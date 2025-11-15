La anteúltima biografía del Caudillo inesperado

No es la biografía un género de gran tradición en la literatura académica española. La curiosidad exhaustiva anglosajona que les lleva a atesorar «medio centenar ... de biografías de Churchill se reduce a una decena en el caso de Franco», afirma Julián Casanova quien firma la más reciente publicada en España. El catedrático de la Universidad de Zaragoza abordó este volumen, editado por Crítica, con el propósito de «volver la vista atrás y no buscar solo aprobación o condena».

'Franco' Julián Casanova. Crítica. 528 páginas. 22,90 euros.

Los avatares por los que un africanista se convierte en el Caudillo de España y la gobierna durante 40 años son observados por el historiador aragonés en clave nacional e internacional. «Sabemos mucho sobre Franco, más que sobre cualquier otro personaje de la historia contemporánea de España. El desafío hoy consiste en cómo combinar la visión microscópica de la historia de España con la telescópica de Europa y el mundo y difundirla de forma atractiva y precisa más allá de los especialistas». Parece que lo ha logrado a juzgar por la buena venta de su libro.

La panorámica cenital relaciona a Franco con sus pares europeos; Mussolini, Hitler, Stalin, Salazar. De ellos copia maneras, organismos, con ellos entabla relaciones y comparte la cinefilia. El séptimo arte los sedujo a todos y pronto aprovecharon sus posibilidades propagandísticas. En el caso español, a través del famoso NO-DO. Siendo casi ágrafo, Franco escribió un guion, el de 'Raza' (1941), que luego, recuperada la relación con EE UU, reescribió a conveniencia, y una serie de artículos contra la masonería en 'Arriba' bajo el seudónimo de Jakim Boor. Fuera de eso, ni la lectura ni la escritura estuvieron entre sus aficiones, lideradas por la caza.

Precisamente los apoyos externos, Mussolini, junto a los financieros internos, Juan March, permitieron a aquel militar, que no apoyó la sanjurjada, liderar la conspiración. Aunó a carlistas, monárquicos, falangistas, en el delirio de la guerra como «cruzada». El comunismo, la masonería y los judíos eran los enemigos a batir. Si África fue su universidad, en la guerra afianzó su habilidad para rodearse de incondicionales a través de la delación, práctica habitual con la que sembró cárceles, juicios sumarísimos, muerte y asfixia económica a cualquiera que hubiera tenido un oficio pagado por el Estado durante la República.

Casanova compila cifras, hechos, alianzas, usos y costumbres. Da un paso más en el negativo de la austeridad atribuida a Franco con el desglose de todos los cargos y prebendas repartidos entre su familia y los jerarcas que acudían a solicitar su favor en las salidas de caza. Destaca la afición de su esposa por los palacios, desde sus residencias en Burgos y Salamanca, para luego ambicionar el Palacio Real en Madrid, aunque recondujeron sus deseos hacia El Pardo. El gusto de Carmen Polo por presentarse en los actos sociales como una aristócrata tampoco casaba bien con la constante alusión de su marido al «sacrificio». Cuatro décadas contadas al lector curioso, con una prosa ágil. El 20-N de 1936 fue fusilado José Antonio Primo de Rivera. 39 años después moría el mismo día Francisco Franco, el siguiente dictador que está siendo rememorado en el programa 'España en libertad. 50 años'. Julián Casanova ha formado parte del comité científico asesor del Gobierno.