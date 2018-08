El Curso de Cine de la UVA proyectará películas del Oeste y de la RDA y género negro español 'Fresas salvajes'. Suecia. Dirección, Ingmar Bergman. Guion, Ingmar Bergman. Reparto, Victor Sjöström, Bibi Andersson, Ingrid Thulin. 1957. 90 minutos. Pase: Martes 28. El Aula Mergelina también exhibirá este mes una selección de filmes de Ingmar Bergman SAMUEL REGUEIRA Valladolid Lunes, 6 agosto 2018, 08:15

La 55ª edición del Curso de Cine que organiza la Universidad de Valladolid arranca esta semana con el propósito de inundar, un agosto más, la Facultad de Derecho con enseñanzas fílmicas para los alumnos inscritos y con proyecciones gratuitas para todos los aficionados que tengan a bien asomarse a lo largo de estos días al Aula Mergelina a las 19:30 horas. En esta edición de 2018, resulta llamativa la apuesta visible que la Cátedra de Cine ha hecho en su programación por una selección global de títulos más accesibles que de costumbre, donde se encuentran clásicos indiscutibles y reconocidos por todos los cánones, como el 'western' norteamericano y el 'spaghetti'; obras de autores tan revisitados en Valladolid como el sueco Ingmar Bergman y filmes bien recientes de género como el 'noir' patrio, si bien se resiste a renunciar a algunas de sus inconfundibles señas de identidad, como demuestran la esperable selección de cortometrajes del Festival de Cine de Medina del Campo y un agradecible ciclo de películas de la República Democrática Alemana.

Esta primera semana vendrá dedicada al más reciente cine negro español, donde solo cuenta con más de veinte años su primer título: 'Amantes', de Vicente Aranda. Con 'No habrá paz para los malvados', 'La isla mínima', 'Tarde para la ira' y 'Que Dios nos perdone' se arroja luz, desde la visión de nuestros cineastas más coetáneos –Urbizu, Alberto Rodríguez, Raúl Arévalo y Rodrigo Sorogoyen–, sobre el lado más oscuro del ser humano, donde criminales y policías se mueven al otro lado de la ley tratando de salvar su vida y asumiendo que su alma ya está condenada.

El segundo ciclo; 'Literatura y western: spaghetti western', se centra en las particulares narrativas de obras incontestables de un género hoy apenas revisitado, el otrora popular 'cine del oeste'. Desde el clásico norteamericano 'El hombre que mató a Liberty Valance', de John Ford, al no menos aplaudido 'El bueno, el feo y el malo', de Sergio Leone –con uno de los vínculos en la presencia del actor Lee Van Cleef–; el Curso de Cine reserva el jueves 16 para un modesto 'spaghetti' auténtico, casi de serie B, hoy revalorizado gracias al rescate del arqueólogo Tarantino: 'Django', de Sergio Corbucci; uno de los títulos, con todo, de primera línea en este mal llamado subgénero cinematográfico.

La segunda semana concluye con la proyección de cortos del Festival de Medina y el habitual coloquio con sus artífices y el director del certamen, Emiliano Allende.

Bajo el título 'Cine alemán: imágenes de la otra Alemania. La RDA y el cine de la DEFA (1946-1992)' se presenta la selección probablemente más difícil de la propuesta de este Curso de Cine: filmes rodados en un país y en unas circunstancias históricas tan llamativas que solo su contexto merece la atención de su visionado. Cuatro largometrajes ocupan la tercera semana, de lunes a jueves: 'Das Kaninchen bin ich' (1965), 'Jahrgang 45' (1966), 'Die legende von Paul and Paula' (1972) y 'Coming out' (1989). Las proyecciones de todo el mes, que exigen férrea puntualidad en el Aula Mergelina a las 19:30, culminan la semana siguiente, hasta el jueves 30, con tres películas de Ingmar Bergman: 'Un verano con Mónica', 'Fresas salvajes' y 'Sonata de otoño', y la proyección de 'Lock out', de Antoni Padrós, con coloquio de Jordi Costa y Fernando Huici.

Cine en aulas

Durante su horario lectivo, el Curso de Cine brindará sus habituales clases a los alumnos inscritos en las modalidades de especialista y de extensión universitaria, así como las conferencias matutinas y vespertinas a cargo de personalidades expertas en el panorama nacional, como Carlos F. Heredero, Esteve Riambau, Antonio Weinrichter, Santos Zunzunegui, Roberto Cueto, Begoña Siles o Jesús Palacios, entre otros.