Homenaje a Miles Davis y Prince en el nuevo álbum de Adam McIntyre

A pesar de la diferencia generacional, el gran trompetista de jazz Miles Davis y el genio del pop Prince tuvieron algunos encuentros musicales. Aunque Prince se formó como un buen guitarrista de funk pero el bebop hacía muchos años que había llegado a una calle sin salida, de la que Davis había salido con sus solos acelerando los nuevos géneros. En 1985 Miles colaboró con Prince a distancia. El músico de Minessotta le envió una maqueta y él grabó encima. Nunca salió el tema (Can I Play With U?) en el disco de Prince, que lo desechó a última hora. Entremedias Miles tocó algunos minutos en un concierto de Prince. Para entonces el trompeta tenía algo más de 60 años y Prince estaba en ebullición.

Aunque la colaboración finalmente nunca llegó a mayores resultados, existen intérpretes actuales que han construido una voz musical sobre ambos cimientos. Uno de ellos es el guitarrista norteamericano Adam McIntyre, dedicado sobre todo al blues-rock con la banda The Pinx. McIntyre ha grabado una trilogía de álbumes bien diferenciados durante la pandemia, sumido en un viaje de depresión y drogas, según escribe él mismo. Hizo el primero de blues, el segundo de «canciones tontas» y el tercero dedicado a dos de sus grandes influencias: Davis y Prince. Titulado 'Black Planet' (Planeta negro) es el único de los tres que saldrá a la venta (este 18 de septiembre), y tiene de trasfondo el virus, la represión policial y las protestas de Black Lives Matter.

No se trata de un homenaje basado en versiones. McIntyre no empuñó una Gibson de los cincuenta para readaptar las composiciones de 'Kinf of Blues' por ejemplo, ni desestructura los hits de Prince, como hiciera John Petrucci. En 40 minutos y ocho temas, lo de McIntyre es más personal, también más arriesgado, y sigue la sinuosidad de 'Tutu' o 'Bitches Brew', de la última etapa de Davis, por lo que se puede escuchar de la única pieza que ha trascendido hasta ahora, 'Voodoo'. Al tocar «canciones de pop funky todos los días», asegura McIntyre, «un poco de jazz entró sigilosamente», y los metales de Dashill Smith están a la altura.