La feria AR&PA se celebrará del 8 al 11 de noviembre en torno al Año Europeo del Patrimonio Un visitante manipula una imagen virtual en un expositor en una de las anteriores ediciones de AR&PA. / R. Gómez El Centro Cultural Miguel Delibes acogerá el congreso científico y las jornadas técnicas EL NORTE Valladolid Miércoles, 24 octubre 2018, 12:50

La celebración del Año Europeo del Patrimonio será el eje sobre que se articulará la XI Bienal AR&PA, que se celebrará en el Centro Cultural Miguel Delibes del 8 al 11 de noviembre. Tanto la temática de esta Bienal Ibérica, como el congreso científico y las jornadas técnicas servirán para dar un impulso a su dimensión internacional con nuevas alianzas con otros países. Contará con 130 stands y la participación de cerca de 250 entidades públicas y privadas. La entrada será gratuita para las numerosas actividades y talleres programados en las distintas secciones de la Bienal.

Desde la Consejería de Cultura y Turismo se destaca que veinte años después del inicio de la bienal, AR&PA «sigue siendo el único evento promovido en España en torno a la gestión y proyección de los bienes del patrimonio». A lo largo de las diez ediciones pasadas AR&PA ha acogido a más de mil instituciones, empresas y entidades que han expuesto sus proyectos más innovadores sobre el patrimonio cultural y a más de 250.000 visitantes.

Durante la presentación, la consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, ha estuvo acompañada por la directora de la Feria de Patrimonio de Portugal, Catarina Valença, y del director del Congreso Internacional que se celebrará en el marco de la Bienal, Miguel Ángel de la Iglesia. En su intervención, García Cirac destacó que esta nueva edición de AR&PA se enmarca en la celebración del Año Europeo del Patrimonio, como «un acontecimiento de especial importancia para Castilla y León, una Comunidad que se identifica con el valor y la riqueza de su patrimonio».

En la pasada edición en 2016 AR&PA se constituyó como una única Bienal de carácter ibérico, cuyo fin es la comercialización y difusión conjunta de AR&PA y la feria portuguesa Patrimonio.pt. Desde entonces, se celebra alternativamente en ambos países. La primera Feria de carácter ibérico tuvo lugar en octubre del año pasado, en Amarante. En esta ocasión, la presencia de Portugal es intensa, con la asistencia de 12 instituciones y empresas y cuatro iniciativas transfronterizas.

Por otro lado, la proyección internacional de AR&PA va reforzarse en la presente edición a través de un acuerdo de la Junta de Castilla y León para constituir una Red Europea de Ferias de Patrimonio que, con el nombre de 'Herifair', aglutinará eventos europeos sobre el Patrimonio.

La consejera también ha señalado que estarán presentes algunos proyectos europeos en los que participa Castilla y León, como el que se desarrolla con la región de La Dordoña, la Comunidad de Cantabria y la Fundación Côa Parque, en relación con la gestión de enclaves prehistóricos con arte rupestre como el yacimiento de Siega Verde, en la provincia de Salamanca. Precisamente, el pasado mes de julio se constituyó en Francia una alianza internacional que dará su primer fruto en AR&PA, con la presentación de la primera Guía de Arte Rupestre Paleolítico, declarado Patrimonio Mundial, que afecta a los sitios más importantes de Europa, como son las Cuevas de Lascaux, Altamira y la cornisa cantábrica y Foz Coa-Siega Verde. Esta presentación se realizará en compañía del consejero de Cultura de Cantabria y otros representantes europeos. Asimismo, se celebrará un Seminario Técnico sobre el Arte Rupestre reconocido por la UNESCO, en el que se abordarán las problemáticas comunes en la gestión de estos sitios, así como las posibilidades de cooperación.

Además, dentro del objetivo prioritario de impulsar la proyección internacional, tendrá lugar una Jornada Técnica sobre la visión del Patrimonio Cultural desde las instituciones públicas que reunirá a responsables de las distintas Administraciones Públicas de España y Portugal.

Esta edición se completa con una amplia presencia internacional directa, con nueve países confirmados y una presencia indirecta de más de veinte países, a través de proyectos internacionales e instituciones y empresas de Portugal, Italia, Francia, Alemania, Austria, India, Estados Unidos, Tanzania y España.

La bienal contará con la presencia de 12 centros de formación y empleo de España. y la sección AR&PA Innovación mostrará 11 proyectos de I+D+i en torno al patrimonio.

Por primera vez, AR&PA se ocupará del cine como hecho patrimonial mediante diversas actividades relacionadas con los Fondos Fílmicos. Bajo el título 'El cine en la memoria. Imágenes recuperadas' se realizarán varias proyecciones de películas históricas, custodiadas en la Filmoteca, que se completarán con un programa didáctico y con la realización de talleres, a cargo de la Filmoteca. Además, se proyectará la película que en los próximos días será declarada BIC en la Comunidad, la primera en España: 'El Canal de Castilla' de 1931.

AR&PA Foro

Otro de los programas de la Bienal acogerá más de veinte Jornadas Técnicas y Talleres, como la de la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias de Patrimonio Cultural (UGRECYL), que actúa en situaciones de desastre, como incendios e inundaciones, en colaboración con la Guardia Civil y con la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Junto a estas actividades, un año más, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, del Museo Nacional de Escultura y de numerosas entidades públicas y privadas, se pone en marcha 'Abierto por AR&PA'. La Bienal se extenderá a Valladolid y a otros puntos de Castilla y León, como el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León o el Museo de la Evolución Humana. De este modo, el visitante de AR&PA podrá acceder a más de 12 museos y centros de interpretación durante los días de celebración de la Bienal.

En la sección 'AR&PA iniciativas', se impulsará el programa Iniciativas sociales por el Patrimonio Cultural, puesto en marcha esta Legislatura. A través de esta actividad, 24 asociaciones podrán exponer sus proyectos y sus iniciativas de apoyo social vinculados a la recuperación de monumentos y de conjuntos históricos o patrimoniales.

Congreso

Los profesores de la Universidad de Valladolid, Darío Álvarez y Miguel Ángel de la Iglesia, asumen en esta edición la dirección científica y técnica del Congreso Internacional AR&PA bajo el título 'El papel del Patrimonio Cultural en la construcción de la Europa de los Ciudadanos'. El Congreso cuenta con un Comité Científico internacional formado por 44 expertos de 22 universidades nacionales e internacionales.

Premios

Desde el año 2014, la Junta convoca un único premio Internacional AR&PA para distinguir las intervenciones y los modelos de gestión en bienes del patrimonio cultural. Este año el jurado, que volverá a estar presidido por Martha Thorne, arquitecta Decana de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la IE Universit y Arquitectura, tendrá que valorar las 17 candidaturas presentadas. Además, se convocará de nuevo el II Premio AR&PA Joven de Proyectos sobre Patrimonio Cultural destinado a estudiantes de Arquitectura, en colaboración con la Universidad de Valladolid.

La entrega de estos premios tendrá lugar en la Gala de Clausura, en la que tendrá protagonismo un Bien Patrimonio de la Humanidad: la Novena Sinfonía de Beethoven. Con motivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural, este Himno de Europa sonará a cargo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, en el marco del proyecto solidario 'A Kiss for all the World', promovido por el director Íñigo Pirfano y que pretende compartir el mensaje de esta Sinfonía con un público que habitualmente no tiene acceso a la música clásica. Con este proyecto Pirfano ha recorrido campos de refugiados europeos, prisiones latinoamericanas y orfanatos en África. Ahora llega a Castilla y León, a través del Área Socioeducativa de la OSCyL.