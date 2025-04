Colagreco y DeAille Tam, mejor chef asiática, se suman a Madrid Fusión

R. C.

colpisa Miércoles, 7 de abril 2021, 14:13 Comenta Compartir

Madrid Fusión 2021, la gran cita internacional de la gastronomía, que se celebrará de forma presencial en Ifema del 31 de mayo al 2 de junio, ha incorporado una veintena de nuevos ponentes al programa con el que este año avanzará las tendencias de la cocina en el mundo. El congreso, titulado 'Gastronomía Circular', refuerza la presencia internacional con nombres importantes, como el chef argentino Mauro Colagreco (Mirazur*** Francia), mejor restaurante del mundo 2019 en el ranking The World's Best 50 Restaurants; Aníbal Criollo (Naturalia, Colombia), cocinero colombiano portador de una las culturas ancestrales más sostenibles; Yoko Hasei (LeClab), chef japonesa afincada en Madrid y una de las pocas mujeres en el mundo que trabaja la cocina kaiseki; o la cocinera china DeAille Tam, chef ejecutiva de Obscura*, uno de los restaurantes más populares de Shanghai y que acaba de ser elegida mejor cocinera de Asia en 2021 en la lista Asia's 50 Best Restaurants.

En el programa figuran también Joan y Josep Roca, Eneko Atxa, Fina Puigdevall, Andoni Aduriz, Javier Olleros, Maria Solivellas, Yoko Hasei, González Conejero, Rodrigo de la Calle y Luiti Callealta

En su restaurante Mirazur, en plena Costa Azul, Mauro Colagreco se identifica más que nunca con la naturaleza. Las teorías de la agricultura biodinámica de Rudolf Steiner, el ritmo de los ciclos lunares y los caprichosos comportamientos de las estaciones condicionan cada una de sus recetas. Naturaleza, pensamiento y evolución a ritmo constante. Un verdadero primus inter pares. El chef argentino ha aprovechado el año de la pandemia para invertir la ecuación de su negocio: ahora su restaurante forma parte del huerto y no al revés, como era antes. El colombiano Aníbal Criollo, descendiente de los indígenas Quillacinga del sudoeste colombiano, explicará su cocina de recuerdos inspirada en la chagra, sistema de conexión con la tierra del que siguen viviendo, territorios sagrados donde además de cultivar alimentos también se cultiva el alma

Colagreco explicará cómo ha trasladado el concepto de agricultura biodinámica basada en los ciclos lunares a la cocina, al menú y a la experiencia del comensal en su restaurante Mirazur

La cocinera DeAille Tam, la primera mujer de la China continental en recibir una estrella Michelin en 2018, regenta el restaurante Obscura* en Shanghai. En alianza con su socio Simon Wong, revisa a fondo las bases de la cocina china tradicional. Innovación sin reglas ni protocolos, en un ambiente mágico: once asientos en la primera planta y una mesa de banquete que da cabida a otros diez. Cocina de corazón con libertad de diseño y claridad de ideas.

La cocinera DeAille Tam, mejor chef asiática y principal representante de la innovadora cocina china moderna, se une a la lista de ponentes internacionales

Por su parte, la chef japonesa Yoko Hasei (LeClab) es una de las pocas mujeres en el mundo que trabaja la primitiva cocina kaiseki. Una cocina repleta de códigos ocultos y condicionantes formales que tiene su origen en el siglo XIII y está vinculada con las estaciones y los productos frescos.

Minimalismo extremo

A la lista de Madrid Fusión también se incorpora Björn Swanson (Felt*, Alemania), chef alemán nacido en Berlín pero con raíces estadounidenses, que abrió su nuevo restaurante para 18 comensales en plena pandemia en octubre y seis meses después recibió una estrella Michelin, aunque solo ha podido permanecer abierto durante cuatro semanas. Su trabajo se resume con dos argumentos, minimalismo extremo de las recetas y sentido absoluto de la sostenibilidad. Su cocina, ecológica, responsable y creativa bebe de las fuentes de la naturaleza, se identifica con sus raíces germano-americanas y con los recuerdos de su infancia. Radical y moderno a la vez, dos atributos irrenunciables.

Ampliar Joan Roca, Maria Solivellas, Eneko Atxa, Fina Puigdevall, Javier Olleros y Rodrigo de la Calle. R. C.

Entre los cocineros internacionales confirmados también están el italiano Diego Rossi (Trippa), quien recupera la historia olvidada de la cocina italiana en su trattoria de Milán o el único chef libanés con una estrella Michelin, aunque afincado en París, Alan Geaam (Restaurante Alan Geaam*), quien tras huir de dos guerras civiles llegó a Francia con un visado para solo siete días y ha logrado impulsar una cocina que tiende puentes entre sus dos países al conjugar la riqueza culinaria del Líbano con la delicadeza de la cocina francesa y de la que nos mostrará una creación a base de cordero y pistachos.

Aníbal Criollo, cocinero colombiano portador de una las culturas ancestrales más sostenibles, expondrá el sistema de conexión con la tierra: la chagra

Esta decimonovena edición dedicará un protagonismo especial al cambio de paradigma mundial hacia cocinas comprometidas con el planeta que defienden la cadena alimentaria en su totalidad, desde la producción a la mesa, el aprovechamiento máximo de los productos y la filosofía de 'lo recién' (recién cosechado y recién cocinado). Por ello, el programa se vertebra alrededor de chefs cuyo trabajo está asociado con esos conceptos de recuperación de especies vegetales, respeto al entorno y cultivo integrado, como Maria Solivellas (Ca Na Toneta), Rodrigo de la Calle y Diana Díaz (El Invernadero*) , Juanjo Losada (Restaurante Pablo) o el gaditano Luiti Callealta (Ciclo), quien junto a Rafa Monge, diseñador agrícola que obtiene hortalizas portentosas en un navazo de Sanlúcar, han llevado las 'verduras de descarte' a la alta cocina al aprovechar al límite los recursos con ingredientes que normalmente los mercados rechazan a pesar de sus virtudes gastronómicas.

Conciencia ecológica y social

Madrid Fusión acogerá también grandes nombres de la cocina española cuyo camino no deja de explorar esa estrecha conexión del producto con el medio, la biodiversidad y el territorio: Joan Roca (El Celler de Can Roca***), Eneko Atxa (Azurmendi***), Andoni L. Aduriz (Mugaritz**), Javier Olleros (Culler de Pau**), Pablo González Conejero (Cabaña Buenavista**) y Fina Puigdevall (Les Cols**). La chef de Olot acudirá acompañada de sus tres hijas, Martina, Clara y Carlota Puigvert.

Ampliar Ángel León, Pedro Sánchez, Josh Niland, Juan Luis Martínez, Juan Sebastián Pérez y Ricard Camarena. R. C.

En la lista de confirmados también figuran Pitu Roca (El Celler de Can Roca***) y Dani Lasa, Llorenç Segarra y Miguel Caño (Imago), quienes mostrarán en Madrid Fusión su programa de desarrollo en zonas desfavorecidas de diferentes países exportando la evolución técnica, conceptual y gastronómica de la cocina española en los últimos 30 años. Y la conciencia ecológica y social de Javier Antequera y Felipe Turell (Mo de Movimiento) con su proyecto de sostenibilidad y apoyo a los pequeños productores y a la integración y desarrollo profesional de personas con dificultades para acceder al mercado laboral.

Cocineros ya anunciados

Estos nombres se añaden a la lista de los que ya estaban confirmados y que se anunciaron el pasado mes de febrero. Como Davide Caranchini (Materia, Italia), uno de los cocineros italianos con mayor proyección que trabaja con productos que cultiva en su invernadero personal. O el australiano Josh Niland (Saint Peter), uno de los triunfadores de la edición de 2020 y cuya forma de madurar el pescado y el sentido de la sostenibilidad y respeto por el medio marino trae de nuevo a Madrid Fusión. Esta vez con una ponencia en la que se podrá conocer en directo cómo trabaja en su restaurante de Sidney.

También anunció hace unas semanas su presencia en Madrid Fusión 2021 Juan Sebastián Pérez (Restaurante Quitu, Ecuador), quien lidera en Quito un proyecto en el que ha invertido diez años recorriendo el país, sus reservas ecológicas, y trabajando con los recolectores de cacao, agricultores y ganaderos. Y Juan Luis Martínez (Mérito, Lima), que traerá a Madrid la cocina con mezcla de raíces venezolanas y peruanas que también defiende esos conceptos de excelencia en la trazabilidad del producto. Los cocineros españoles que ya estaban anunciados como ponentes del primer congreso global de gastronomía son Ángel León (Aponiente), Ricard Camarena (Restaurante Ricard Camarena), Xavier Pellicer (Healthy Kitchen), Ignacio Echapresto (Venta Moncalvillo) o Pedro Sánchez (Bagá).

Nuevo proyecto de WCK

En Madrid Fusión 2021 también se presentará Chefs Relief Training, el proyecto de formación de cocineros que a nivel mundial va a poner marcha World Central Kitchen, la oenegé que lidera el chef José Andrés junto a Javier García, como estrategia de ayuda en caso de desastres y crisis generadas por el cambio climático. Este proyecto tendrá en Madrid su sede para toda Europa.

Madrid Fusión 2021 se desarrollará de forma presencial en Ifema pero también se podrá seguir desde cualquier parte del mundo a través de la plataforma digital del congreso www.madridfusion.net.

El congreso analizará también la figura del nuevo 'comensal concienciado' y los cambios de actitud que se detectan a gran escala entre los consumidores, cada vez más exigentes. Además de las sesiones en el Auditorio Principal, se mantienen las diversas actividades en la Sala Polivalente, donde a lo largo de los tres días de Madrid Fusión se desarrollarán concursos, showcookings, presentaciones y ponencias. Con carácter independiente, la gran cita anual de la gastronomía agrupa otras citas. MIP (Madrid International Pastry), el congreso internacional de pastelería, panadería y chocolate celebrará su segunda edición tras el éxito cosechado en 2020 y The Drinks Show albergará conferencias, masterclass y catas de cócteles y destilados en torno a la vanguardia líquida.

Este año, Madrid Fusión se vuelca también en el apoyo al sector de la hostelería, con más visibilización de todos sus protagonistas, más conocimiento compartido, 'networking' y compromiso que nunca. El plazo de inscripción para comprar entradas a precios especiales para asistir presencialmente o en directo a través de internet al congreso gastronómico más influyente del mundo está abierto en www.madridfusion.net.