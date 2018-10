Concha Velasco estrena 'El funeral' en la Latina: «Como soy una estrella tenía que coger una neumonía y no un catarro» G. V. Tras su paso por el hospital, la vallisoletana asegura que se encuentra bien y con ilusión de volver al teatro madrileño EL NORTE Valladolid Miércoles, 3 octubre 2018, 21:14

El Teatro de la Latina acoge, hasta el 20 de enero, la obra 'El funeral', protagonizada por la veterana actriz Concha Velasco, quien ha asegurado que se encuentra «bien» y que tenía muchas ganas de estrenar en la que «ha sido su casa» con un personaje que «es un fantasma», algo que «siempre había deseado».

«Yo como soy una estrella no podía coger un catarro, tenía que coger una pulmonía», ha bromeado la vallisoletana este miércoles en rueda de prensa con motivo de la presentación de la obra en Madrid, junto a su hijo, Manuel Velasco, y director del montaje, y el resto del elenco formado por Jordi Rebellón, Clara Alvarado, Cristina Abad y Emmanuel Medina.

«Me trajeron en ambulancia desde A Coruña, que es precioso, ahí atada. Desde la Quirón a Sanchinarro en Madrid. A la doctora le dije que tenía que estrenar aquí sí o sí, y que o me ponía buena antes del 3 de octubre o me quitaba los cables y me iba. Vio que iba en serio y me dejó ir a casa», ha expresado entre risas en declaraciones recogidas por Europa Press.

Asimismo, ha asegurado que «como todo el mundo se muere» ella «prefiere morirse de risa» y que, por ello, lleva «tan bien lo de las enfermedades».

'El Funeral', es una «comedia muy loca» en la que la actriz vallisoletana interpreta a Lucrecia Conti, una actriz de gran reconocimiento que antes de morir le pide a sus nietas que le hagan un funeral «a lo grande» en el Teatro de la Latina, o de lo contrario «no heredarán nada».

En este sentido, Velasco ha señalado con esta pieza ha descubierto una parte de ella como actriz «que no conocía» y se ha dado cuenta de que «es mucho más graciosa de lo que creía». «Estoy guapa y feliz. Yo quiero ser una señora mayor pero coqueta y mujer de toda la vida», ha expresado.