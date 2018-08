La imagen de la guerra según el foco de Abbas El ex-fotógrafo de la Agencia Magnum en una de sus presentaciones en Mallorca. / Dani Cardona-Reuters El Patio Herreriano acoge una muestra sobre el trabajo del fotógrafo iraní, que se podrá visitar entre el 31 de agosto y el 28 de octubre EL NORTE Valladolid Jueves, 30 agosto 2018, 11:31

Las salas 1 y 2 del Museo Patio Herreriano de Valladolid acogen entre el 31 de agosto y el 28 de octubre la exposición 'Abbas. Crónicas del mundo. Homenaje al fotógrafo y humanista', con un centenar de imágenes del fotógrafo de la Agencia Magnum.

La muestra, que se divide en 9 apartados que son un resumen de su vida artística, supone la primera retrospectiva que se realiza en el mundo del fotógrafo tras su muerte, hace unos meses. Miembro de Sipa entre 1971 y 1973 y de Gamma entre 1974 y 1980, Abbas comenzó a colaborar con la Agencia Magnum en 1981, y en 1985 se hizo miembro de la misma.

Abbas es un fotógrafo iraní trasladado a París. Se dedicó a documentar la vida política y social de las sociedades en conflicto. En el culmen de su obra, desde 1970, cubrió guerras y revoluciones en Nigeria, Bangladesh, Irlanda del Norte, Vietnam, Oriente Medio, Chile, Cuba, y durante el apartheid en Sudáfrica.

Entre 1978 y 1980, Abbas fotografió la revolución de Irán, a donde había regresado en 1997 después de diecisiete años de exilio voluntario. Su libro 'Iran Diary 1971-2002' es una interpretación crítica de la historia iraní, fotografiada y escrita como un periodista independiente.

Durante sus años de exilio Abbas estuvo constantemente viajando. Entre 1983 y 1986 viajó a través de México intentando fotografiar el país como un novelista pudiera escribir sobre él. La exhibición y el libro que dio como resultado, 'Return to Mexico: Joruneys Beyond the Mask', ayudó a definir su estética fotográfica.

Interés religioso

Entre 1987 y 1994 se centró en el resurgir del Islam en todo el mundo. 'Allah o Akba: A Journey Trough Militant Islam', el libro y la exposición resultantes, abarcaban 29 países y cuatro continentes, con especial atención después de los ataques de yihadistas islámicos el 11 de septiembre. Un libro posterior, 'Faces of Christianity: A Photographic Journey (200)' y su exposición exploraban el cristianismo como un fenómeno político, ritual y espiritual.

El interés de Abbas por la religión le llevó a empezar un proyecto sobre el animismo en el 2000, en el que buscaba descubrir por qué los rituales no racionales habían resurgido en un mundo cada vez más definido por la ciencia y la tecnología. Abandonó esta empresa en 2002, en el primer aniversario del 11-S, para empezar un proyecto a largo plazo sobre el choque de las religiones, definido como una cultura más que como una certeza, que él creía que estaba cambiando en ideologías y por lo tanto una de las causas estratégicas de los enfrentamientos del mundo actual.

Desde 2008 y hasta 2010 Abbas viajó por el mundo del budismo, fotografiando con la misma mirada escéptica. Después concluyó un proyecto similar a cerca del hinduismo. A este trabajo le siguió otro sobre el judaísmo en el mundo.