Fotogramas de 'El Cid', 'Hola, ¿estás sola?', 'Mr. Arkadin' e 'Isabel', varias de las películas y series nombradas en el libro 'Un país en la pantalla'. El Norte

Por qué 'El Cid' se rodó por tierras castellanas y otros escenarios de película en Valladolid

Raquel Piñeiro publica 'Un país en la pantalla', un libro que repasa diversos rincones de España convertidos en plató

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:00

Comenta

«España luce de maravilla en el cine y la televisión», dice la escritora y periodista Raquel Piñeiro, autora de 'Un país en la pantalla', ... un libro en el que repasa algunos de los grandes escenarios, monumentos y paisajes del país que, en algún momento, se han convertido en escenario y plató para la grabación de series y películas. «Tenemos tal variedad de paisajes que España puede perfectamente pasar por Egipto, el lejano oriente, una selva perdida o el espacio exterior», asegura Piñeiro, quien incluye varios rincones vallisoletanos en su exhaustivo repaso por esas localizaciones de cine que brillan de un modo especial cuando se transforman en ficción. De la plaza de la Universidad al Museo de Escultura, de las calles de Medina de Rioseco al castillo de Peñafiel. Y de las grandes superproducciones de Hollywood a documentales históricos.

