Verónica Forqué, la felicidad del sueño cumplido

Verónica Forqué, la dama etérea del cine, Roel de Honor en la Semana de Medina, atribuye «a la constancia y la voluntad más que al talento» el éxito

Es una de las actrices españolas más prolíficas en la pequeña y gran pantalla con cerca de medio centenar de largometrajes a su espalda. Su mirada transparente, su vis cómica y su particular visión del mundo que la rodea hacen que Verónica Forqué (Madrid, 1955) sea la etérea dama del cine español. «Soy una mujer muy afortunada ya que desde pequeña quise ser actriz y finalmente ese sueño se hizo realidad», aseguró la intérprete ante la atenta mirada de una decena de niños que acudieron a la rueda de prensa previa a la entrega del galardón de la Semana de Cine de Medina del Campo. Forqué recomendó a los jóvenes asistentes que «la constancia y voluntad, mucho más que el talento, son los detonantes para poder conseguir cualquier cosa en la vida».

Hija del director y productor, José María Forqué –«mi padre fue mi primer fan. Estaba muy orgulloso de mí y siempre contaba con mi trabajo para alguna de sus películas y siempre me decía que lo hacía todo muy bien»– y de la escritora Carmen Vázquez-Vigo, decidió dejar colgada la carrera de psicología –«en algún momento podría retomarla por la UNED pero la realidad es que me aburría muchísimo en la facultad»– para lanzarse de lleno al mundo escénico. «Como actriz me interesa mucho el ser humano y la psicología y creo que están relacionados. La psicología es una forma de conocer a los personajes y meterse de lleno en los papeles».

Lectora habitual de libros de autoayuda –«recomiendo la lectura del libro 'Tus zonas erróneas' (Wayne Dyer»– y enamorada de la India y de su cultura (allí encuentra la inspiración, realiza retiros y meditación con un gurú), la madrileña volverá a la gran pantalla con dos proyectos. Uno es la película 'Salir del ropero', de la realizadora Ángeles Reiné. Esta cinta, en la que comparte protagonismo con Rosa María Sardá, se rodó en Lanzarote, «una isla maravillosa. Al principio no me gustó, pero después me encantó con esas playas, esos mercadillos y esos hippies que se han quedado allí». El filme narra la historia de dos mujeres que se enamoran y deciden casarse. Además Verónica Forqué tiene pendiente el estreno del largo 'Remember me', de David Serrano, y una serie de televisión para Netflix de tres capítulos rodada en Cataluña que se titulará 'Días de Navidad'.

A pesar de reconocer que «no hay muchos papeles para mujeres a partir de los cincuenta porque a partir de esa edad interesamos poco a los hombres y al mundo», Forqué seguirá trabajando por muchos años más y recogiendo multitud de premios como el Roel de Honor, galardón al que «estoy buscando un mueble para darle un espacio en mi casa ya pues de los cuatro Goyas, dos los regalé, uno está en el trastero y del cuarto no sé su paradero».

Tras la entrega de este galardón anoche, la Semana de Cine de Medina del Campo bajará el telón hoy con la entrega del palmarés en una de las ediciones más exitosas.