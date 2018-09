Un documental descubre a un fascinante Baltasar Lobo a los 25 años de su muerte Baltasar Lobo y Mercedes Guillén en Praga en 1946.. Cedida por A. Remesal Agustín Remesal recupera la vida y la obra del artista zamorano en 'La soledad del escultor', que se estrenó ayer en el Teatro Principal de Zamora ALICIA PÉREZ Zanora Miércoles, 26 septiembre 2018, 16:15

Baltasar Lobo era introvertido, solitario, tanto que podían pasar días, semanas e incluso meses metido en su taller sin hablar prácticamente con nadie, tan solo con algún vecino que pasara por allí. Quería llegar al culmen de su proyecto artístico de una manera solitaria y esa soledad total de Lobo es la que ahora da nombre a un documental sobre la vida y obra del escultor.

Conocidos, expertos y estudiosos de su obra hablan en el documental sobre Lobo. También alguno de esos vecinos con los que entrecruzaba alguna palabra. Tiene un especial protagonismo en el filme la historiadora María Bolaños, directora del Museo Nacional de Escultura de Valladolid y experta en la obra del escultor zamorano.

El periodista Agustín Remesal ha sido el encargado de realizar el documental 'Baltasar Lobo: La soledad del escultor'. Él mismo fue testigo del carácter introvertido y solitario del dibujante y escultor nacido en Cerecinos de Campos (Zamora) en 1910. Siendo Remesal, también zamorano, corresponsal de Televisión Española en París a principios de los años 90, trató de que Baltasar Lobo le concediera una entrevista. «No quiso, no le gustaba la prensa, no le gustaba la publicidad. Él decía que para eso estaban los galeristas y desde luego, tenía los mejores galeristas en París, pero no hubo manera de convencerlo», recuerda el periodista.

Su poca afición a posar para las cámaras ha supuesto que se haya realizado un documental de una hora de duración con menos de un minuto de imágenes reales en vídeo de Baltasar Lobo, que murió en París en 1993, cuando tenía 83 años. Era la grabación que había, tan solo un minuto de su vida. Esto ha obligado a hacer un ejercicio narrativo importante. Además, se ha contado con una reconstrucción realista del estudio de Lobo en la sala de exposiciones del Museo Provincial de Zamora.

La película, coproducida por Hepkra y Radio Televisión Española, narra las claves de la vida de Baltasar Lobo y de sus obras. Su objetivo es contar la fascinante vida del artista y mostrar su trabajo, menos conocido en España que fuera de ella, sobre todo, en Europa y parte de América. Del trabajo de documentación, se ha encargado el productor y documentalista Guillermo López Krahe.

Lobo nació en Cerecinos de Campos, donde su padre era carpintero. Salió del pueblo de la comarca de Tierra de Campos con muy pocos medios, pero con ganas de hacer «lo que quiso hacer siempre, que era ser escultor, artista».

Exiliado en París

Gracias a becas de la Diputación de Zamora y a los esfuerzos familiares, estudia en la Academia de Bellas Artes de Madrid. «Realmente ahí empieza su vida verdadera, porque lo de Tierra de Campos es más bien un sentimiento perenne, potente, pero lejano», explica Agustín Remesal. Lobo se encontró con la República en Madrid y se hizo anarquista. Cuando terminó la Guerra Civil, se fue a Barcelona y se exilió a París, donde pasó el resto de su vida y realizó gran parte de su obra. El documental sitúa al zamorano desde su nacimiento en Tierra de Campos hasta su punto álgido de creador y gran personaje a partir de los años 70, como uno de los integrantes de la llamada Escuela de París.

'Baltasar Lobo: La soledad del escultor' se estrenó ayer en el Teatro Principal de Zamora, en un acto enmarcado en los actos conmemorativos del 25 aniversario del fallecimiento del artista. El estreno, que llenó las butacas y los palcos del coqueto teatro zamorano, contó con la presencia de familiares de Baltasar Lobo, del periodista Agustín Remesal, de autoridades y de miembros de la Asociación Amigos de Baltasar Lobo, que reivindica la creación en la ciudad de un centro de arte dedicado al escultor. La película se proyectará en octubre en la Seminci y, a finales de año, protagonizará el programa 'Imprescindibles' de La 2.