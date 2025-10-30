Sergi Gónzález, nuevo director de La Semana de Cine de Medina del Campo Lleva más de 20 años al frente de la productora audiovisual Dionisia Films y su carrera como director suma 18 cortometrajes

Sergi González será el nuevo director de la Semana de Cine de Medina del Campo y sucede así al veterano Emiliano Allende, que estuvo al frente del certamen durante estos 38 años. Director y guionista, González lleva más de 20 años al frente de la productora audiovisual Dionisia Films, S.L., y su carrera como director suma 18 cortometrajes, algunos de ellos galardonados en la cita cinematográfica medinense.

En la actualidad, González dirige varios festivales de cine (Festival Cortometrando de la Diputación de Castellón, Galapán Film Festival de Santiago-Pontones, Festival Internacional de Cortos de Almassora, Festival Internacional de Cortos de Vilafamés) y asume este nuevo reto «con mucha tranquilidad y confianza». «Detrás tengo un equipo de gente maravillosa, con muchas ganas de trabajar y mucha experiencia», indicó en la presentación, como recoge Ical.

González expresó su agradecimiento al Ayuntamiento de Medina del Campo por considerar que es la persona apropiada para recoger el testigo de Emiliano que, aseguró, «pesa mucho». Durante la presentación, Sergi González se dirigió a Emiliano Allende, presente en el Auditorio Municipal que lleva su nombre, con estas palabras: «Siempre te he querido y respetado y agradezco enormemente que nos acompañes hoy. Lo mío va a ser fácil, lo complicado ha sido todo lo que has logrado en estos 38 años»

Asimismo, agregó: «Amo con locura este festival y he sido muy feliz aquí. He recogido premios, he otorgado otros, he sido chófer, conozco profundamente el funcionamiento de la Semana de Cine de Medina del Campo. Ni en el mejor de los sueños habría imaginado esto. Asumo el cargo con mucha tranquilidad y confianza».

Por su parte, Guzmán Gómez, alcalde de Medina del Campo, incidió en que «Sergi es una persona cualificada y muy adecuada para asumir la gestión del Festival; tiene un currículum enorme, conoce muy bien el circuito de festivales y, sobre todo, la Semana de Cine de Medina del Campo». Junto a ellos, Cristina Aranda, concejala de Educación, Cultura y Nuevas Tecnologías del consistorio medinense, confesó que «no ha sido una decisión fácil y asumimos el riesgo. Me emociona profundamente contar con la presencia de Emiliano en esta presentación» y, concluyó: «Comenzamos una nueva etapa, siempre con Emiliano como referente y contando con él en todo momento. Tenemos mucha ilusión y contamos con un fantástico equipo para trabajar».

Fueron una serie de personas de diferente tendencia, profesión y condición quienes ponían en marcha, en 1988, la Semana de Cine de Medina del Campo. El festival proyectó cortometrajes por primera vez en su quinta edición, en 1992, aunque el certamen de cortos, alma y principal seña de identidad del Festival, arrancaría un año después. Desde entonces, la cita medinense se ha consolidado como referente para el sector del cortometraje. A lo largo de estos 38 años, el listado de directores, actores y actrices que han subido al escenario medinense es interminable: Manuel Gutiérrez Aragón, Federico Luppi, Luis García Berlanga, Mercedes Sampietro, Elías Querejeta, Juan Luis Galiardo, Alfredo Landa, Manuel Alexandre, Juan Antonio Bardem, José Luis López Vázquez, Verónica Forqué, Antonio Resines, Álex de la Iglesia, Daniel Sánchez Arévalo, Elena Anaya, Marta Etura, Belén Cuesta o Javier Gutiérrez, entre muchísimos otros.

La SECIME comienza así una nueva etapa que seguirá una línea continuista con pequeñas actualizaciones, como la apuesta por el cortometraje y el concepto formativo en torno a la industria, pero sin grandes cambios y con Emiliano Allende cerca, colaborando de una manera más tranquila. Como indicaba su nuevo director, Sergi González «el festival tiene una esencia maravillosa que debemos mantener. Si algo funciona bien es mejor no tocarlo»».