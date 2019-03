Brie Larson: «Esta película va a cambiar mi vida, la de mi familia y la de mi pareja» Brie Larson, durante un pase promocional de 'Capitana Marvel'. / Afp La actriz encarna a la Capitana Marvel en la primera película de la compañía protagonizada por una mujer, que se estrena este viernes MARÍA ESTÉVEZ Los Ángeles Miércoles, 6 marzo 2019, 23:59

Brie Larson va camino de convertirse en una gran estrella internacional. Tras el éxito de 'Kong', su primera película comercial, la actriz debuta como protagonista de una cinta de Marvel. Dando vida a la Capitana Marvel, Larson demuestra que sus superpoderes le quedan como un guante. La ganadora del Oscar a mejor actriz por 'La habitación' cambia los dramas psicológicos por una película de acción pura y dura.

–¿Cómo describiría su película a los fans de los súperhéroes?

–Intento no crear expectativas. Quiero mantener el misterio.

–¿Se siente responsable por ser la primera mujer liderando una película de Marvel?

–No. Es algo que simplemente ha surgido así. No tengo nada que demostrar porque sea una película de Marvel. He intentado dar lo mejor de mí. Sin embargo, reconozco que fue una decisión difícil de tomar. Esta película no solo va a cambiar mi vida sino la vida de mi familia, mi pareja y mis amigos. Soy una mujer introvertida y estoy exponiéndome en todo el mundo. Me he situado en una posición extraña porque va contra mi naturaleza. No quiero sentirme obligada a vivir dentro de una burbuja.

–¿Qué fue lo que la convenció para interpretar al personaje?

–Tuve que pensar en las oportunidades que me brindaba la película, en particular desde el punto de vista creativo. También, a largo plazo, porque este personaje tiene recorrido. Me di tiempo para analizar los pros y los contras. Lo que espero es contar con el apoyo del público para que me ayuden a conseguir el equilibrio que necesito.

–¿Cuál ha sido su relación con los héroes de Marvel?

–Siempre me han encantado. Me gustan sus narraciones y su significado. Creo que los súperhéroes forman una mitología contemporánea. Veo a Marvel como una compañía de teatro internacional. Los actores hacemos interpretaciones a gran escala. Es un espectáculo, pero también es una actuación con raíces. Lo importante es la relación internacional que los personajes tienen con el público.

–Se ha inventado una heroína que no se parece a ninguna.

–Y por esto estoy en la película. Creo que estamos viviendo un momento social en el que necesitamos otro tipo de heroínas femeninas. Ella es fuerte y sensible, humana y una fuerza bruta. Ese es un mensaje importante. Me gusta representar mujeres fuertes, no se trata de mostrar la heroína capaz de pegarse como un hombre. Somos mujeres y tenemos nuestras propias habilidades, merecemos que se nos explore en nuestra total dimensión, en historias que se representan en el cine desde nuestra perspectiva.

–Usted apuesta por el cambio en Hollywood.

–Espero que sigamos por este camino, hasta conseguir una igualdad que nos satisfaga a todos.

–¿Cómo se sintió la primera vez que se puso el traje de Capitana Marvel?

–Fue muy raro. Un proceso muy extraño. Estuvimos haciendo pruebas durante un año y creo que han trabajado unas 20 personas en el producto final. Se compone de cuatro piezas y me quedan como un guante. La primera vez que me vi en el espejo pensé que parecía un personaje de Disneyland.

–¿Qué le gusta del personaje?

–Es una mujer increíblemente dinámica. Jamás he interpretado a alguien como ella. Supongo que eso surge por ser quien es, mitad Kree y mitad humana. Su aspecto Kree la vuelve una persona muy lógica, poco impulsiva. Eso le ayuda con su educación militar, porque no tiene emociones. No comete errores. Luego está su lado humano, que es lo peor y lo mejor de ella. Es una mujer muy divertida, con quien muchos se podrán identificar, sobre todo porque no tiene filtros y habla sin pensar. Cuando tienes dos hemisferios en la cabeza todo lo que te queda es decidir cuál de los dos es más importante.