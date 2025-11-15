¿Qué hacían el 20-N?

Alivio es la palabra más repetida por los castelloleoneses a los que hemos pedido que recordaran cómo vivieron aquel 20-N de 1975. Después, normalidad, ... llevaban días esperando el desenlace. Y por último, esperanza a pesar de la incertidumbre. Medio siglo después hay quien prefiere no recordar, que su nombre no comparta línea con Francisco Franco en ninguna manifestación pública.

José María Perez, 'Peridis'. Caricaturista y escritor

«Cuando acabé en 1959 el bachillerato en Palencia, tenía una gran afición al dibujo y soñaba con ganarme la vida como caricaturista de los periódicos, pero un primo mío me bajó de la burra: 'Procura hacer una carrera que mientras viva Franco –y tiene cuerda para rato– no se permitirán las caricaturas políticas'. 'El Quijote' no estaba censurado y en él decía Don Quijote: 'La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal'. Estudié Arquitectura y he ejercido esa profesión durante casi medio siglo sin dejar de hacer caricaturas y, cuando se cumplieron las 'previsiones sucesorias', y Arias dio la noticia por la tele, me di cuenta que se parecía a Charli Brown y que mi estilo como caricaturista se basaría en una línea continua. Ese día cambió mi vida. Gracias a la Democracia disfrutamos de libertad en España, y yo soy el que soy.»

Isabel del Val. Historiadora

«Era profesora ayudante de Historia Medieval en la Universidad de Valladolid. Además de las tareas docentes e investigadoras, estaba implicada en las reivindicaciones de los Profesores No Numerarios (PNN); y, durante el cierre de la UVA, colaboré en tareas de apoyo a los estudiantes». «Desde los días anteriores estábamos pendientes de las noticias. Me enteré por la mañana, antes de acudir a la Facultad. La sensación fue una mezcla de esperanza de alcanzar la democracia; de incertidumbre porque no sabíamos qué reacciones se iban a producir; y de miedo, porque, como luego se demostró, se preveía una fuerte resistencia al cambio. No nos regalaron la democracia, hubo que conquistarla». «Como todos los cambios históricos, el nuestro supuso la 'Transición. Fueron unos años en los que hubo miedo y violencia, junto a mucha valentía y generosidad. En lo profesional no hubo cambio, continué siendo profesora. Sí hubo algo importante: logramos la libertad de expresar sin miedo nuestras opiniones y las mujeres dejamos de estar tuteladas por los varones.».

Demetrio Madrid. Primer presidente de Castilla y León

«Estaba trabajando, tenía una empresa textil, y creando una familia. Estaba muy preocupado y esperando a ver cuando terminaba esa terrible situación de falta de libertades durante tantos años vivida y ya comprometido con los jóvenes, en la JOC y a la vez construyendo clandestinamente el PSOE». «Ese día me llamó mi madre para decirme 'no sé si sabes que Franco ha muerto'. Es difícil de explicar alegrarte por el fallecimiento de alguien. Fueron sentimientos encontrados. No me alegraba que muera nadie pero en aquella situación era la única salida. En seguida se corrió la noticia entre los compañeros de las clandestinidades, desde cristianos avanzados, desde el PCE, los sindicatos que empezaban a organizarse. Se abría una situación peligrosa para los que llevábamos mucho tiempo en contra de la tiranía, y teníamos ganas de algo nuevo». «La sensación fue de alivio, aunque tus sentimientos no estén en que se muera alguien, menos aún en que maten, encarcelen o quiten libertades. Y cuidado porque había gente que quería seguir con el franquismo.»

Lola Herrera. Actriz

«Estaba de gira, haciendo teatro, como siempre. Todos estábamos a la espera de decir adiós y que nos dejara con la intriga de qué pasaría después. A la vez, esperanzados por conseguir una democracia.»

Juan Vicente Herrera. Miembro del Consejo Consultivo

«Estaba estudiando tercero de Derecho en Pamplona que era una ciudad con mayor actividad y tensión política que Burgos. Ese día se suspendieron las clases y se prolongó durante varios días, así que viajé a casa, a Burgos». «La muerte de Franco se vivió con cierta normalidad. Era un proceso biológico, el estado autoritario estaba vinculado a la vida del dictador y todos éramos conscientes de esa vida se agotaba. Recuerdo que era un día típico de invierno de Castilla, frío pero templado por el sol a mediodía». «Algo que recuerdo de aquellos días, del 20 al 22, es que todos teníamos las clásicas televisores en blanco y negro donde se juntó la familia ver a Arias Navarro llorando mientras anunciaba la noticia. Era una imagen tétrica que contrastaba con una sociedad más abierta y dinámica que el régimen. Esos mismos días los comerciantes de electrodomésticos más avezados de Burgos -imagino que como en otras ciudades- instalaron, muy cucos, televisiones en color, símbolo del nuevo tiempo. Recuerdo a la gente arremolinada en los escaparates viendo la jura del Rey en color. Era un símbolo del pasado en blanco y negro y el futuro en color».

Joaquín Díaz. Etnógrafo

«Entonces hacía el cancionero con José Delfín del Val y mi hermano. En esos días estaba recogiendo canciones con Ana Lomas en Sanabria. El 20-N se murió mi abuelo unos años atrás y a ese Jaoquín es al que yo tenía en mis altares. En 1975 la situación estaba como para que casi falleciera cuanto antes. No me alegro de la muerte de nadie, pero en cierto modo descansé, seguro que Franco también. Empezaba nueva etapa».

Luis Argüello. Arzbispo de Valladolid

«Comenzaba el quinto curso de Derecho en Valladolid. Era delegado de Facultad y había vivido el cierre de la Universidad en febrero, la organización de la 'universidad paralela', las relaciones con muchos sectores sociales para solicitar la reapertura de las facultades cerradas, la oportunidad de vivir una experiencia de compromiso público y de ayuda a los demás, que marcó mi vida.». «Las semanas anteriores estuvieron marcadas por la enfermedad de Franco, la ejecución de cinco penas de muerte, la marcha verde y un inicio del curso tras el cierre. Vivíamos una mezcla de sensaciones, de incertidumbre y de expectativas. En la madrugada del día 20 de noviembre la muerte del Jefe del Estado me sorprendió estudiando. A partir de ese momento, todo fue seguir los acontecimientos que se desarrollaron con mucha normalidad, entre el dolor, el alivio, el deseo de vivir en paz y de buscar caminos para una convivencia en libertad para todos. El año 1975 en su conjunto supuso para mí un giro en mis expectativas vitales que desembocó, años después, en el descubrimiento de la vocación sacerdotal como la mejor manera de concretar la llamada al servicio social y público que había sentido con fuerza en esos meses.»

Enrique Cornejo. Empresario teatral

«La noticia me sorprendió trabajando en un teatro. A partir de ese momento nuestra nación entraría en una nueva etapa hacia la democracia, felizmente canalizada por el D. Juan Carlos, a quien no se le ha reconocido suficientemente una transición modélica».

Angelines Porres. Música

«Mi papá, comandante de ingenieros, murió ese año, meses antes que Franco. Yo estaba casada y empenzando las oposiciones para entrar de profesora en el Conservatorio. Me había encontrado a Zuloaga y me dijo 'pasa un autobús mira a ver si lo coges'. Lo cogí en el 1977. En mi familia había un reconocimiento muy positivo de Franco. Mi padre hizo la guerra en Bilbao, en Begoña, y vino a Valladolid en 1941. Por eso nací aquí, ellos eran riojanos. Mi hermano también es militar». «Mi mamá se vino a vivir con nosotros y aquel día fue un acontecimiento. No le pareció bien que los nietos siguieran haciendo vida normal. La semana anterior íbamos a ir a Burgos, donde estaba mi hermano, y nos pidió que no fuéramos: 'muere Franco y no sabemos lo que va a pasar'». «No cambió mucho mi entorno. En el Conservatorio siempre hubo una queja sobre la evolución de la cultura. Los conservatorios eran de régimen local y había mucha mediocridad. A partir de entonces cambió y tuvo cada vez más medios. Siempre he tenido el sentimiento de que la cultura no estaba bien apoyada».