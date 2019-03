Roel de Oro para Fernando Bonelli por su corto 'La Tierra llamando a Ana' Fotograma de 'La Tierra llamando a Ana', corto ganador de la XXXII Semana de Cine de Medina. / El Norte Irene Moray, directora de 'Suc de síndria', domina el palmarés de la XXXII Semana de Cine de Medina PATRICIA GONZÁLEZ Medina del Campo Sábado, 16 marzo 2019, 20:31

El cortometraje 'La Tierra llamando a Ana', del realizador madrileño Fernando Bonelli, que reflexiona sobre la comunicación y que está protagonizado por Laia Manzanares ('Merlí' y 'El Reino') y Javier Pereira (ganador del Goya a Mejor Actor Revelación en 2013 por 'Stockholm') se alzó en la gala de clausura de la trigésimo segunda edición de la Semana de Cine de Medina del Campo con el Roel de Oro. La cinta, que según Bonelli «nos lleva a un momento concreto y delicado en la vida de una pareja» contó con la valoración del público más alta de los últimos años y también consiguió el Premio de la Juventud.

El trabajo de Irene Moray 'Suc de síndria' consiguió el Premio Especial del Jurado y el Roel de Plata. Los cinco miembros del jurado decidieron también el premio al Mejor Cortometraje Documental que ha sido para 'Donde nos lleve el viento', de Juan Antonio Moreno. Y el premio al Mejor Cortometraje de Animación, para 'Muedra', de César Diez. También ellos han otorgado los premios a Mejor Director (Alejandro Marín por 'Nacho no conduce'); a Mejor Actor (ex aequo para Juan Carlos Vellido y Fele Martínez por 'Tu día de suerte', de Fele Martínez); a Mejor Actriz (Elena Martín por 'Suc de síndria', de Elena Moray). El galardón para el Mejor Guion ha ido a parar ex aequo a Eva Saiz por 'Mujer sin hijo' y para Belén Sánchez Arévalo por 'Muero por volver', de Javier Marco. Por último uno de los premios más importantes el del Concurso Nacional de Proyectos, recayó en 'Intermedio', escrito por Bernabé Rico. Esta cinta, que se rodará en Medina del Campo, se estrenará en la gala de inauguración de la próxima edición del Festival.