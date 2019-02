Woody Allen rodará una película en España este verano Woody Allen. / Archivo Se ha visitado la ciudad de San Sebastián como uno de los posibles escenarios EUROPA PRESS Madrid Miércoles, 20 febrero 2019, 14:56

El cineasta Woody Allen prepara una película que comenzará a rodarse en España previsiblamente en los meses de julio y de agosto de este año. Según han avanzado a Europa Press fuentes del sector, el proyecto se encuentra ahora en fase de búsqueda de localizaciones y, hasta el momento, se ha visitado la ciudad de San Sebastián como uno de los posibles escenarios.

De momento, se desconoce tanto el título como los nombres o la procedencia del casting de la película, en cuya producción se encuentra Mediapro.

Precisamente, Woody Allen, junto a la The Eddy Davis New Orleans Jazz Band, será uno de los nombres que componen el cartel del festival Noches del Botánico, con un concierto previsto para el 20 de junio. A esta fecha se suman las actuaciones que tendrán lugar el 16 de junio en el Palacio Euskalduna de Bilbao y el día 18 en el Festival Jardins de Pedralbes de Barcelona.

La última película del director neoyorquino que llegó a los cines fue 'Wonder Wheel'. Sin embargo, 'A Rainy Day in New York', protagonizada por Jude Law, Elle Fanning, Selena Gomez, Diego Luna, Liev Schreiber y Timothee Chalamet, aún no tiene fecha de estreno.