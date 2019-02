El II Certamen de Danza Contemporánea dedicará sus coreografías a los libros La coreógrafa y bailarina Lola Eiffel, ante los soportales del Teatro Calderón.N. Luengo El festival, organizado por la bailarina Lola Eiffel, se celebrará en La Cistérniga y el Calderón los días 16, 22 y 23 de febrero, con clases magistrales enfocadas a crear cantera N. LUENGO Valladolid Martes, 5 febrero 2019, 10:11

«La danza es la gran marginada de las artes escénicas». Así de tajante se muestra Lola Eiffel (Mar Espinilla), al hablar de la danza contemporánea. Esta coreógrafa y bailarina vallisoletana, que es además técnico superior y juez nacional de gimnasia rítmica en Francia y en España, se ha propuesto acercar al público esta disciplina artística. Con el cuerpo y la música como vehículos conductores, establecerá una comunicación fluida entre bailarines y espectadores. Será durante la celebración del II Certamen de Danza Contemporánea que ella misma organiza. La cita será en La Cistérniga y en Valladolid, los próximos 16, 22 y 23 de febrero, y contará con la participación de importantes bailarines y coreógrafos del panorama nacional e internacional. La fecha de inscripción está abierta hasta el próximo día 18 de febrero.

La idea de organizar este certamen surgió tras una larga estancia de once años en París, con el objetivo de fomentar la unión entre coreógrafos y bailarines y llevar la cultura y el gusto por la danza a los más pequeños. «En Francia la danza, la música y las artes plásticas están muy introducidas en la educación. En España abrirse camino en este mundo es complicado, principalmente porque no existe unión entre los profesionales. No se hacen proyectos conjuntos, por eso quise crear un certamen diferente que aglutinara formación, espectáculo y cultura. Quería generar un circuito de trabajo para fomentar la danza y este certamen es la continuidad de un sueño cumplido. Engloba formación, solidaridad, encuentros, creación, espectáculo, valores y amor», dice esta bailarina.

La temática del II Certamen de Danza, serán los libros. Cada una de las jornadas se dedicará a un público diferente. Así, el día 16 de febrero se celebrará el precertamen youth, para jóvenes entre 7 y 15 años. Las clases magistrales correrán a cargo de cuatro destacadas coreógrafas de Valladolid, Olga Myus, María Pinto, Silvia Reguera y Ruth del Bosque, y se llevarán a cabo en las escuelas Bailarte y Andén 47. En estos talleres se tomarán como inspiración fragmentos de obras literarias como 'El retrato de Dorian Grey', de Oscar Wilde o 'Algunos lugares de la poesía', de María Zambrano, para inspirar y transmitir emociones a los alumnos a través de la danza. «Es una manera de crear cantera y a la vez de hacer descubrir en los más pequeños la pasión por la lectura. La danza es un arte muy educativo», recalca Lola Eiffel.

El día 22 de febrero tendrá lugar la clase magistral para coreógrafos, bailarines profesionales y alumnos del conservatorio. La impartirá Jean Philippe Dury, líder artístico de Elephant in the Black Box. Este bailarín, elegante, sensible y de una calidad artística inigualable, es solicitado por programadores y directores de todo el mundo. El Salón de los Espejos del Teatro Calderón acogerá este taller. «Es todo un lujo contar con una figura de la talla de Dury. Es un referente internacional como bailarín, como coreógrafo y como docente», destaca la Eiffel.

Baile inclusivo

Durante la jornada del 23 de febrero en el Teatro Municipal La Nave de La Cistérniga se llevará a cabo un taller dirigido a aficionados a la danza. Correrá a cargo de la coreógrafa vallisoletana Lorena Zatarain, el leonés Ángel Zotes y la colombiana afincada en Madrid, Laura Barrangán. «Está pensado para todos los públicos, ya que para la danza no existen cánones de belleza ni estereotipos. Todo el mundo puede disfrutar de ella», remarca Eiffel, quien defiende que la danza es un arte inclusivo.

La casa de exposiciones de la casa de cultura de la localidad, acogerá también el día 23 de febrero la presentación de cuatro libros: 'Varsovia', del vallisoletano David P. Zaraín; el poemario 'Abrázame los monstruos', del también vallisoletano David Galán (Redry); 'Tres pulgas de biblioteca', de la escritora de La Cistérniga, Nieves Muñoz de Lucas, y 'Comisuras', de las autoras palentinas Lara Herrero y Noelia Maeso. Además, los fotógrafos Alfredo Rivas y Andrés Carretero mostrarán también su obra.

Ese mismo día se celebrará a las 21:00 horas, en la casa de cultura de La Cistérniga, la gala de coreógrafos 'Libros y danza', presentada por la actriz vallisoletana Alba Frechilla. En ella participarán los bailarines seleccionados en una convocatoria lanzada a nivel internacional, y que serán anunciados en los próximos días. Al finalizar la gala se hará entrega de los premios Velo.