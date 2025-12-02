Muchas lecturas

Son muchos los debates que suscita 'Los domingos', lo que en cierta manera pregona su riqueza. También su posible ambigüedad. O su parcialidad, que otros ... cambian por equidistancia. Por si fuera poco, la coincidencia con alguna novela de tema cercano y, sobre todo, el hábito de monja envolviendo la música de Rosalía han cargado las discusiones. Pronto sociólogos y politólogos han leído esta coincidencia desde el auge del pensamiento conservador, o ultraconservador. Nada de azar, oímos. Es un síntoma, y como tal hay que analizarlo.

'Los domingos' Directora: Alauda Ruiz de Azúa. Intérpretes: Blanca Soroa, Patricia López Arnáiz, Miguel Garcés. ***

'Los domingos' se construye sobre dos ámbitos en principio excluyentes: el mundano que rodea a una adolescente insegura, perteneciente a una familia aficionada a las disputas. Y el religioso de monjas de clausura, que la protagonista conoce en una visita de colegio que despierta en ella una especie de llamada divina. De vocación, dicho en términos clásicos. Alauda Ruiz de Azúa, que se considera de perspectiva laica, escribe un guion que trata de equilibrar los dos ambientes.

Sin embargo el mundo familiar que rodea a la chica está en continua pelea y desintegración, con personajes como el padre o la tía, poco matizados y bastante pendencieros. Por el contrario la vida conventual se presenta con gran delicadeza, llena de paz y de armonía bañada en cantos. Las monjas, aunque confiesan alguna duda, van de sonrisa en sonrisa. No es una película espiritual, más allá de su tema.

Como dice una religiosa: «Espiritualidades hay muchas, pero Dios solo hay uno». Se habla de llamadas divinas pero la película no abandona las querellas terrenales. Muchos reconocerán disciplinas y liturgias dominantes en tiempos pasados, ahora al borde de la extinción. Tal vez demasiados flancos para una obra estimable.