Fallece Diahann Carroll, la actriz negra que rompió barreras en EE UU

Fue la primera afroamericana que protagonizó una serie de televisión y se hizo famosa por su papel en 'Dinastía'

Sábado, 5 octubre 2019

La actriz Diahann Carroll, la primera mujer negra en protagonizar en EE UU un papel en televisión que no fuera de sirvienta o de esclava, murió este viernes a los 84 años como consecuencia de un cáncer de pecho, informaron medios locales.

Carroll, nacida en el barrio neoyorquino del Bronx en 1935. Estudió en el Instituto de Nueva York de Música y Arte gracias a una beca, y a los 16 años se cambió el nombre de Carol Diann a Diahann Carroll. Con esa edad ganó un premio para jóvenes scouts con talento en la televisión, lo que le abrió las puertas a varios trabajos en la radio, como modelo y como cantante en algunos bares.

Pero hasta 1954 no daría el salto a Broadway, donde participó en el musical 'The House of Flowers' y a la gran pantalla, donde actúo en el largometraje 'Carmen Jones', que estaba protagonizado por Harry Belafonte y Dorothy Dandridge.

En 1962 se hizo con un premio Tony de teatro a mejor actriz por su papel en el musical «No Strings». También estuvo nominada a un Oscar por su papel en la película 'Claudine' en 1974. También fue ganadora de un Globo de Oro por su trabajo en la serie 'Julia', que protagonizó entre 1968 y 1971, y también conocida por su papel de Dominique Deveraux en la famosa serie televisiva de 'Dinastía', entre 1984 y 1987.

En la serie 'Julia', Carrol caracterizó a una viuda que vivía sola, trabajaba como enfermera y tenía que ocuparse de un hijo menor de edad. Un papel alejado de los clásicos trabajos de sirvientas que solían interpretar las actrices negras.

En su faceta como cantante también publicó varios discos como 'Diahann Carroll Sings Harold Arlen' (1957) o 'The Fabulous Dihann Carroll' (1962).