Un kombate excelso Imagen de una de las escenas del videojuego. / Eduardo M. Espallargas Los responsables de la saga 'Mortal Kombat' vuelven a acariciar la excelencia con un nuevo y completo videojuego que logra evolucionar la saga EDUARDO M. ESPALLARGAS Domingo, 28 abril 2019, 18:51

Para que las sagas de videojuegos más longevas puedan seguir vivas en cada generación, una de las claves es adaptarse a los nuevos jugadores. No vale con repetir las mecánicas que hicieron grande a una franquicia, sino mimar al usuario actual que va a adquirir ese título con el peligro, claro, de no dejarse llevar por las modas y desvirtuar una marca. Lo estamos viendo, por ejemplo, en los videojuegos de disparos como 'Call of Duty' o 'Battlefield', que ahora incorporan modalidad 'battle royale' para sumarse al éxito de Fortnite. En otros géneros, si hay alguien que ha sabido mimar su producto a lo largo de los años, ese es Ed Boon, co-creador de la serie 'Mortal Kombat' que ahora regresa con un 'Mortal Kombat 11' que roza la excelencia, sabedor de sus puntos fuertes para potenciarlos y capaz aún de encontrar un hueco para todo tipo de jugadores. Los reyes del ring más sangriento están de vuelta.

'Mortal Kombat' vio la luz por primera vez en 1992 de la mano del mentado Ed Boon y John Tobias. Por aquellos años, si había un rey entre los juegos de lucha para máquinas arcade ese era 'Street Fighter II'. La obra de Capcom alcanzó rápidamente fama mundial y catapultó el género. Eran muchos los que querían seguir su estela, y así es como comenzó la andadura de un Boon y un Tobias que se conocieron en el estudio Midway Games y comenzaron a trabajar en lo que sería 'Mortal Kombat'. El título vio la luz en octubre de aquel año, e introdujo interesantes novedades para el género como su sistema de control y, por supuesto, las llamadas 'fatalities', espectaculares movimientos finales de cada luchador que servían para rematar al rival. Desde entonces, la marca ha sido uno de los pilares del género. Ahora cuenta con 27 años de experiencia y numerosas entregas en sus espaldas y algunos se podrán preguntas qué hace que el esplendor de un título de lucha siga vigente después de tantos años.

Uno de los momentos claves para la franquicia fue la adquisición por parte de Warner Bros. de Midway Games en 2009. Un movimiento que, aunque incluía la adquisición de otras marcas, la joya de la corona era sin duda 'Mortal Kombat'. Hasta el punto fue así que lo que por aquel entonces era 'WB Games', el estudio propio de Warner, fue liquidado para fusionarlo con los recién adquiridos Midway y rebautizar la unión con el nombre de 'NetherRealm Studios'. Estaban muy claras las intenciones cuando el recién nacido estudio de desarrollo lleva por título el nombre de una región del universo 'Mortal Kombat', en el logo un personaje muy conocido (Scorpion) y Ed Boon a la cabeza. Por su parte, Tobias había dejado Midway en 1999, presentando su dimisión junto a otros integrantes y actualmente trabaja en Zynga, empresa que desarrolla videojuegos sociales.

La primera obra que lanzó 'NetherRealm' no fue otra que 'Mortal Kombat 9', un título que suponía el primero bajo el paraguas de Warner. Por ello, la productora quiso darle todo el tiempo necesario al equipo de Boon, y el noveno episodio vio la luz en 2011 sirviendo como reinicio de la saga. Desde entonces, el listón no ha cesado de subir, con una décima entrega que ganaba en espectacularidad y contenido. No sin dar ciertos saltos temporales en el repaso de la historia, llegamos así a la actualidad. Para la presentación de 'Mortal Kombat 11', NetherRealm celebró un evento propio por todo lo alto, y no era para menos. En esta cita desveló por primera vez el juego, anunciando las que serían sus principales características: un nuevo gameplay, luchadores nuevos y clásicos, una trama con una profundidad impropia del género y funciones para personalizar la experiencia. En lo referente a las mecánicas de juego, 'NetherRealm' tiene claro que no se trata de replicar lo que ya funcionó, y en cada entrega introduce diferentes cambios para evolucionar el modo en que pelean sus usuarios.

En esta ocasión, por ejemplo, ha incorporado una nueva barra ofensiva y otra defensiva que, gestionándolas, los usuarios pueden realizar nuevos movimientos o mejorar otros para decantar la balanza a su favor. Un componente que enfatiza el carácter más estratégico de las peleas, entre otros tantos que los usuarios acérrimos sabrán descubrir para sacarle todo el jugo combate tras combate. Vuelven, eso sí, las famosas 'Fatalities', con nuevos movimientos definitivos a cada cual más impresionante. En lo que atañe a la trama, sin duda los videojuegos de NetherRealm son los mejores ejemplos de que un cinematográfico modo Historia también tiene cabida en un título de peleas. La acción se sitúa tras la victoria de Raiden sobre el malvado Dios Antiguo Shinnok, que provoca la ira de Kronika, la Guardiana del tiempo. Una situación que provocará el consecuente desequilibrio entre el bien y el mal. Sin filigranas pero con altas dosis de espectacularidad, en el inmersivo modo Historia, los jugadores podrán controlar a diferentes personajes de épocas pasadas y actuales de Mortal Kombat. Un aliciente ideal para los fans.

La plantilla de luchadores es también generosa, con personajes como Sonya Blade, a la que da voz la luchadora profesional Ronda Rousey, campeona de UFC, medallista olímpica y estrella de la WWE. Un guiño simpático que demuestra, sin embargo, que para el doblaje hay que tener talento y por ello siempre es mejor contar con profesionales de verdad. A Blade se le unen otros nombres como Scorpion, Raiden, Sub-Zero, Liu Kang, Kung Lao, Johnny Cage, Cassie Cage o Skarlet, entre otros tantos. De lo que no cabe duda, tampoco, es que 'Mortal Kombat' ofrece una cantidad ingente de contenidos y modos de juego, algunos clásicos de los juegos de lucha con la particular vuelta de tuerca de la saga.

Destacan especialmente las denominadas Torres, desde las que se distribuyen las diferentes modalidades. Destaca especialmente las Torres del Tiempo, que ofrecen una serie de desafíos muy diversos, con distintas variables que hacen que cada combate sea diferente al anterior. Para más inri, cada Torre está disponible solo durante un tiempo limitado, y una vez acabado este dicha torre desaparece, dando lugar a otra con desafíos nuevos. Básicamente, se trata de una modalidad prácticamente infinita que, sin embargo, no se muestra repetitiva. Todo un acierto. Otro añadido es el regreso de la denominada Kripta, modo que ofrece una visita virtual por la isla de Shang Tsung, escenario del primer Mortal Kombat, y que los usuarios podrán explorar e interactuar con el entorno de formas nuevas mientras desbloquean recompensas útiles en otros modos del juego.

En definitiva, 'Mortal Kombat 11' es uno de los títulos de la saga más completo, planteado en todos sus detalles al servicio de los fans y que, además, evoluciona sus mecánicas de juego. Un título que hace de este kombate mortal uno de los más satisfactorios hasta la fecha. Ahora bien, cabría destacar que el nivel de calidad del videojuego se debe principalmente a los trabajadores de un estudio, NetherRealm, al que también le persigue la sombra del denominado crunch (término en inglés con el que se conoce la explotación laboral de los trabajadores en la industria). Así lo han denunciado dos exempleados y, de confirmarse, se trataría de un nuevo episodio de lo que ya es una lacra dentro de la industria.