos del turismo literario en Castilla y León. Don Antonio, que vivió su matrimonio con Leonor en Soria, permaneció en Segovia hasta 1932, donde vivió su amor con Guiomar. Allí fundó con otros intelectuales la Universidad Popular de Segovia que acabó adquiriendo el inmueble que hoy acerca su figura.