El documental que salvó la casa de un Nobel

Valladolid Jueves, 4 de diciembre 2025

Un documental ha puesto fin a cuarenta años de abandono de la casa del Premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre. Javier Vila presentó ayer 'Velintonia 3', una película que cuenta la historia del que fue templo de la poesía española desde 1927 hasta los setenta. El «ruido mediático del rodaje» y su estreno en el Festival de Málaga, al que acudió el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, han sido determinantes para salvar la casa. Por eso Vila se felicita del «poder transformador del cine, de la cultura, del arte». Lo compartirá con el público de los cines Casablanca esta tarde a las 19:15 h.

La canción del grupo Maga 'La casa en el numero 3' escuchada en la radio fue la chispa que encendió las ganas de contar esta historia a Vila, quien ha trabajado en el Festival de Cine Europeo de Sevilla con José Luis Cienfuegos para quien tiene un cariñoso recuerdo. «Nos pareció increíble que fuera desconocida la casa que había recibido a poetas desde 1927 hasta finales de los setenta y que la habitaba un premio Nobel», explica el director, que consideró un punto de vista cinematográfico a partir de olores, sombras, sensaciones que desprende la habitación, con la marca en la pared de la cama donde el poeta escribió su obra. Allí convocó a los Novísimos, la última generación poética que conoció a Aleixandre.» No están todos, algunos murieron antes del rodaje como Fernando Delgado, otros por enfermedad, a algunos les pudo la emoción. «Ellos frecuentaron el lugar cuando tenían entre 18 y 20 años, cuando Aleixandre les hacia sentirse poetas y les ponía en contacto con otros». Vila eligió encuentros de dos a dos, «como le gustaban a Vicente porque así se podían mirar a los ojos».

Por allí pasean Jaime Siles, Javier Lostalé, Vicente Molina Foix, Antonio Colinas, Rosa Pardo, Ricardo Barnatán y Guillermo Carnero. «Les dejamos a su aire, que fueran demostrando sus emociones. Es un lugar muy evocador», dice quien ha dejado que la cámara se deleite en cada madera carcomida, en los desconchones, en las interruptores, en las marcas de la pared, en los insectos. «Son la huellas del tiempo y a l vez el tempo de quien vivió mucho tiempo en casa, no salía apenas por su enfermedad y su mirada reconocía cada rincón, cada sonido».

También la banda sonora se deleita en el canto de los pájaros, en el viento sobre las ramas del jardín salvaje, en la preparación de un recital a cargo del campanero Llorenç Barber. «Queríamos crear algo, como se hacia en la Velintonia original. De ahí ese recital con jóvenes poetas y las campanas de un hombre que nos interesa mucho como creador de sonido». Y la voz de otros poetas, en ese empeño coral de Vila, que son recitados por cuatro actores: Antonio de la Torre, Manolo Solo, Ana Fernández, Mona Martínez, con suave acento andaluz, ese que no tuvo el sevillano que nos ocupa.

Los diálogos sobre la obra de Aleixandre, sobre los visitantes de la casa, sobre su amigo, Miguel Hernández, que le llenaba la cama de naranjas y al que dio cobijo cuando llegó a Madrid con sus alpargatas. Lorca, siempre Lorca, también, y sus soirés tocando el piano que tampoco está. Guillén y su presencia epistolar también es objeto de conversación así como el gran amigo Dámaso Alonso, que le amparó en la RAE y que era recibido en Velintonia con su gintonic. «Todos iban a ver a Aleixandre». Entre otros queridos visitantes, Carlos Bousoño, quien se quedó con el archivo personal del Nobel. «El siguiente paso será recuperarlo, ahora en manos de su viuda Ruth Crespo».

La casa de los Aleixandre fue saqueada por el ejército republicano. Entre los libros que le quedaron, guardaba uno con la huella de un miliciano. Obligado al exilio interior, la enfermedad le impedía viajar, fue sistemáticamente desdeñado por el régimen como firmante de todos los manifiesto a favor de la república.

«Tras la película, la CAM se puso en contacto con la Asociación Amigos de Vicente Aleixandre, que lleva defendiendo la casa desde los noventa. Hubo una subasta para venderla y quedó desierta. A la siguiente la compró la CAM. Ya se considera un BIC y se va a restaurar para convertirlo en un museo para 2027. Además de su archivo se intenta reunir enseres, como su dormitorio que esta en el Centro del 27 en Málaga».

Vila está contento de que una historia de memoria colectiva haya sido recuperada también de forma coral. Mucha gente que recuerda a otra mucha y que tendrá un final feliz.