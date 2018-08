Cultura niega ahora una nueva subida del IVA a cines pero pide coherencia con la rebaja José Guirao. / Efe El ministro José Guirao ha lamentado que una parte de las salas de cine no están haciendo con la prontitud que se esperaba la rebaja del IVA, y les ha reclamado que lo apliquen «rápido, lo antes posible y de forma transparente» EUROPA PRESS Barcelona Miércoles, 22 agosto 2018, 16:46

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha negado este miércoles haber abierto la puerta a una nueva subida del IVA sobre las entradas de los cines, y ha pedido a las exhibidoras ser «coherentes» con la rebaja fiscal del 21% al 10%.

En una atención a los medios tras visitar el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), ha lamentado que una parte de las salas de cine no están haciendo con la prontitud que se esperaba la rebaja del IVA, y les ha reclamado que lo apliquen «rápido, lo antes posible y de forma transparente». «Ayer quizá me 'malexpliqué' un poco y me sobreinterpretaron un poco», ha dicho el ministro preguntado por esta cuestión.

Y ha añadido: «Yo lo que digo y mantengo es que el sector del cine y los exhibidores se juegan parte de su credibilidad, si no trasladamos a los ciudadanos esta rebaja de los impuestos».

A sabiendas de que una parte del sector los ha trasladado, ha dicho: «Es verdad que estamos viendo un progresivo traslado, pero es verdad que si no le decimos a los ciudadanos que este beneficio fiscal se traduce en esto, yo creo que es malo para el cine, para el bolsillo de los ciudadanos y para la cultura».

Ha resaltado que el objetivo final es que la gente vaya al cine y disfrute del séptimo arte, «que las salas sigan viviendo, que se abran y no se cierren y que el cine mejore». «Si se ha hecho una rebaja fiscal, con lo difícil que es, pues vamos a hacerlo visible, no vamos a generar dudas ni a la ciudadanía ni a la opinión pública ni a los medios de comunicación», ha observado.