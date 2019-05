Los Dardenne se atreven con el fanatismo yihadista Luc y Jean-Pierre Dardenne, ayer en Cannes. / CHRISTOPHESIMON-AFP 72 Festival de Cannes Los cineastas belgas apuestan de nuevo por los temas sociales espinosos con 'Le jeune Ahmed' FERNANDO LARA Cannes Martes, 21 mayo 2019, 19:20

No es un tema precisamente fácil el que han elegido Jean-Pierre y Luc Dardenne para su última película, 'Le jeune Ahmed': el fanatismo yihadista a través del personaje de un adolescente de trece años, captado por el imán del barrio hasta convertirlo en un obseso religioso. Siempre esta pareja de cineastas belgas se han caracterizado por tratar problemas sociales espinosos y de una actualidad que nos afecta. Aquí dan un paso adelante, atreviéndose a penetrar en un mundo nada frecuente en las pantallas, a no ser de forma esquemática o caricaturesca.

Me recuerda 'El joven Ahmed' a 'Lacombe Lucien', aquella excelente película de Louis Malle que abordaba la educación fascista de un muchacho que se une a los colaboracionistas con el nazismo en la Francia ocupada. En este caso, se trata de otra doctrina fanática, la versión más extremista de la religión musulmana, la que se inculca a un todavía crío que la abraza con entusiasmo. En un país como Bélgica, que ha sufrido de manera continuada los estragos del terrorismo de este signo, el empeño de los hermanos Dardenne por retratar tal proceso de deformación posee especial valía. A él se consagra una primera parte de la película, mientras que su desarrollo posterior, en tan solo 84 minutos, nos habla sobre todo de las consecuencias del acto de violencia cometido por Ahmed.

Participantes en nada menos que ocho ocasiones en la Competición de Cannes, dentro de la que han obtenido dos Palmas de Oro por 'Rosetta' en 1999 y 'L'enfant' en 2005, además de otros premios, los Dardenne han confesado los problemas que les ha planteado la construcción de este personaje protagonista, cuya definición –en una etapa de consolidación de la personalidad– no resultaba nada sencilla. Quizá de eso se resiente un tanto 'El joven Ahmed', porque querríamos saber más de él en profundidad para entenderlo plenamente. Pero es el camino elegido por sus autores para dejar que el espectador saque sus conclusiones a partir de los bosquejos y apuntes que ellos van situando en las imágenes. Los Dardenne, en este sentido, vienen a ser como unos pintores que privilegian la sugerencia plástica sobre el brochazo final.

Algo no tan lejano practica Óliver Laxe en su tercer largometraje, 'O que arde', que ha presentado en Un Certain Regard, después de haber 'escalado' y logrado reconocimientos por las otras secciones paralelas, la Quincena de Realizadores (con 'Todos vós sodes capitáns' en 2010) y la Semana de la Crítica (con 'Mimosas' en 2016). Más abierta y comunicativa que estas dos películas previas, 'Lo que arde' se centra en la persona de un pirómano, que sale de la cárcel tras dos años de reclusión, y de su anciana madre, dedicada a cuidar sus vacas. No se sabe mucho de él, de los motivos por los que quemó un bosque ni de otras facetas, salvo que en tiempos 'lo pasó muy mal', según dice un vecino de la zona montañosa donde habitan y en la que acabará declarándose un fuego devastador. Con actores no profesionales, estilo semidocumental y hablada en gallego, 'O que arde' encuentra sus mejores imágenes cuando Laxe otorga cierta dimensión casi fantástica a un relato pegado a la tierra.

Por un paisaje muy diferente, el de la bellísima Sintra portuguesa, se mueven los personajes de 'Frankie', coproducción entre ese país y Francia pero dirigida por el norteamericano Ira Sachs. Hasta allí han llegado invitados por una famosa actriz, conocida por el nombre que da título a la película e interpreta Isabelle Huppert, deseosa de reunir a su familia antes de que próximamente llegue el fin de sus días. Las historias entrecruzadas de todos esos familiares adoptan un aire 'rohmeriano', que no quita para que el plano final sea un claro homenaje a Kiarostami. Delicada con el tema siempre espinoso de la muerte, fluyendo con naturalidad, basada en diálogos a menudo bien construidos, 'Frankie' mantiene un nivel estimable aunque tampoco vaya mucho más allá de lo previsible.

Y termino la crónica a toda velocidad, porque va a comenzar la proyección de 'Once Upon a Time… in Hollywood', de Quentin Tarantino, con alfombra roja de lujo para él, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Al Pacino. La película más esperada y deseada del Festival, aunque no para mí, perdonen la franqueza...