Delibes y Sánchez Ferlosio, historia de una admiración mutua
«Basta conocer a Ferlosio para adivinar en él al hombre impar, el hombre diferente, para descubrir a través de su conversación una veta de genio y de ingenio»
Valladolid Martes, 2 abril 2019

«Si a mí se me pidiese un nombre, uno solo, entre los aparecidos en la novela española de posguerra, con mayores posibilidades de supervivencia, es decir, con categoría suficiente para afrontar la inmortalidad literaria, yo daría, sin vacilar, el de Rafael Sánchez Ferlosio» (Miguel Delibes, 'España 1939-1950. Muerte y resurrección de la novela española'. 2004). Era Delibes poco dado a las lisonjas, por lo que sus propias palabras son suficientes para glosar la admiración del vallisoletano por su colega seis años más joven.

«Basta conocer a Ferlosio para adivinar en él al hombre impar, el hombre diferente, para descubrir a través de su conversación una veta de genio y de ingenio [...] Ferlosio quedará si él se lo propone; si él decide un día seguir escribiendo. [...] Su vida marcha acorde con su postura ante el arte» (M. Delibes, ibídem).

Una admiración hacia el escritor de 'El Jarama' que el autor de 'Los santos inocentes' mantuvo durante toda su vida –celebró la concesión del Cervantes a Sánchez Ferlosio en 2004, «un nombre obligado en esa lista». «Basta con lo que está haciendo para que su categoría no decaiga»–, que fue correspondida por el admirado. Un viaje de escritores por La Mancha a finales de los 50 organizado por el Ministerio de Cultura sirvió, si no para que ambos se conociesen, sí para que convivieran varios días juntos. Años más tarde, Ferlosio recordaba de Delibes en aquel viaje que era «un hombre alto y muy guapo, jovial, simpático, que enseguida le cayó bien a todo el mundo y al que yo mismo me arrimaba siempre que podía. Me limitaré a contar solo un detalle, que fue muy celebrado, porque lo he tenido siempre muy vivo en la cabeza: inventó un neologismo...», en referencia 'tayo', el término que acuñó Delibes para nombrar a los anfitriones de los escritores en aquella aventura.