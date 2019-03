La visita taurina de Ava Gardner a Valladolid Ava Gardner en pleno esplendor de su belleza. / El Norte Durante quince años fijó su residencia en Madrid, donde protagonizó juergas que aún se recuerdan VIDAL ARRANZ Valladolid Viernes, 8 marzo 2019, 20:38

La serie de Paco León 'Arde Madrid' ha reavivado el recuerdo legendario de los años que Ava Gardner vivió en España. Fueron quince, entre 1953 y 1968, y coincidieron con el desembarco del Imperio Bronston en nuestro país, que se convirtió, por obra del productor judío, en una inesperada sucursal de Hollywood. O incluso en una especie de Hollywood alternativo, liberado de parte de las servidumbres del sistema de estudios. Bronston produjo su primera película española, 'Capitán Jones', hace ahora 60 años y Ava Gardner protagonizó una de las más recordadas '55 días en Pekín'. En esos años no solo la mujer conocida como 'el animal más bello del mundo' animaba las noches españolas, sino que cayó sobre nuestro país una auténtica lluvia de estrellas: Charlton Heston, Sophia Loren, James Mason, Alec Guinness, Anthony Mann, John Farrow, Nicholas Ray, John Wayne, Claudia Cardinale, Rita Hayworth… incluso Bette Davis vino a España a interpretar a Catalina de Rusia. Ninguno de ellos dejó, sin embargo, huella comparable a la de la protagonista de 'La condesa descalza'. Todos los demás fueron turistas de paso: Ava Gardner, en cambio, se identificó plenamente con el país y lo vivió con el fuego de una fiera intensidad.

Prueba de esa implicación es la visita que realizó el 20 de septiembre de 1955 a Valladolid, para asistir a una corrida de toros con motivo de las fiestas de San Mateo. El periódico El Norte de Castilla no solo dio cuenta de la noticia, sino que le hizo una entrevista en el Hotel Conde Ansúrez que firma Francisco Regueiro, por entonces caricaturista y redactor del diario, y que con el tiempo llegaría a convertirse en el célebre director de cine autor de 'Madregilda'. En conversación con César Combarros, Regueiro evocó la experiencia: «Habían llegado tras ella fotógrafos y periodistas de Francia e Italia, pero yo me sabía todos los rincones del hotel y me coloqué de forma que me eligió», explicaba el realizador. Con todo, el texto terminó escribiéndolo, en gran medida, Miguel Delibes, que entonces dirigía el periódico. Regueiro lo cuenta así: «Recuerdo subir temblando a las oficinas del periódico en la calle Montero Calvo para escribir aquello y lo tuvo que redactar Miguel Delibes porque yo estaba como un flan. Todavía veo a aquella mujer…».

«Yo me creo más artista que guapa» era el titular de oficio de aquella brevísima conversación, de apenas una decena de escuetas respuestas, en la que Ava mostraba su aprecio por el valor de los toreros, aseguraba que los españoles eran atractivos, pero menos que los venezolanos, y que la corrida que había podido ver en Valladolid le había parecido «bastante mala».

A Ava Gardner le gustaba casi todo de España, salvo la dictadura, que toleró a regañadientes sus excesos, y que a la postre fue la responsable de su marcha, al exigirle cuantiosas cantidades de supuestos impuestos atrasados. Manuel Fraga fue el brazo ejecutor de aquel hachazo fiscal, y el resultado de la medida fue el traslado de la actriz a Londres, donde pasaría el resto de sus días. A Gardner le gustaba el carácter de los españoles porque, según solía decir, sus defectos eran muy parecidos a los suyos.

«No sé si era el clima, la gente o la música, pero me había enamorado locamente de España», recuerda en sus memorias. «Me enamoré del castellano; cuando lo oyes hablar y lo entiendes resulta tan puro y musical que resulta una delicia para los sentidos». Y añade: «Me sentía emocionalmente próxima a España, y la gente española respondía a mi presencia del mismo modo, aceptándome sin preguntas. Lo cual no debió resultarles fácil. Al fin y al cabo, yo representaba todo aquello que no aprobaban. Era una mujer, sola, divorciada, no católica y actriz».

Bebedora mítica, de la que se cuentan proezas que van más allá de la humana comprensión, amante de la tauromaquia y de los tablaos flamencos -disfrutó de la amistad de Lola Flores y El Pescaílla, que la invitaron al bautizo de su hija Rosario-, y buscadora infatigable de los placeres de la carne masculina, podría decirse, parafraseando a su querido Ernest 'papá' Hemingway, que para Ava Gardner «Madrid era una fiesta».

Uno de los muchos locales que frecuentaba era la taberna Los Arcos, en la calle Punzano, donde coincidió con ella en más de una ocasión el empresario teatral vallisoletano Enrique Cornejo, quien entonces tenía 22 años. «No mienten los que dicen que era una gran bebedora, y una trasnochadora infatigable». En una ocasión, el mal estado de la diva, habitual a altas horas de la noche, proporcionó a Cornejo el privilegio de acompañarla a su casa. «Lo hice a petición de sus acompañantes, pero, salvo ese día, no tuve trato personal con ella. Mi relación era de mero observador. Yo estaba obnubilado de verla porque era un sueño de mujer. Sí puedo decir que tenía una vitalidad desbordante y que su belleza era tan esplendorosa como aparecía en la pantalla de cine», recuerda el hoy gestor del vallisoletano Teatro Zorrilla.

«Se cogía unas borracheras cósmicas. Bebía como si el mundo fuera a acabarse. Quería evadirse de su vida a todas horas, sacarse de encima su mito y sus obligaciones». Quien la recuerda así es Perico Vidal, un personaje clave de la vida social madrileña de aquellos años, que se inició en el cine como ayudante de Orson Welles en Mr. Arkadin -la película que trajo al genio americano por tierras de Valladolid y Castilla y León- y luego fue mano derecha de David Lean, Mankiewicz, Carol Reed o Terence Young. «Tenía una resistencia animal», asegura en el libro de Marcos Ordóñez 'Beberse la vida' que evoca esos años de Ava. Resistente, pero no invulnerable. Sólo el auxilio del mundo del taxi garantizaba que la actriz llegara a casa sana y salva. En una ocasión le hizo los honores nada menos que El Fary, que por esa época trabajaba en el gremio y que la llevó al Hotel Palace, su primera residencia en Madrid, antes de que se comprara casa.

El más célebre de sus amantes españoles fue, desde luego, el torero Luis Miguel Domínguín, con el que tuvo una relación estable y satisfactoria que hubiera podido concluir en boda, aunque ni uno ni la otra se lo plantearon. Pero entre los amantes ocasionales destacan nombres como el del actor Carlos Larrañaga, que frecuentaba las fiestas que la actriz daba en su residencia de la calle Doctor Arce. «Decir fiestas es quedarse corto: eran unas escandaleras tremendas, que duraban hasta el amanecer y ponían histérico a Perón (ex dictador de Argentina), que vivía en el piso de abajo». Larrañaga ofrece un retrato de Ava que comparten muchos: «Comprendía muy profundamente las debilidades humanas. Quería a la gente como era, con lo bueno y con lo malo, en su totalidad. Y, del mismo modo, exigía que así la quisieran a ella. Pedía mucho, pero también daba mucho».

El modo de vida de Ava daba pie para que los aspirantes a seductor pudieran presumir de haber tocado un poco de su cielo. Todos los que pudieron no dejaron de airear sus romances, reales o supuestos, con una actriz bellísima, de temperamento vital insaciable, desinhibida y salvaje, y que, para sorpresa de casi todos, estaba ahí mismo, al alcance de la mano, accesible para aquellos que fueran de su agrado, o llegaran en el momento oportuno, ajena al artificio mitificador con el que Hollywood protegía a sus estrellas de las contaminaciones del mundo real.

Su afición por los toros estuvo a punto de jugarle una mala pasada. Durante una visita al cortijo del rejoneador Ángel Peralta, uno de los más grandes de la historia, y con el que también tuvo una relación, a alguien se le ocurrió la descabellada idea de que Ava Gardner se subiera a un caballo e intentara ponerle un rejón a un astado. «Ava, naturalmente ni lo pensó, con tan mala suerte que se cayó de la silla y fue a dar con la mejilla al suelo», recuerda Juan Carlos Prats en su biografía 'Ava Gardner. La diosa descalza'. Aquel incidente la sumió en el pánico, pues era consciente de que su principal activo era su belleza y temió que el golpe le dejara una cicatriz en el rostro. Por fortuna la marca desapareció y no afectó a su carrera.

Casi todos los que la conocieron coinciden en que su papel de Maxine en 'La noche de la iguana', de John Huston, es el que probablemente retrate mejor la encarnadura humana de la actriz. No es de extrañar, pues Huston era amigo suyo, bebedor y conocedor de las heridas del alma, como ella, y quizás por ello le ofreció uno de los papeles en los que se sintió más cómoda. En Maxine está esa búsqueda del alivio de las durezas de la vida mediante el placer, que nunca se confunde con el amor; el carácter impulsivo y un tanto salvaje; la generosidad y los celos; y también la conciencia de llevar sobre las espaldas la carga de una vida. Sus amigos españoles seguro que la reconocieron en la película de Huston más que en ninguna otra.

Y es que Ava era esa gran estrella a la que le encantaba andar descalza, que gustaba de ser el centro de atracción de las fiestas, pero que detestaba que la colocaran en un pedestal. Una mujer que reivindicó su carnalidad y su debilidad, que nunca quiso ser una diosa, que sólo en raras ocasiones tocó la felicidad, pero que defendió con uñas y dientes lo que más valoraba: su libertad.